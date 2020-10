Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14.10.2020

S ohledem na plánované uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí do 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Zákon, který by umožnil zaměstnancům čerpat ošetřovné za dny péče v jednotlivých kalendářních měsících, bude v příštím týdnu projednávat Poslanecká sněmovna. Jak mají rodiče v tuto chvíli postupovat se dočtete v příloze