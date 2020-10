WSJ: AMD údajně jedná o koupi Xilinx, cena by mohla být kolem 30 mld. USD

Česká spořitelna je bankou s nejdelší tradicí na českém trhu. Téměř 200 let tvoří jeden ze základních pilířů českého bankovního systému. V současnosti poskytuje služby pro přibližně 4,7 milionu klientů. Od roku 2000 je součástí nadnárodní finanční skupiny Erste Group Bank.



Více informací na: www.csas.cz

Americký deník Wall Street Journal uvedl, že výrobce čipů AMD (-3,9%) údajně jedná o koupi svého konkurenta Xilinx (+14,1%). AMD by tím výrazně posílilo svou pozici na trhu, čímž by opět vyvinulo další tlak na Intel (-1%). AMD by ke své výrobě počítačových čipů koupí získalo další čipy, které lze využít do širší škály produktů. Xilinx totiž vyrábí čipy, které lze po jejich vyrobení dále programovat. Používají se zejména v nejmodernějších technologiích a jsou využitelné při budování 5G sítí nebo se aplikují do počítačových a kamerových systémů v automobilech . Deník uvádí, že cena transakce by mohla atakovat hranici 30 miliard dolarů a k uzavření obchodu by údajně mohlo dojít již v tomto týdnu. Spekulovaná cena transakce se však některým investorům může jevit jako příliš velká, když technologický sektor je v současnosti stále valuačně velmi vysoko.