Projev Andreje Babiše na zasedání Valného shromáždění OSN

Projev předsedy vlády České republiky Andreje Babiše při příležitosti všeobecné rozpravy na 75. zasedání Valného shromáždění OSN

Pane předsedo, excelence, dámy a pánové,

Výročí, Covid-19, reforma OSN

Tento rok je jiný než roky předchozí a jiné je i toto zasedání. 75. výročí založení Organizace spojených národů nabízí světovým lídrům příležitost, aby hovořili o budoucnosti. Než se však zaměřím na budoucnost, dovolte mi pohled zpět.

Před 75 lety vedly tragické události 2. světové války k vytvoření nového globálního systému založeného na Chartě OSN. Samotné OSN, které je jedinou skutečnou celosvětovou mezinárodní organizací, představuje pilíř poválečného mezinárodního pořádku. Jsem velice hrdý na to, že Československo, a následně současná Česká republika, patří mezi jeho padesát původních zakladatelů. Byl to navíc československý diplomat, pan Ján Papánek, který byl členem skupiny 14 odborníků, kteří finalizovali znění Charty OSN. Dodržování Charty OSN všemi státy je předpokladem mezinárodního systému založeného na pravidlech, což je pro naše mírové soužití na této planetě klíčové.

Od roku 1945 se svět změnil. Dnes čelíme výjimečné pandemické situaci, která se stala zátěžovým testem naší schopnosti spolupracovat koordinovaným, multilaterálním způsobem. Přesně ve chvílích takovýchto výzev je třeba, abychom byli schopni dosáhnout vysokého stupně vzájemného porozumění. Neměli bychom předstírat, že vše funguje bezchybně. Náš globální systém má svá systémová omezení a slabá místa. Je jasné, že musí projít zásadní reformou. Z tohoto důvodu vidím současnou zdravotní krizi jako příležitost – příležitost předložit ambiciózní reformy, které nám umožní řídit se zásadou „build back better“. Česká republika je i nadále silným podporovatelem Generálního tajemníka OSN v jeho reformách směrem k účinnější, transparentnější a odpovědnější Organizaci spojených národů.

Jsme zastánci otevřené diskuse o revizi multilaterální zdravotnické architektury. Tuto revizi je třeba založit na spravedlivém a objektivním vyhodnocení mezinárodní reakce na pandemii. Jak musím však s lítostí konstatovat, reakce Světové zdravotnické organizace bohužel nebyla ukázkou globálního zdravotnického vedení. WHO rázně nezasáhla po vypuknutí pandemie v čínském Wu-chanu a zaznamenala jen velmi omezený úspěch – mírně řečeno – při pomoci zemím v předcházení výskytu nemoci, ochraně před touto nemocí a v reakci na ni. WHO zklamala i v oblastech, za něž je obvykle chválena – v aplikaci svých epidemiologických odborných znalostí a lékařského know-how ve snaze pomoci vládám potlačit virovou nákazu. Matoucí doporučení, které WHO vydávala ohledně nošení roušek, jsou pouze jedním příkladem její sporné úlohy během minulých měsíců.

Stručně řečeno, opět jsme si připomněli, že je nutno reformovat mezinárodní mechanismy pro boj s pandemickými situacemi. Nebude to jednoduchý úkol a bude vyžadovat velkou pozornost od odborníků, stejně jako od nás, vrcholných politiků. Já nicméně prohlašuji, že Česká republika takovouto reformu podporuje a bude k ní aktivně přispívat.

Výzkum a vývoj, vakcíny

Dovolte mi uvést jeden příklad konkrétní potřeby lépe koordinované akce: Jsme svědky narůstání počtu iniciativ týkajících se přístupu k vakcíně proti koronaviru COVID-19. Žádáme OSN, aby v této záležitosti hrálo koordinační úlohu, aby se zajistilo, že se tyto iniciativy budou vzájemně doplňovat, nikoli spolu soupeřit. Historie ukazuje, že krize a konkurence jsou motory pokroku. S tím souhlasím. Já sám jsem byl úspěšným podnikatelem a rozumím podnikatelským příležitostem. Někdy ale nejsou obchodní hlediska to nejdůležitější. Jsou chvíle, kdy všichni zainteresovaní činitelé musí provádět výzkum a vývoj obzvláště opatrným a odpovědným způsobem.

Výzkum a inovace jsou velmi důležité, a to nejen v souvislosti s vývojem vakcíny a léčbou onemocnění COVID-19. Tato pandemie, která tak nutně potřebuje účinné krizové řízení na národní i mezinárodní úrovni, nám ukazuje, jak je důležité zvýšit naše investice do vědeckého výzkumu, technologického vývoje a inovací, abychom se lépe připravili na zvládání příštích krizí rychlejším a mnohem účinnějším způsobem. Stejně důležitá je multilaterální spolupráce v oblasti sdílení dat a mobility výzkumných pracovníků.

Česká republika přispěla ke globálnímu úsilí o koordinovaný boj s koronavirem. Uvedu jen jeden příklad: čeští vědci se zaměřili na použití nanotechnologií při výrobě ochranných roušek. Tato technologie, vyvinutá v České republice, se používá i v jiných částech světa. A čeští vědci samozřejmě aktivně spolupracují se svými kolegy ze zahraničí (z Izraele, Německa nebo USA) nejen v oblasti nanotechnologií.

Výzvy multilateralismu

Jelikož se však nacházíme na globální scéně, dovolte mi obrátit se k univerzálnějším tématům. Pandemie urychlila tři hlavní globální trendy, které narušují účinný multilateralismus: 1) globální geopolitickou konfrontaci, 2) narůstající politickou a ekonomickou roztříštěnost a 3) střet mezi osobními svobodami a technologickým dohledem, včetně trendu rychlejšího zavádění umělé inteligence do zdravotnictví.

Krize spojená s onemocněním COVID-19 je nejen obrovskou zdravotní krizí, ale má také hluboké ekonomické důsledky. Česká republika má silně otevřenou, globálně vysoce integrovanou ekonomiku, tudíž jsme vždy byli zastánci silného systému mezinárodního obchodu založeného na pravidlech. Kapacita a schopnost globálních ekonomických institucí bude dále testována ve snaze řešit ekonomické problémy velkého rozsahu. Jedna věc je nicméně jistá - potřebujeme silnější a účinnější Světovou obchodní organizaci s aktualizovanými pravidly a jejich prosazováním. Dosažení důvěryhodné reformy WTO bude vyžadovat zapojení všech členských států a investici politického kapitálu ze strany světových vůdců. Česká republika, zejména prostřednictvím EU, vyvine veškeré úsilí k prosazení stávajících pravidel mezinárodního obchodu ve stínu rostoucího napětí v globálním obchodě a protekcionistických opatření. Naší ambicí je co nejotevřenější mezinárodní obchod.

Úloha Evropy ve světě

Jak jsem uvedl výše, ve světle pandemie koronaviru COVID-19 a jejích socioekonomických dopadů bude Evropa muset nově definovat svoji úlohu ve světě. Politická rozhodnutí, která EU nyní přijímá k řešení krize, budou v příštích letech formovat budoucnost evropského projektu a úlohu EU jako globálního hráče. Nicméně jak jsme již dnes slyšeli, každá krize je příležitostí. V rámci EU jsme se dohodli na bezprecedentním plánu na podporu oživení Evropy, který by členským státům EU měl pomoci s řešením současné krize, která je z ekonomického hlediska srovnatelná s krizí 30. let 20. století. Stejně jako před 90 lety je nejlepším východiskem z krize se z ní proinvestovat. Musíme použít obrovské množství peněz, aby Evropa byla udržitelnější a inovativnější. Pokud chceme uspět v globálním měřítku, musí se Evropa proměnit ve vedoucí sílu technologického průmyslu, což je velmi důležitý úkol vzhledem k současné konkurenci, zejména ze strany firem z USA a Číny. Nicméně platí, že pokud je vůle, je i cesta. Evropa prokázala, že dokáže být globálním vůdcem v mnoha konkrétních oblastech, jako je řešení klimatické změny.

Globální pandemie zastínila mnoho globálních problémů, které nicméně nezmizely. Evropa bude muset časem řešit ilegální migraci, Brexit nebo velké zahraniční a bezpečnostní výzvy. Evropský kontinent jako celek musí přijmout více odpovědnosti, zejména v oblasti své obranné politiky, aby se z něj stal bezpečnostní hráč s větší strategickou autonomií, který bude schopen nezávislejších akcí, zejména ve svém okolí. Potřebujeme rozhodovací struktury, které mohou v krizi rychle jednat, a nezbytné civilní a operační kapacity k provádění těchto rozhodnutí.

Kybernetická bezpečnost

Naše zdravá budoucnost nicméně nesouvisí pouze s ekonomikou nebo řešením krize, je rovněž spojena s informacemi. Česká republika, jako mnoho jiných zemí nejen v Evropě, měla své vlastní neblahé zkušenosti s kybernetickými útoky proti nemocnicím. Tyto činy ještě zhoršují dopady pandemie. Vyzýváme všechny země, aby prostřednictvím OSN spolupracovaly na ochraně nemocnic a další klíčové civilní infrastruktury před dalšími kybernetickými útoky. Nyní je ta pravá chvíle ukázat, že mezinárodní společenství nebude tolerovat agresivní chování v kybernetickém prostoru a že je připraveno koordinovaně pracovat na své větší odolnosti.

Globální politické záležitosti

Pandemie koronaviru skutečně otřásla naším světem. Bohužel se nejedná o jediný globální politický problém dneška. Ve světě zuří války a další boje. Česká republika podpořila spolu s většinou členských států OSN výzvu Generálního tajemníka ke globálnímu příměří. Toto je chvíle, kdy je třeba nastolit mír. Klíčovými cíli naší zahraniční politiky je podpora mezinárodního míru, právního státu a mírového řešení sporů. Základními nástroji k tomu jsou účinné předcházení konfliktům a mediace.

Máme obavy z nestability v oblasti Sahelu. Mezinárodní společenství musí pokračovat ve svém společném úsilí o pomoc tomuto regionu. Naším hlavním cílem je podpořit naše místní partnery. Česká republika je aktivním členem malé skupiny Globální koalice proti Daesh a rovněž rodící se Koalice pro Sahel. Naše bezpečnostní aktivity se zaměřují na Výcvikovou misi EU v Mali, kde máme druhý největší kontingent. Rovněž jsme zřídili nový národní program s celkovým rozpočtem ve výši 12 milionů EUR, který by měl řešit základní příčiny migrace v afrických zemích původu a tranzitu a podporovat socioekonomický rozvoj této oblasti.

Česká republika se rozsáhle a dlouhodobě podílí na programech stabilizační pomoci v nestabilních oblastech Blízkého východu. V současné době se například účastníme výcvikových misí v Iráku, poskytujeme pomoc uprchlíkům v tomto regionu a jejich hostitelských zemích (v roce 2020 tato částka představovala přibližně 6 milionů USD) a nedávno jsme poskytli humanitární pomoc Libanonu po výbuchu v bejrútském přístavu.

Z tohoto důvodu vítáme nedávnou dohodu o normalizaci bilaterálních vztahů mezi Státem Izrael a Spojenými arabskými emiráty. Doufáme, že tento historický diplomatický úspěch podpoří mír a stabilitu na Blízkém východě. Česká republika by si přála, aby se do způsobu, jakým se na tuto otázku nahlíží v rámci OSN, vneslo více realismu.

Dovolte mi, aby zmínil jedno další téma, které budí obavy, a to je Bělorusko. Pevně věřím, že by každá společnost měla mít možnost rozhodnout o své budoucnosti prostřednictvím svobodných a demokratických voleb. Klíčové postavení v tomto zaujímají nezávislá média a občanská společnost, jelikož poskytují informace v reálném čase, dokumentují volební podvody a brutalitu bezpečnostních sil. Jediným způsobem, jak tuto krizi vyřešit, je vést dialog uvnitř samotného Běloruska. Jeho logickým vyústěním by měly být nové volby.

Česká republika jako úspěšná země

Česká republika má své vlastní zkušenosti s politickou transformací a demokratizací. Jsme skutečně hrdi na to, čeho se nám podařilo dosáhnout nejen v souvislosti s touto krizí, ale především také na to, jak jsme se během třiceti let od sametové revoluce proměnili v prosperující, bezpečnou a inovativní společnost.

Nyní patříme do demokratického světa, jsme zodpovědnými členy NATO, EU a dalších mezinárodních organizací. Jsme úspěšnou zemí v každém ohledu.

Byli jsme svědky některých velmi povzbudivých úspěchů i v boji proti nejnovějšímu neviditelnému nepříteli, s nímž všichni musíme bojovat. Od začátku si vláda České republiky kladla za cíl pomoci našim podnikatelům v jejich zápase a současně přijmout rychlá opatření k ochraně občanů a repatriaci těch, kteří zůstali uvězněni v zahraničí. V počtu úmrtí na onemocnění COVID-19 v přepočtu na 1 milion osob patříme mezi nejlepší v Evropě. Ještě jsme však nevyhráli. Virus zatím neporazila žádná země. Celkový vývoj je velmi dynamický a počet nových případů narůstá každý den. Nadcházející měsíce budou těžké.

Jsem si nicméně jistý, že pandemii onemocnění COVID-19 překonáme, stejně jako překonáme další globální problémy, před nimiž dnes stojíme. My jakožto zástupci České republiky jsme připraveni pracovat společně s vámi všemi, členskými státy OSN, na tom, aby náš svět byl bezpečnější, čistší a bohatší.

Děkuji Vám za Vaši pozornost a přeji Vám hodně zdraví, energie a pozitivní motivace v našem společném úsilí.

Andrej Babiš, předseda vlády