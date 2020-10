Nizozemsko – podrobné informace o vstupu a pobytu v souvislosti s šířením koronaviru (COVID-19) (1.10.2020)

07.08.2020 / 08:06 | Aktualizováno: 01.10.2020 / 10:15

S okamžitou účinností od 22. září 2020 nizozemské ministerstvo zahraničních věcí rozšířilo své cestovní doporučení pro Českou republiku. Osoby, které přijíždějí do Nizozemska z České republiky, nikoliv pouze z Prahy, by se měly neprodleně odebrat do desetidenní karantény, a to i v případě, když nemají žádné příznaky onemocnění covid-19 nebo pokud měly negativní test na covid-19. Osoby pobývající v Nizozemsku by pak měly na území celé České republiky cestovat pouze v nezbytných případech.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI PRO CESTY OBČANŮ, KTEŘÍ MAJÍ BYDLIŠTĚ V ČR

Mohu do Nizozemska přicestovat bez udání důvodu?

Kromě příletů ze zemí mimo EU hraniční kontroly Nizozemsko neaplikuje a na hranicích se tak žádný důvod cesty neuvádí. Od 15. června 2020 lze z ČR přicestovat i za účelem turistiky, ale je vyžadována předchozí rezervace ubytování. Komerční ubytovací a stravovací zařízení (hotely, kempy, restaurace, bary) si své hosty evidují samostatně a mohou údaje o klientech v případě požadavku místní hygienické správy (GGD) při trasování poskytnout přímo, aniž by se o to cizozemský návštěvník musel sám starat.

Potřebuji pro vstup do země negativní test na COVID-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?

Nizozemsko pro vstup na území požadavek negativního testu neuplatňuje.

Nizozemské ostrovy v Karibiku mají vlastní opatření, viz. kapitola 2a. Cestující z ruzikových zemí a oblastí (např. Praha), kteří tranzitují letecky přes Nizozemsko a neopouští mezinárodní tranzitní zónu letiště, nemusí absolvovat karanténu, pokud nemají příznaky onemocnění.

Mohu do Nizozemska přijet za prací? Jaké jsou podmínky?

Ano, za prací lze z území ČR přijet. Zejména pro manuální profese v potencionálně rizikovém prostředí, kde je obtížné dodržovat například 1.5m rozestupy, doporučujeme před odjezdem z ČR požadovat od zaměstnavatele/pracovní agentury v rámci smlouvy pro ochranu zdraví zaměstnance závazek o tom, že výkon práce, přeprava do zaměstnání a ubytování budou splňovat obecná opatření hygienické povahy platná v Nizozemsku. V podrobnostech v kapitole 4 tohoto článku. Jedná se zejména o agenturní pracovníky v masokombinátech, logistických centrech apod.

Na co si mám dát pozor?

Povinnost 1.5 metrového odstupu mezi lidmi na veřejnosti, venku i uvnitř budov - tzv. "1.5 meter society". Povinnost nemedicínských roušek ve veškeré komerční přepravě pro osoby starší 13-ti let. Tedy nejen například místní vlaky, mezinárodní autobusové spoje či MHD. Ale i autobusové zájezdy, taxi apod. Rezervace v hotelech a stravovacích zařízeních i na zahrádkách.

Od srpna 2020 mohou města a obce zavést vlastní opatření nad rámec celostátních, včetně povinnosti nošení roušek na veřejných prostranstvích (venku i v budovách). Města a obce o lokálních opatřeních informují na svých webových stránkách. Podrobněji níže v kapitole 4 tohoto článku.

Před cestou doporučujeme si u pojišťovny před cestou ověřit, zda všeobecné či cestovní zdravotní pojištění pokrývá i případné náklady spojené s karanténou či léčbou COVID-19 a repatriaci. Pokud je COVID-19 z pojištění vyloučen, doporučujeme mít k dispozici finanční prostředky navíc, například na repatriaci.

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tourism-in-the-netherlands

https://www.kancelarzp.cz/

Jaké jsou podmínky pro návrat osoby s českým občanstvím do ČR, která má ale bydliště v Nizozemsku?

K odjezdu ze země Nizozemsko pro takového českého občana žádné speciální podmínky nikdy nemělo a ani po 15. červnu je nestanovuje. Česká republika dne 12. června rozhodla, že Nizozemsko se přesouvá do zemí s nízkým rizikem. Žádné podmínky (oznamování hygienické stanici, resp. RT-PCR) testy v platnosti nejsou. Rovněž Nizozemci a další osoby s bydlištěm v Nizozemsku mohou do ČR volně cestovat, i za turistikou kromě hlavního města Prahy, kam by měly cestovat pouze v nezbytných případech. Podrobněji níže v kapitole 3 tohoto článku.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY A NÁVRAT

Semafor Ministerstva zahraničních věcí ČR s podmínkami pro cesty

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html

Rozcestník Ministerstva zahraničních věcí s odkazy pro cestování do jednotlivých států světa

https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html

Konzulární informační centrum Ministerstva zahraničních věcí pro řešení otázek občanů ČR v zahraničí je k dispozici v pracovních dnech od 8 do 16 hod na čísle +420-224 183 200.

Ministerstvo zdravotnictví ČR svým ochranným opatřením upravuje podmínky vstupu na území ČR a karanténní opatření.

Od 21. září 2020 platí toto ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví:

https://koronavirus.mzcr.cz/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-cr-s-ucinnosti-od-21-9-2020-do-odvolani/

Ministerstvo zdravotnictví dále vydává a průběžně aktualizuje svými sděleními seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy:

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/

Podrobné informace k podmínkám vstupu na území ČR naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR:

https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx



2. VSTUP NA ÚZEMÍ NIZOZEMSKA A TRANZIT

Karanténu v Nizozemsku je možné absolvovat doma nebo v dočasném či prázdninovém ubytování. Karanténní opatření se nevtahuje na cestovatele, kteří tranzitují letecky přes Nizozemsko a neopouští mezinárodní tranzitní zónu letiště.

Podrobnější informace ke kategoriím osob, které mohou za striktně stanovených podmínek přerušit karanténu v případě neexistence příznaků onemocnění covid-19, a k podmínkám karantény naleznete v tomto odkazu:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/buitenlandse-toeristen-naar-nederland

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/travel-and-holidays/when-you-dont-have-to-self-quarantine

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/travel-and-holidays/self-quarantine

Pro turisty je vyžadována rezervace ubytování před tím, než do Nizozemska přijedou! Naše velvyslanectví českým občanům, kteří nejsou ubytováni v hotelích, penzionech či kempech a nemají v Nizozemsku bydliště (nejsou v místní evidenci obyvatel) doporučuje (tzn. nejedná se o povinnost) mít s sebou na cestu například v mobilu neformální sdělení zvoucí osoby (ubytovatele) o ubytování. Pro případ trasování hygienickou správou (GGD) kvůli kontaktu s jinou nakaženou osobou je praktické, aby e-mail zvoucí osoba či společnost českému návštěvníkovi sepsala v nizozemštině či v angličtině formou krátkého prohlášení, z něhož je zřejmé, kde (adresa) a u koho (jméno/název firmy, školy s kontaktem pro ověření) bude občan ČR bydlet.

Pro občany, kteří do Nizozemska přilétají pouze z důvodu tranzitu do další země, velmi doporučujeme se před začátkem cesty v ČR v dostatečném předstihu informovat o podmínkách a restrikcích u velvyslanectví příslušného státu jejich cílové destinace a také všech tranzitních zemí. Rovněž u letecké společnosti, aby se předešlo problémům při odbavení nejen v Praze, ale zejména při návazném letu mimo schengenský prostor na letišti Amsterdam-Schiphol.

Podpůrně lze využít i Rozcestník informací publikovaný na internetové stránce Ministerstva zahraničních věcí

https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html

Informace o restrikcích pro cesty do Nizozemska z celého světa (Rozcestník Ministerstva zahraničních věcí Nizozemska). Pro aktuální upozornění k cestování z/do konkrétní země se zadá její název do vyhledávače (v nizozemštině).

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen

Přílety z letišť v rizikových oblastech mohou mít za následek karanténu v nizozemském bydlišti. Tento režim se naopak netýká leteckého tranzitu do ČR, kdy cestující neopustí letiště. Informace k výčtu rizikových zemí a k pravidlům domácí karantény publikuje nizozemské ministerstvo zahraničních věcí zde:

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/travel-and-holidays/self-quarantine

Ovšem všichni cestující, i ti, kteří přes Nizozemsko jen tranzitují (typicky letecky přes Amsterdam) musí před odletem z rizikové oblasti do Nizozemska vyplnit prohlášení ke COVID-19 (zajišťuje letecká společnost). Formulář prohlášení by měl vypadat takto.

NL health status declaration form (PDF, 100 KB)

Na letišti Schiphol doporučujeme nemedicínskou roušku, při odbavení, pasové kontrole a před odletem je povinná. Služby na mezinárodním letišti Amsterdam-Schiphol jsou postupně obnovovány, ale 1.5m rozestupy stále platí (obchody, fast-food). Velmi doporučujeme platební kartu, neboť některé obchody neakceptují platbu v hotovosti. Rovněž může být redukován počet terminálů pro odlety a přílety. Aktuální informace je nutno sledovat před příletem na internetové stránce letiště.

https://www.schiphol.nl/en/messages/coronavirus-update

KLM prezentuje hygienická opatření ke svým letům zde

https://news.klm.com/covid-19-flying-with-klm---social-distancing-and-other-measures-on-board/

ČSA své klienty informuje zde

https://www.csa.cz/cz-cs/cestovni-upozorneni/

Letecký tranzit do jiných států nedoporučujeme kombinovat s návštěvou, např. Amsterdamu. Turistika není účelem neodkladné cesty v režimu nizozemských opatření volného pohybu osob. Na letišti jsou k dispozici hotely.

https://www.schiphol.nl/en/at-schiphol/hotels

Před vstupem do země je třeba mít na paměti stálé opatření v Nizozemsku odstupu 1.5 metru mezi osobami, povinnost nosit roušku v dopravních prostředcích. Další informace k situaci v Nizozemsku naleznete níže v bodě č. 4. Pod názvem “Opatření v Nizozemsku”.

Pro možnost vycestovat z ČR do Nizozemska a zpět autem je dále nutno zohlednit německá pravidla pro pozemní tranzit. Je na odpovědnosti každého, aby se před případnou cestou informoval u německých orgánů ve všech tranzitních spolkových zemích o místních předpisech (např. povinnost nosit roušku ve veřejné dopravě zavedenou v německých spolkových zemích).

Užitečné odkazy:

Velvyslanectví Německa v Praze pro pozemní tranzit:

https://prag.diplo.de/cz-cs

2a NIZOZEMSKÉ OSTROVY V KARIBIKU

Aktuálně:

Sint Maarten: Dne 2. srpna 2020 změnilo nizozemské ministerstvo zahraničních věcí označení ostrova ze žluté kategorie (turistika možná) na oranžovou (cestování jen v nezbytných případech). Důvodem je zhoršení epidemiologické situace na ostrově. Po návratu z ostrova do Nizozemska je potřeba vykonat domácí karanténu.

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadvies-caribisch-deel-van-het-koninkrijk

Autonomní ostrovy Nizozemského království (Aruba, Curacao a Svatý Martin), jakož i ostrovy se zvláštním statusem nizozemské obce (tzv. "Carribean Netherlands" - Bonaire, Sv. Eustach a Saba), opět otevřely letiště pro lety z Nizozemska od 1. července 2020. Jednotlivé ostrovy však uplatňují různé imigrační restrikce a cestovní omezení. Tyto překážky turismu se navíc dle aktuální epidemiologické situace mohou velmi rychle změnit (zpřísnit). V zásadě se jedná o registraci před příletem, zdravotní pojištění pro případ nákazy COVID-19 (některé ostrovy nabízejí místní) a negativní RT-PCR testy.

Opětovné uzavření letišť pro civilní lety v případě zhoršení epidemiologické situace nelze vyloučit. Může k němu dojít v řádu několika dní či hodin hodin. Konstatujeme, že Česká republika nemá na žádném z těchto ostrovů honorární konzulát.

Po dobu trvání opatření k pandemii COVID-19 doporučujeme cestu důkladně zvážit se všemi možnými komplikacemi při zrušení zpátečního letu kvůli přerušení letového provozu. Zejména se průběžně informovat na oficiálních stránkách příslušného ostrova o aktuálních opatřeních a písemně (e-mailem) konzultovat se svou pojišťovnou pojistné podmínky cestovního a zdravotního pojištění pro danou lokalitu a časové období (také hurikánová sezóna). Rovněž včas prostudovat a posoudit storno podmínky ubytovatele a leteckého přepravce, případně cestovní kanceláře. Cestující by měl mít dostatečné finanční prostředky i pro případ dočasného uzavření letiště a nedobrovolného prodloužení pobytu na ostrově v řádu týdnů až měsíců.

Navíc je třeba mít na paměti sezónu hurikánů, které také mohou vést k dlouhodobějšímu uzavření letového provozu.

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/uzitecne_informace_pri_cestach/hurikany.html

Vyšší míra nepředvídatelnosti vývoje situace v kombinaci se vzdáleností ostrovů od Evropy jsou faktory, které by cestující měli vzít v potaz před tím, než se rozhodnou, zda skutečně stojí za to na ostrov cestovat z důvodů, které nejsou nezbytné. Tedy zejména jako turisté či zaměstnanci. Tranzit přes letiště v USA s sebou může nést další rizika. Doporučujeme zkontrolovat informace našich zastupitelských úřadů v tranzitních zemích, např. v USA.

https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html

Rozdílnost ostrovních pravidel a jejich rychlé změny jsou důvodem, proč ani nizozemské Ministerstvo zahraničních věcí podrobné informace k jednotlivým ostrovům neposkytuje a odkazuje veřejnost na oficiální internetové stránky jednotlivých ostrovů. Zde je přehledný rozcestník informačního portálu nizozemského ministerstva zahraničních věcí pro ostrovy v Karibiku.

Portál pro cizince v angličtině

https://www.netherlandsandyou.nl/travel-and-residence/caribbean-visas/qenas-caribbean-visa

Portál pro cestující z Nizozemska

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadvies-caribisch-deel-van-het-koninkrijk

Pro autonomní ostrovy podpůrně též:

Aruba

https://www.aruba.com/us/safe-travels-to-aruba

Curacao

https://dicardcuracao.com/portal

Sint Maarten

http://www.sintmaartengov.org/government/VSA/Health-Updates/NOVELCORONAVIRUS/Pages/default.aspx

https://stmaartenupdates.com/

3. DOPRAVA A MOŽNOSTI NÁVRATU DO ČR

?Způsoby přímé dopravy mezi ČR a Nizozemskem:

a) letecky přímo do Prahy:

KLM

https://www.klm.com/home/cz/cs

Aktuální informace zde: https://www.klm.com/travel/cz_cs/prepare_for_travel/up_to_date/flight_update/index.htm

ČSA

https://www.csa.cz/cz-cs/

Aktuální informace zde:

https://www.csa.cz/cz-cs/cestovni-upozorneni/

EasyJet

EasyJet nabízí letenky Amsterdam-Praha na lety od poloviny července.

https://www.easyjet.com/cs

Před cestou je třeba si pořídit roušku, doporučujeme mít s sebou více kusů tohoto ochranného prostředku.

Internetová stránka letiště Václava Havla

https://www.prg.aero/#/

Internetová stránka letiště Schiphol a přehledný plánek.

https://www.schiphol.nl/en/

schiphol (PDF, 2 MB)

b) automobilem s tranzitem přes Německo do ČR

Doporučujeme obvyklou cestu přes nizozemské hranice se spolkovými zeměmi Porýní-Vestfálsko nebo Dolní Sasko. Dále směrem na Drážďany.

S aktuálními opatřeními v Německu se předem seznamte podle zvolené trasy na webových stránkách našeho velvyslanectví v Berlíně a Generálních konzulátů v Drážďanech a v Mnichově. To se týká i počtu osob v autě, omezení veřejných a soukromých služeb, nošení roušek apod.

https://www.mzv.cz/berlin/cz/index.html

https://www.mzv.cz/dresden/cz/index.html

https://www.mzv.cz/munich/cz/index.html

https://www.mzv.cz/duesseldorf

c) komerční přepravou (autobusem/minivanem/autem)

Přepravu je vždy nutno objednat a uhradit u přepravce. Velvyslanectví ČR v Haagu pouze informuje o těch přepravcích, kteří jej vyrozuměli o svých službách poskytovaných zájemcům o přímou cestu z Nizozemska. Velvyslanectví ČR v Haagu nemůže aktuální nabídky přepravců komentovat ani poskytovat konkrétní informace o jednotlivých službách. Pro komerční přepravu osob platí povinnost mít během cesty v Nizozemsku roušku.

Aktuálně se jedná o tyto našemu velvyslanectví známé přepravce.

RegioJet a.s.

Nabízené spoje autobusem lze zjistit v rezervačním systému v mobilní aplikaci ("RegioJet: Train&Bus Tickets") nebo na internetu (https://shop.regiojet.cz/). Pouze v rezervačním systému RegioJet lze na relevantní termín zjistit, z jakých míst a v jakou dobu autobus z Nizozemska jezdí.

Umbrella Holiday s.r.o.

Možnost objednat si z ČR řidiče přepravce s automobilem nebo minivanem je vždy na individuální bázi, přímo s přepravcem a s cenou dle dohody https://umbrellaholiday.com/

4. OPATŘENÍ V NIZOZEMSKU

Aktuální opatření lze nalézt na těchto portálech nizozemské vlády. Poslední aktualizace od 29. září 2020 (18 hod.).

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19

https://www.government.nl/latest/news/2020/09/28/additional-measures-to-combat-the-spread-of-coronavirus

Pokuty v Nizozemsku za nedodržení místních pravidel dosahují až 400,- EUR za osobu a každý jednotlivý přestupek! Cestování veřejnou dopravou bez roušky podléhá pokutě ve výši 95,-EUR.

Pro turisty k jednotlivým pravidlům

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tourism-in-the-netherlands

https://www.holland.com/global/tourism/covid-19.htm

Překlad toho nejdůležitějšího do češtiny:

- "social distancing/1.5m society", tedy povinná vzdálenost mezi více než dvěma osobami 1,5 m (nikoliv v rámci jedné rodiny, členů jedné domácnosti),

- pravidlo 1,5 metru vzdálenosti je striktně aplikováno i v turisticky zajímavých objektech, které byly otevřeny od začátku června (muzea, památky, výletní lodě, zahrádky restaurací),

- turistické atrakce (muzea, galerie) požadují on-line rezervaci konkrétního termínu návštěvy, omezení pohybu v areálech (včetně přírodních parků, ZOO, památek apod.), které zaručuje bezpečnou vzdálenost, se realizuje i jednosměrnými trasami prohlídek, omezení počtu návštěvníků v konkrétním čase, omezeni počtu osob na toaletách atd.,

- provozovatelé restauračních zařízení jsou povinni vedle obligatorní rezervace (provedené předem nebo při vstupu) a přidělení místa k sezení požádat zákazníky o poskytnutí jmen a kontaktních údajů. Nová opatření se vztahují na vnitřní i venkovní prostory (zahrádky). Zákazník sice není povinen tyto údaje poskytnout, avšak provozovatel může takového zákazníka odmítnout,

- v případě, že se v některém zařízení (restaurace, kulturní zařízení, zábavní parky aj.) objeví ohnisko epidemie, je možné provoz uzavřít až na dobu čtrnácti dní,

- pro cestující z rizikových oblastí budou na nizozemských letištích zřízena testovací centra. Cestující budou při výstupu požádáni o provedení testu na COVID-19 a rovněž budou poučeni o důrazném doporučení k dodržování karantény (v případě nepodstoupení testu po dobu dvou týdnů),

- obce mohou trvale či dočasně (víkendy) uzavřít parkoviště, kempy a hotely a stanovit podrobná pravidla "social distancing" (viz. níže),

- hygienická opatření (zákaz pozdravu podáním ruky, prevence šíření viru na veřejnosti),

- ti, u nichž se projeví zdravotní potíže spojené s nachlazením, mají zůstat doma, omezit sociální kontakty, lékaře volat v případě příznaků,

- osoby, které spadají mezi nejvíce ohrožené (starší občané, lidé se sníženou imunitou apod.), by se měly vyhýbat většímu množství lidí a neměly by bez zásadního důvodu cestovat veřejnou dopravou, obecně by se měly u této kategorie osob omezit osobní kontakty a návštěvy,

- při jízdě hromadnou dopravou (vlaky, autobusy, metro, trajekty..) povinnost nošení roušek u osob starších 13-ti let, které nejsou určeny pro lékařské účely,

- uvedené platí i pro příležitostnou komerční přepravu, tedy pro autobusové zájezdy ze zahraničí, taxi, přepravu zaměstnanců zajišťovanou zaměstnavatelem apod.,

- porušení pravidel pro nošení roušek může být trestáno pokutou 95,-EUR (opět doporučujeme mít platební kartu raději než hotovost),

- u cestujících v jednom osobním (soukromém) automobilu, kteří nežijí v jedné domácnosti, se nošení roušek během jízdy doporučuje,

- velmi doporučujeme mít k dispozici roušky na letišti pro odbavení, kontrolu a cestování letadlem,

- v případě příznaků COVID-19 je třeba informovat zdravotní pojišťovnu a případně se objednat na test u místní pobočky GGD na telefonním čísle 0800-1202. Podrobnější informace k nizozemskému režimu testování a postupům v případě infekce či kontaktu s infikovanou osobou uvádíme níže.

Lokální opatření nad rámec celostátních

Podrobné informace o opatřeních, případně jejich časové a teritoriální vymezení, jsou publikovány na oficiálních stránkách nizozemských obcí (gemeente).

Například:

Amsterdam: https://www.amsterdam.nl/en/coronavirus/covid19/

Rotterdam: https://www.rotterdam.nl/nieuws/mondkapjesplicht/

Stálé doporučení pro české občany, kteří jsou (budou) zaměstnáni v manuálních profesích na dobu určitou (typicky přes agenturu práce): zvažte další výkon zaměstnání (pracovní poměr) a s ním související pobyt v případě, že

- pracovní smlouva negarantuje pracovní dobu, tedy časový rozsah práce (tzv. “zero hours contracts/nul-urencontract”), a tak zaměstnavatelé nemohou využít na dané pracovní místo ochranu v rámci programu zkrácení pracovní doby (Kurzarbeit), resp. povaha práce neumožňuje využít práci z domova,

- zaměstnavatel nerespektuje zavedená opatření RIVM, nezajišťuje bezpečné pracovní prostředí, neposkytuje ochranu před nákazou na pracovišti, při dopravě zaměstnanců se zaměstnancem při problémech písemně (tzn. prokazatelně) nekomunikuje apod.,

- agenturní pracovník nemá dostatečné finanční prostředky pro případ přerušení práce z důvodu doporučené karantény či nařízené izolace, resp. nemoci COVID-19;

- ubytování (často pevně spojené s agenturním zaměstnáním) neposkytuje dostatečný prostor a podmínky pro dodržování stanovených hygienických opatření obecné povahy a mohlo by pro pracovníka představovat zdravotní riziko,

- ubytování neumožňuje výkon izolace, rekonvalescence v případě nákazy;

- nevhodné hygienické podmínky je možno, kromě inspekce práce (Inspectorate SZW), konzultovat i s odborovou organizací (pokud ovšem agenturní pracovník je vůbec nějakou kolektivní smlouvou chráněn) či pobočkou GGD,

- všichni musí respektovat nařízenou izolaci ze strany GGD. Takovým osobám je zakázáno během izolace svévolně (bez povolení GGD) odcestovat do zahraničí a je lhostejné, jakého státu jsou občany. Nezákonné jednání může být stiženou sankcí kvůli ohrožení veřejného zdraví.

Epidemiologická situace

V souvislosti s pokračujícím výskytem koronaviru COVID-19, který byl v Nizozemsku poprvé potvrzen 27. února 2020, byl v režii Národního ústavu pro veřejné zdraví a životní prostředí (Rijksinstitut voor Voksgezondheid en Milieu – RIVM, https://www.rivm.nl/) zřízen jednotný informační portál pro širokou veřejnost.

K údajům RIVM o šíření nákazy dodáváme, že v Nizozemsku se neohlašuje počet vyléčených osob. Publikován je tedy počet s prokázaným koronavirem (aktuální součet), počet nově evidovaných nakažených a počet (od začátku epidemie) zemřelých.

Nizozemský režim v případě onemocnění nebo zjištěného kontaktu s nakaženou osobou

V odůvodněných případech nejdříve probíhá telefonická konzultace s praktickým lékařem (huisarts), případně s místně příslušnou pobočkou GGD (místní hygienickou stanici), například pokud se jedná o cizince, který nemá v Nizozemsku praktického lékaře. Na celostátní úrovni jsou odůvodněnými případy obtíže dýchacího ústrojí a teplota nad 38ºC. Na úrovni regionální v postižených oblastech to může být jinak.

Praktický lékař na základě konzultace s klientem připraví zprávu pro GGD, pak se rozhodne, zda bude pacient na COVID-19 testován. V pozitivním případě rozhodne GGD o dalších opatřeních dle povahy věci.

U infikovaných osob většinou o domácí karanténě, případně, pokud si to zdravotní stav vyžádá, zajistí GGD hospitalizaci v adekvátní nemocnici. U turistů může GGD u pacientů s lehkým průběhem nákazy nařídit samoizolaci ve stávajícím ubytovacím zařízení na náklady cestovatele.

Pouhý pobyt v rizikových oblastech v cizině, kdy jedinec nemá žádné příznaky, není, dle RIVM, nutně důvodem pro volání lékaři.

Pro bližší konzultaci v individuálních případech doporučujeme využít stálou informační linku nebo místní GGD. Stálá informační telefonní linka je v provozu od 8 do 20 hod: 0800-1351, ze zahraničí či zahraničního telefonního čísla pak: +31 0205-1351.

V Nizozemsku je 25 místních hygienických stanic GGD - Municipal Public Health Service. Kontakt na nejbližší pobočku GGD lze jednoduše vyhledat na internetové stránce sdružení GGD https://www.ggd.nl/ tak, že se do vyhledávače zadá poštovní směrovací číslo (postcode) lokality, kde se klient nachází (ve formátu čtyř čísel a dvou písmen). Na interaktivní mapě jsou i jednotlivá pracoviště znázorněna a označením se rozbalí kontaktní údaje příslušného GGD - adresa, telefonní číslo a e-mail. Internetová stránka je sice jen v nizozemštině, ale vyhledávač poboček GGD je snadno zvládnutelný i bez znalosti jazyka. GGD vede šetření kontaktů infikované osoby. Lidé, kteří měli kontakt s osobou prokazatelně nakaženou COVID-19, musí pochopitelně kontaktovat praktického lékaře nebo GGD.

Od 1. června 2020 byl rozšířen pro veřejnost přístup ke státnímu testování (PCR testy) na COVID-19. Pro osoby registrované v Nizozemsku s některým z příznaků nákazy je možnost se na test objednat telefonicky u GGD na čísle 0800-1202. Vyžadováno je nizozemské osobní číslo (BSN nummer).

Návod k objednání a podmínky omezení volného pohybu do výsledku testu publikuje nizozemská vláda zde

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken

Na anglické verzi portálu RIVM zde

https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19

Režim karantény (samoizolace) v případě pozitivního COVID-19 testu, resp. v případě kontaktu s infikovanou osobou, poskytuje portál RIVM zde:

https://lci.rivm.nl/informationpatienthome

https://lci.rivm.nl/informationhouseholdmembers



5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Rijskoverheid (webové stránky nizozemské vlády)

- informace o nizozemských opatřeních

- otázky a odpovědi k omezením cestování

- rozcestník k dalším dopadům (opatření na podporu podnikatelské sféry, školství, řešení životních situací atd.)

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19

RIVM (Rijksinstitut voor Voksgezondheid en Milieu)

- denně aktualizované informace o rozšíření nákazy z hlediska počtu a lokality ohlášených případů (interaktivní mapa)

- obecné informace o COVID-19, včetně regulace testování

https://www.rivm.nl/

https://www.rivm.nl/en/news/current-information-about-novel-coronavirus-covid-19

https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19/testing-for-covid-19

- rovněž na sociálních sítích (Facebook, Twitter, LinkedIn)

@rivm

GGD (De Gemeentelijke Gezondheidsdienst)

- vyhledávač místní hygienické stanice pro konzultace v případě onemocnění

https://www.ggd.nl