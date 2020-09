Podmínky vstupu na území Islandu v důsledku epidemie COVID-19 (30.9.2020)

Podmínky vstupu na území Islandu v důsledku epidemie COVID-19

17.08.2020 / 15:11 | Aktualizováno: 30.09.2020 / 10:29

Na Islandu byly obnoveny kontroly na hranicích s platností od 24. 4. Od 15. 6. islandská vláda zahájila postupné uvolňování pravidel pro vstup do země. Občani a rezidenti ČR mohou vstoupit na území Islandu od 19. 8. po absolvování dvou testů v rozmezí 5 - 6 dnů (po tuto dobu jsou v karanténě) nebo jsou povinni setrvat v karanténě po dobu 14ti dnů. Stávající režim hraničních kontrol a PCR-testování na hranicích při příletu/připlutí na Island byl prodloužen nejméně do 6. 10.

Z důvodu zpřísnění podmínek pro vstup do země od 19. 8. dochází k postupnému útlumu letecké dopravy z/na Island.