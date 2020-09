Neshody kolem krizového ošetřovného a rodiče v nejistotě - stále jen 9 dní, do 10 let a 60%?

Z vyjádření obou ministryň je zřejmé, že se v otázce ošetřovného rozcházejí. Zatímco ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) zastává názor, že ač zatím není třeba plošných opatření a zavření škol, lokálně už k těmto situacím dochází a je třeba, aby na to byla vláda připravena. Prosazuje tzv. krizové ošetřovné, které by především upravovalo vyplácení dávky rodičům po celou dobu karantény dítěte (trvající nyní až 10 dní) či během výuky na dálku na děti do 13 let při zavření tříd či škol.

Nyní mají na 9 dní ošetřovného nárok zaměstnanci z nemocenského pojištění na děti do 10 let. Samoživitelé pak až na 16 dnů na děti do 16 let. Zaměstnancům se vyplácí dávka ve výši 60 procent jejich denního vyměřovacího základu.

Maláčová se domnívá, že se vláda bude muset k ošetřovnému postavit a nenechat rodiče bez příjmů, pokud dítě zůstane doma déle než devět dní.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) se ale domnívá, že ke změnám ošetřovného zatím není důvod, pro vládu to zatím není téma a je třeba se soustředit na podporu ekonomiky.

Připomeňme, že podmínky ošetřovného se kvůli zavřeným školkám a školám změnily již na jaře, kdy stát vyplácel ošetřovné rodičům dětí do 13 let od března do konce června. V dubnu, květnu a červnu rodiče dostali dokonce 80 procent základu výdělku a na ošetřovné měly nárok i živnostníci.



Výši standardního ošetřovného si můžete snadno spočítat na naší kalkulačce: