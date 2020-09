Česká národní banka dnes ponechá sazby beze změny (Ranní zpráva z finančního trhu) (23.9.2020)

Dnešní den bude patřit indikátorům PMI. Zveřejněny budou v USA, hlavních zemích eurozóny i za eurozónu jako celek. V průmyslu mají indexy naději na další zlepšování. Naopak ve službách povede zavádění restrikcí k jejich mírnému zhoršení. Kompozitní index v eurozóně by si měl mírně polepšit. Na otočení trendu kurzu eura vůči dolaru, které je pod tlakem geopolitiky a vývoje epidemiologické situace, to ale zřejmě stačit nebude. V Česku zasedne k jednacímu stolu centrální banka. Měnové podmínky pravděpodobně vyhodnotí jako dostatečně uvolněné. Kurz koruny je ovlivňován spíše vývojem spojeným s Covid-19, takže zásadní dopady zasedání ČNB na domácí měnu nečekáme.

Evropské PMI si mírně polepší

Zářijový kompozitní PMI index v eurozóně by si ve srovnání s minulým měsícem měl polepšit o dvě desetiny, zpracovatelský o čtyři. Vzhledem k opětovnému zavádění restrikcí a obavám z dalšího vývoje se mírně zhorší nálada ve službách. Nad 50ti bodovou hranicí by se však všechny ukazatele měly udržet, a to i ve zbytku letošního roku. V příštím roce na ně ale zřejmě dolehnou sekundární efekty pandemické krize, tedy růst nezaměstnanosti a bankroty firem.

K jednacímu stolu dnes zasedne Česká národní banka. Ta pravděpodobně měnové podmínky vyhodnotí jako dostatečně uvolněné. HDP i měsíční data ukazují na mírně rychlejší ekonomické oživení, než s jakým ČNB počítala. Otázkou ale je, jak do něho nakonec zasáhne současná epidemiologická situace. Inflace se sice stále drží na vyšších hodnotách, ale zpomaluje a vyvíjí se v souladu s poslední prognózou ČNB. Úrokové sazby tak podle naší prognózy zůstanou v letošním i příštím roce beze změny. V případě potřeby by ČNB měnové podmínky pravděpodobně uvolnila prostřednictvím měnového kurzu. Z hlediska dopadů na kurz koruny je nadcházející zasedání obtížné hodnotit. Že by korunu posunulo na ještě slabší úrovně, než jakých jsme byli svědky tento týden, nepředpokládáme. V souvislosti s epidemiologickou situací a případným dalším omezením chodu ekonomiky, zde ale riziko dalšího oslabení je. V delším horizontu však stále vidíme domácí kurz na silnějších úrovních a doporučujeme současné hladiny využít k zajištění. Více jsme se ČNB věnovali zde: https://bit.ly/2EcQ8B7.

Koruna své ztráty umazala jen částečně

Během úterního obchodování koruna částečně umazala své ztráty (+0,5 %) a vrátila se zpět těsně pod hranici 27 CZK/EUR. I tak jsou ale její vyhlídky vzhledem k epidemiologickému vývoji v krátkém horizontu nejisté. Kromě české koruny posiloval i zbytek regionu. Polský zlotý si připsal 0,2 % a posunul se na 4,487 PLN/EUR, maďarský forint pak posílil o 0,1 % na 361,9 HUF/EUR.

Maďarská centrální banka včera ponechala úrokové sazby beze změny tak, jak se očekávalo. Zároveň zveřejnila svoji novou prognózu. Ta v letošním roce počítá s propadem tamní ekonomiky o 5,1-6,8 % (předchozí odhad byl mírný růst) a s oživením na úrovni 4,4-6,8 % v roce příštím. Rétorika centrální banky se nezměnila. Jejím cílem je podpora domácí ekonomiky a bedlivé sledování kurzu forintu. Ten podle nás do konce roku oslabí na 375 HUF/EUR.

Společné evropské měně se nedařilo ani včera, když oslabila o dalších 0,7 %. Zatímco úterní den otevírala na 1,176 USD/EUR, dnes ráno to je již jen na 1,168 USD/EUR. Epidemiologická a geopolitická mračna ji na silnější úrovně nepustí zřejmě ani dnes.