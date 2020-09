V Praze přetrvává komunitní přenos, nově bude v červeném stupni pohotovosti

Po posledním vyhodnocení aktuální epidemiologické situace v souvislosti s covid-19 zařadilo Ministerstvo zdravotnictví Prahu do třetího stupně pohotovosti, který značí narůstající nebo přetrvávající komunitní přenos. Mezi oranžové okresy značící počínající komunitní přenos se nově zařadí Mělník, Nymburk, Praha-západ, Příbram a Cheb.

Interaktivní mapa vč. opatření krajských hygienických stanic

Už dříve byly do oranžového stupně pohotovosti zařazeny regiony Beroun, Kladno, Kolín, Praha-východ a Uherské Hradiště.

Do zeleného stupně pohotovosti, který se vyznačuje výskytem nákazy bez komunitního přenosu, spadají okresy: Benešov, Kutná Hora, Mladá Boleslav, Rakovník, České Budějovice, Písek, Strakonic, Tábor, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Rokycany, Tachov, Karlovy Vary, Sokolov, Děčín, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí nad Labem, Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Hradec Králové, Jičín, Náchod, Trutnov, Chrudim, Pardubice, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk, Kroměříž, Zlín, Ostrava-město.

„Praha zůstává i nadále z pohledu epidemiologické situace nejzatíženějším regionem. Po vyhodnocení dat se přesouvá do červeného stupně pohotovosti, pro který je příznačný narůstající nebo přetrvávající komunitní přenos. Praha proto přijme další protiepidemická opatření. Ode dneška začne platit zákaz návštěv ve zdravotnických a sociálních zařízeních, od pondělí pak pražští hygienici zavádí roušky na venkovních akcích nad 100 osob a distanční výuku na vysokých školách,“ uvedla hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová s tím, že pražská hygienická stanice vydá mimořádná opatření ještě dnes.

„Teď je naprosto klíčové, aby se všichni občané chovali zodpovědně. Zcela zásadní je dodržovat pravidla 3R – mýt si ruce, dodržovat rozestupy a nosit roušky. Všem také doporučuji, aby si stáhli novou verzi aplikace eRouška 2.0“ dodala Rážová.

„Celkové reprodukční číslo kalkulované pro celou populaci v České republice je 1,59 a zřejmě se v čase zvyšuje. Nejhorší je situace v Praze, kde za poslední týden přibývá v průměru 410 pozitivně diagnostikovaných pacientů. V přepočtu na 100 tisíc obyvatel je pozitivně testovaných asi 167 z nich. V souvislosti s Prahou se nákaza velmi rychle šíří i ve Středočeském kraji,“ líčí ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

I nadále lze pozitivně konstatovat, že plošně nedochází k nárůstu pozitivních pacientů ve zranitelných skupinách obyvatel: „Podíl nově diagnostikovaných osob ve věku nad 65 let tvoří cca 10 % případů, u kategorie nad 75 let je do dokonce méně než 5 %, avšak v absolutních počtech jde i u těchto věkových kategorií o významné nárůsty,“ upozorňuje hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová.

„Nadále trvale monitorujeme a vyhodnocujeme vytíženost lůžkových kapacit v nemocnicích, především jde o lůžka intenzivní péče a standardní lůžka s dostupností podávání kyslíku. V případě potřeby jsme schopni operativně navýšit kapacity potřebné pro pacienty s covid-19 především transformací standardních lůžek. Při aktuálním počtu hospitalizovaných jsou stávající celkové kapacity ČR dostatečné, potřeba těsné spolupráce mezi nemocnicemi v daném kraji je však zásadní podmínkou,” uvedl Vladimír Černý, předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, vedoucí Klinické skupiny COVID při MZ ČR.

V regionech, které jsou zařazeny do oranžového stupně pohotovosti, bude rouška povinná také na hromadných vnitřních akcích nad 100 lidí. Stejné opatření platí také v Praze, která je zařazena v červeném stupni pohotovosti. Zároveň je v pravomocích příslušných krajských hygienických stanic, které mohou pro svůj region zavést mimořádná opatření, která tamní epidemiologická situace vyžaduje.

Už dříve bylo z důvodu epidemiologické situace nařízeno v celé ČR nošení roušek ve všech vnitřních prostorách a ve veřejné dopravě. Platí také zákaz prodeje vstupenek na akce na stání a omezení otevírací doby v zařízeních stravovacích služeb v čase od 0:00 do 6:00 hodin. Více zde.

Odbor komunikace s veřejností

Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz