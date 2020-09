Technické normy budou díky iniciativě Pirátů zdarma, živnostníci ušetří tisíce korun na poplatcích

Sněmovnou dnes ve třetím čtení prošla novela zákona o technických normách, která zavádí tzv. sponzorovaný přístup. Ten umožní zájemcům dostat se bezplatně k technickým normám, jejichž dodržování vyžaduje stát zákonem. Schválený tisk vychází z iniciativy Pirátů. Již v roce 2015 Nejvyšší správní soud rozhodl, že přístup k závazným technickým normám musí být zdarma. Již po sněmovních volbách v roce 2017 tedy tuto změnu navrhli Piráti. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun na poplatcích.

„Naše úsilí o bezplatný přístup k závazným technickým normám je po několika letech téměř v závěru. Bylo nelogické, že stát stanovil lidem povinnost postupovat podle normy a zároveň k ní neumožnil bezplatný přístup, to konstatoval v roce 2015 i Nejvyšší správní soud, který mi dal za pravdu. Ihned po volbách v roce 2017 jsem proto inicioval změnu a podařilo se nám přesvědčit potřebné úřady a Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby umožnily občanům přístup k normám podobně jako v jiných státech Evropy. Předpokládám, že schválený návrh nyní projde hladce Senátem, aby mohlo být opatření co nejdříve zavedeno do praxe,” uvedl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

„Novela je významným průlomem v oblasti technických norem. Všechny zákonem závazné technické normy budou všem zájemcům bezplatně přístupné. Na přípravě novely se podílel Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a Česká agentura pro standardizaci, s nimiž jsme konstruktivně spolupracovali. Tato změna se dotkne praxe desítek tisíc živnostníků, řemeslníků, stavařů a všech dalších, kteří s technickými normami pracují,” popsal poslanec Pirátů Martin Jiránek, který se tématem dlouhodobě zabývá.

Plošný přístup veřejnosti k technickým normám není dnes možné zajistit z důvodu přijatých mezinárodněprávních závazků spojených s členstvím v evropských a světových normalizačních organizacích. Ty neumožňují bezplatné poskytování technických norem z důvodu ochrany autorských práv. Proto úprava stanovuje povinnost správním úřadům zajistit dostupnost těchto norem. Sponzorovaný přístup tedy zavádí platbu státu vůči státní agentuře, která normy spravuje a která je umožní stahovat na svých webových stránkách.