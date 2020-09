EKOSPOL: Zbytečná daň z nabytí nemovitosti končí, kupující bytu či domu ušetří až stovky tisíc korun

Poslanci v úterý odpoledne definitivně schválili zrušení nesmyslné daně z nabytí nemovitosti, která činí čtyři procenta z kupní ceny. Vydělají na tom hlavně zájemci o bydlení, protože ušetří stovky tisíc korun. U bytu či domu za pět milionů korun tak kupující ušetří příjemných 200 tisíc korun. Opatření má zpětnou účinnost a týká se už všech nemovitostních transakcí, u kterých byl dokončen vklad do katastru během prosince 2019 a později. Dobrou zprávou je také to, že se zároveň zcela neruší daňové odpočty úroků u hypoték, jak původně vláda navrhovala.

Daň z nabytí nemovitosti považuji za nesmyslnou a dlouhodobě za její zrušení bojuji. Už dlouho poukazuji na její nadbytečnost. Jsem rád, že po opakovaných snahách o její zrušení to tentokrát vyšlo. Už před časem někteří členové horní komory parlamentu mluvili o tom, že je tato daň nemorální.

S tímto názorem souhlasím. Zcela špatná je daň z nabytí nemovitosti ze samé podstaty. Jasněji je to vidět, pokud nemovitost zaměníme jakýmkoliv jiným zbožím. Co byste říkali tomu, kdyby stát vybíral daň z nabytí auta? Možná nic, protože i auto běžná domácnost pořizuje jen jednou za dlouhý čas. Tak jinak. Chtělo by se vám pravidelně odvádět státu nad rámec DPH další část z ceny pečiva, drogerie či jídla jako speciální daň? Jen za to, že si toto zboží kupujete. Daň z nabytí nemovitosti je stejně nesmyslná, jako by byla daň z nabytí rohlíku, mýdla či masa. Člověk je v podstatě pokutován za to, že si pořizuje nemovitost. A to už vůbec nemluvím o tom, že ji kupující platí už jednou zdaněnými penězi. Příklad vícenásobného zdanění jako vyšitý.

Tato daň navíc výrazně zatěžuje zájemce o nemovitost. V případě bytu či domu za pět milionů korun musí státu odvést 200 tisíc korun. Ty přitom musí nalézt ve vlastní kapse, protože na tuto částku nelze čerpat hypotéku. Naopak stát z této daně výrazné výnosy nemá. Každoročně vybírá kolem 13 miliard korun. Otázkou zůstává, kolik peněz na její výběr vynaložil. I kdyby to byla nula, což zcela jistě není, jsou zisky státu z této daně v porovnání s ostatními příjmy zanedbatelné. Nemluvě o tom, že výběr komplikují četné výjimky, protože spousta typů nemovitostí je od odvodu daně z nabytí osvobozena. Jsem proto velmi rád, že tato daň z našeho daňového systému jednou pro vždy zmizí.

RNDr. Evžen Korec, CSc.

Generální ředitel a předseda představenstva

EKOSPOL a. s