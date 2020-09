Německý ZEW koriguje optimistická očekávání (Ranní zpráva z finančního trhu)

Očekávání analytiků na finančních trzích v Německu v posledních měsících zaznamenala rychlý nárůst. Aktuální situace ale podle nás povede k jejich mírnému korigování. Polská centrální banka i přes překvapivě vysokou inflaci ponechá své úrokové sazby beze změny včetně současného nastavení nákupů dluhopisů. Ministerstvo financí dnes zveřejní svou makroekonomickou prognózu.

Polská centrální banka ponechá sazby beze změny

Německý ZEW index očekávání podle našich odhadů v září poklesl. V případě tohoto předstihového ukazatele bylo v předchozích měsících překvapivé, jak málo poklesl a jak rychle se stihl vrátit k vyšším hodnotám. Pravděpodobně za tím stála masivní hospodářská reakce, která přesvědčila investory, že se větší korekce trhu konat nebude. Nicméně vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie předpokládáme, že ještě dojde k mírnému korigování očekávání.

Polská centrální banka podle nás ponechá dnes své úrokové sazby beze změny včetně nastavení aktuálních nákupů státních dluhopisů. Ačkoli vyšší inflace byla jedním z argumentů jestřábího tábora pro brzkou normalizaci měnové politiky, domníváme se, že prozatím bude vítězit zbytek rady, který předpokládá zpomalení inflace na přelomu roku. Tomu by měl odpovídat i výstup z dnešního jednání.

Koruna je nejslabší od poloviny července

Běžný účet tuzemské platební bilance v červenci dosáhl přebytku ve výši 20,6 mld. Kč. Za dobrým výsledkem stojí z části výraznější přebytek v zahraničním obchodě ve výši 30 mld. Kč, nicméně tady bylo překvapení relativně malé. Zahraniční obchod má navíc po slabém období mezi březnem až květnem co dohánět. Za vysokým přebytkem na běžném účtu za červenec stojí především velmi malý odhad odlivu dividend ve výši 6,1 mld. Kč, zatímco před rokem ve stejném období činil více než 40 mld. Kč. Celý komentář na https://bit.ly/33k6uAk.

Vojtěch Benda, člen bankovní rady ČNB, ve včerejším rozhovoru řekl, že není nutné už dále uvolňovat měnovou politiku. Očekává tak delší období stabilních úrokových sazeb. S plánovaným snižováním daně z příjmu fyzických osob by byl opatrný, protože na zhoršení stavu veřejných financí může negativně zareagovat finanční trh.

Na globálních trzích se včera dařilo. Akciové trhy rostou jak v Evropě, tak i v USA. Zejména trhům za Atlantikem pomohly zprávy o několika akvizicích předních technologických firem. Na devizovém trhu se euro vrátilo k posilujícímu trendu a vůči dolaru si připsalo tři desetiny procenta. V regionu panovala stagnace s výjimkou koruny. Ta si připsala další ztráty a v závěru obchodování se přiblížila úrovni 26,70 za euro a je tak nejslabší od poloviny července. Do ztrát ji dostal další pokles úrokových sazeb na trhu a zejména stále velmi nízká aktivita. Podle nás však další faktory na trhu stále hovoří ve prospěch silnějších hodnot. K těm by se podle nás měla vrátit s návratem trhu ke standardní aktivitě. Proto tak současné úrovně považujeme za krátkodobou příležitost výhodného zajištění slabších hodnot koruny do budoucna.

Forwardové body se však v průběhu pandemie propadly a nenabízejí už tak atraktivní zajištění jako dříve. Naopak vyšší volatilita svědčí opčním strategiím, které mohou vylepšovat úrovně, na kterých se lze zajistit. Případně na rozdíl od forwardů se dovolují do jisté míry podílet na příznivém kurzovém vývoji.