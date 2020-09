Perly týdne: Drobní investoři poráží trh, ožebračování souseda svého a k nám dorazil velký bratr

Wells Fargo hovoří o korekci, která je příležitostí, Jean-Claude Trichet o ožebračování souseda svého. Drobní investoři poráží trh, americké akcie jsou „ještě prvnější“, ale jen na první pohled. A k nám dorazil Velký bratr. Perly týdne jsou tu.



Ve světě…



Korekce, nebo hlubší propad? Trhy byly od března mimořádně silné, přichází ale volby, k tomu je tu pandemie a celkově vysoká nejistota. Trhy nemají nejistotu rády a to se nyní projevuje na poklesu cen akcií. Pro Bloomberg Finance to uvedl známý investor Bill Ackman z Pershing Square Capital Management. Ohledně amerických prezidentských voleb se podle něj na trhu řeší zejména to, jaké po nich mohou proběhnout změny v daňovém systému.



Scott Wren z Wells Fargo Investment Institute poukázal v souvislosti s proběhnutou korekcí na zisky, kterých trh dosáhl po březnovém propadu - ve srovnání s nimi není současný pokles nic velkého. Ten byl dokonce „na spadnutí“ s ohledem na to, že spotřeba táhne ekonomiku a „spotřebitelé nemají peníze“. Investor ale dodal, že „podobné korekce jsou z jeho pohledu příležitostmi“. V konečném důsledku pak bude o dalším pohybu cen akcií rozhodovat makroekonomický vývoj, který je důležitější než fundament jednotlivých společností, míní Wren.





Sophie Huynh ze Societe Generale zase tvrdí, že čtvrteční pokles cen akcií je spíše vybíráním zisků . Na trhu podle ní není žádná výrazná nerovnováha, a tudíž by nemuselo jít o zlom a posun směrem k dlouhodobějšímu poklesu cen akcií . Ohledně valuace indexu S&P 500 Huynh míní, že PE je „napjaté“, ale pokud z něj vyloučíme technologické tituly, „není trh zase tak drahý“. Strategička také souhlasí s těmi, podle kterých v současné době není pohled na tradiční valuační měřítka moc směrodatný. Zmínila, že se nacházíme v situaci, kde investoři řeší, kam investovat v prostředí negativních sazeb a to ovlivňuje složení celých portfolií.Bývalý prezident ECB Jean-Claude Trichet se na Bloomberg Finance vyjádřil ke kurzu eura dolaru v tom smyslu, že politika „ožebračování souseda svého“ není nikdy namístě. Podle svých slov tím nemíní chování a projevy zástupců Fedu . Vládní činitelé v USA se ale podle ekonoma někdy snaží svými slovy oslabit dolar , což je „absolutně nemístné“.Trichet míní, že na straně monetární politiky Fedu není důvod, proč by měl dolar nadále oslabovat. Fed totiž pouze potvrzuje, že pokud se nezlepší ekonomická situace, bude dál udržovat monetární akomodaci. A to by podle ekonoma samo o sobě nestačilo na další oslabování kurzu americké měny.Vedení ECB podle Tricheta nyní „dělá, co může“. Banka zároveň provádí dlouhodobější hodnocení své politiky a bylo by přirozené, pokud by také přikročila k cílení průměrné inflace tak, jak to nyní chce činit Fed . Trichet dodal, že v USA někteří akademici doporučovali snížení inflačního cíle na 1 %, jiní zase hovořili o tom, že lepší by byl cíl ve výši 4 %. Nicméně všechny významné centrální banky se dál drží 2 %.Na otázku, zda vyspělé ekonomiky nekráčí stejnou cestou, jakou se již před roky vydalo Japonsko, ekonom dopověděl, že potenciální růst bezesporu klesá a to samé platí o rovnovážných sazbách, které jsou „mnohem níže, než dříve“. K tomu se inflace z řady důvodů drží „extrémně nízko“. Centrální banky dělají vše, co mohou, aby vyspělé země z tohoto stavu dostaly, ale svou zodpovědnost za to, aby se zvedl potenciál a neutrální sazby, mají i „jiné strany “.The Daily Shot z WSJ poukazuje následujícím grafem na mezeru mezi výkonem celého trhu a výkonem akcií , které jsou populární mezi drobnými investory (fialová křivka). Obě skupiny aktiv si na počátku roku prošly prudkým propadem, od té doby si ale akcie v indexu GS Retail Favorites připisují relativně k celému trhu stále větší zisky . Mezera se pak znatelně zvětšila v posledních týdnech.Následující graf od Bloombergu hovoří o tom, že „Amerika je ještě prvnější“ - ukazuje, jak si vedou americké akcie relativně ke zbytku světa. Předchozího vrcholu dosáhly americké trhy v roce 2002, poté se jejich výkony relativně k ostatním trhům zhoršovaly a dvojitého dna bylo dosaženo v letech 2008 a 2009. Pak ale opět nastartovala jízda amerických akcií , které se v posledních dnech dostaly relativně ke zbytku světa na nová maxima:





„Ještě prvnější“ jsou také podle dalšího grafu technologie, protože hodnota indexu Nasdaq 100 je nyní relativně k indexu S&P 500 na rekordních hodnotách, převyšujících i úrovně z přelomu tisíciletí:









Tématu prvenství amerického akciového trhu se věnuje i investiční společnost Schwab. Poukazuje na to, že index S&P 500 táhne nahoru relativně malý počet akcií. Společnost dodává, že pokud sledujeme vývoj indexu se stejnými vahami akcií (na rozdíl od vah založených na kapitalizaci), vývoj na trhu je výrazně jiný - horší. V minulosti byla situace podobná v letech 1990, 1998 a 1999 a pak v roce 2008. Po nich přišlo uzavření mezery mezi těmito dvěma typu indexů, a to tak, že index S&P 500 korigoval.



Schwab pokračuje s tím, že pokud sledujeme vývoj „průměrné“ akcie v USA a porovnáváme jej se stejně měřeným výkonem mezinárodních trhů, americké trhy ztrácí svou výjimečnou pozici. Lépe si totiž v tomto ohledu vedou zahraniční akcie (a neplatí tedy to, co ukazuje výše uvedený graf). Schwab dodává, že podobný pohled může vyznívat „poněkud akademicky“, ale „nerovnováhy na akciovém trhu mohou vést ke zranitelnosti“. A k tomu ukazují, že americký trh jako celek na tom nemusí být tak dobře, jak by se zdálo na první pohled.



a u nás doma...



Nejlepší místo k životu: Centrum.cz píše, že „Nejlepším místem pro život v Česku je Praha, poslední skončil Ústecký kraj“. Praha se vítězem ankety projektu Místo pro život stala již počtvrté. Na druhém místě je Královéhradecký kraj a na třetím Jihočeský kraj. Mezi pozitiva Prahy patří podle portálu například dostupnost lékařské péče, mezi další pozitiva patří také nejlepší možnosti na pracovním trhu a výše mezd. Na vysoké úrovni je rovněž možnost kulturního vyžití. Naopak negativy jsou špatné životní prostředí, bezpečnost a vysoká kriminalita.



Na Královéhradeckém kraji, který v anketě zvítězil minulý rok, byl ceněn například dobrý stav zdravotnictví a sociálních služeb nebo nízká kriminalita. Dobře je na tom v oblasti volnočasových aktivit a turismu. Stojí za tím zejména nadprůměrný počet kulturních institucí a dostatečný počet ubytovacích kapacit.



Velký bratr přichází: Seznam.cz píše, že „Velký bratr jde do Česka, policie dostane technologii na rozpoznávání tváří“. „Postavíte se před kameru a na obrazovce se okamžitě objeví vaše jméno, pracoviště a dokonce i emoce, které v tu chvíli prožíváte. Novou technologii rozpoznávání obličejů, která je založená na principu umělé inteligence, budou do konce roku využívat čeští kriminalisté. Systém vyvinula česká společnost Cogniware, doposud jej ale využívaly spíše země na Blízkém východě“, dodává portál.



„Našimi zákazníky jsou silové složky, které zabraňují teroristickým útokům a kriminálním činům. Potřebují efektivní systém v boji proti různým formám nekalé činnosti,“ řekl pro seznam.cz majitel společnosti Cogniware Ján Račko. Systém podle něj „umí rozpoznat hlas, chůzi a obličej, a využívají jej například tajné služby a policie ve Spojených arabských emirátech, či Saúdská Arábie, Jordánsko nebo Bahrajn“. Tyto státy mají totiž volnější pravidla, co se ochrany osobních údajů týče, využívají tedy schopnosti systému i pro běžné úkony.