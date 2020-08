Investoři, zbystřete! Pokud vyhraje Biden, připravte se na přechod na zelenou ekonomiku

Navzdory tomu, že ceny tzv. zelených akcií vzrostly, nepřestáváme věřit, že mají dobré dlouhodobé vyhlídky, a že by je měl do svého portfolia zařadit každý dlouhodobý investor. Jejich politický kapitál se bude postupně dál zvyšovat, což přispěje k odklonu ekonomiky od vysokých uhlíkových emisí směrem k zelené budoucnosti. Tento trend ještě podtrhuje velký plán Joe Bidena na podporu čisté energie. Zaměřili jsme se proto na 28 akciových titulů, které vám mohou zajistit podíl na čisté energii.

Jedním z pilířů Bidenovy administrativy je klimatická politika. Tu Trumpova administrativa odstavila na vedlejší kolej, když odstoupila od Pařížské dohody z roku 2016 a zrušila mnoho zákonů na ochranu životního prostředí z let Obamovy vlády (např. Zákon o obnově zdrojů). Biden na letošním sjezdu Demokratické strany představil takzvanou Clean Energy Revolution, tedy Revoluci v oblasti čisté energie , která počítá s tím, že se v následujících deseti letech vynaloží na klimatickou politiku kromě peněz jednotlivých států a soukromého sektoru také 1,7 bilionu dolarů z federálního rozpočtu . Součástí plánu je také dosáhnout ekonomiky 100% poháněné čistou energií a nulových celkových emisí do roku 2050 . V případě veřejných služeb má být tohoto cíle dosaženo dokonce již v roce 2035.

V případě převzetí moci Demokraty čekají některé americké sektory velké změny. Ztráty utrpí zejména ropný a plynárenský průmysl , a regulací se pravděpodobně jen tak nezbaví ani finanční sektor. Na původní hodnoty se asi vrátí i daň z příjmu právnických osob, kterou Trump snížil v roce 2017. Jasným vítězi by pak byly firmy a odvětví nabízející řešení, která urychlí cestu Spojených států ekonomice 100% poháněné čistou energií . To by znamenalo vzpruhu pro výrobce elektromobilů, solární a větrné zdroje, odpadové hospodaření, recyklaci, efektivní využití vody apod.

Počátkem ledna jsme zveřejnili výzkumnou studii nazvanou „Green stocks are the next mega trend in equities“, tedy Zelené akcie jako příští akciový megatrend, jejíž předpovědi ohledně rostoucí popularity zelených akcií se mezitím začaly naplňovat. Koš akciových titulů uvedený v této studii posílil v průběhu roku 2020 o 44 % a od ledna 2015 dokonce o 230 %, což jsou výsledky jednoznačně se vymykající zbytku globálního akciového trhu.