Rozbřesk: Německo hlásí silnější oživení než zbytek Evropy, podzimní rizika jsou však vysoká

Německo je na tom opět o něco lépe než zbytek eurozóny, tedy alespoň podle posledních srpnových podnikatelských nálad. I když se nálada podle indexu PMI v srpnu v celé eurozóně po třech měsících růstu zhoršila, bylo to pravděpodobně zejména kvůli Španělsku, Itálii i Francii, kde vidíme výraznější riziko druhé vlny pandemie. Lepší vývoj v Německu potvrdil i srpnový výsledek indexu německé podnikatelské nálady Ifo – ten podobně jako německé PMI roste čtvrtý měsíc v řadě. Nálada se navíc vylepšila napříč sledovanými odvětvími – nejvíce v průmyslu a službách, ale vzhůru šel i sentiment ve stavebnictví, v maloobchodě a velkoobchodě. Oživení v Německu tak na rozdíl od zbytku eurozóny zatím neztrácí na síle. Na velké oslavy to však zatím rozhodně není.



Za prvé, i v Německu jdou na konci srpna počty nakažených směrem vzhůru a riziko nových karanténních “uzavírek” stoupá. I kdyby na ně nedošlo, bude se muset německé hospodářství vypořádat s koncem řady mimořádných opatření (jako úvěrové moratorium) ..., a to buď na podzim anebo na začátku nového roku. Navíc, Německo jako průmyslová ekonomika bude více zranitelné vůči druhotným dopadům pandemie do slabé poptávky – zejména v odvětvích jako je strojírenství, výroba kovů a automobilový průmysl.



A v neposlední řadě, úrovně produkce (zejména v průmyslu ) stoupají z extrémně nízkých úrovní. Bylo by tedy podivné, kdyby podniky neočekávaly pro nejbližší měsíce alespoň minimální růst produkce. To, že jsou podnikatelské nálady jako PMI a Ifo na dostřel od před-covidovských úrovní, tedy vůbec neznamená, že je byznys zpátky v normálu. Návrat k před-covidovským úrovním průmyslové produkce bude v nejlepším případě až hudbou roku 2021 Česká koruna včera rezignovala na testování 26,00 EUR/CZK a po delší době výrazněji oslabila až do blízkosti 26,20 EUR/CZK . Na vině mohla být stabilizace dolaru – jeho pád byl v posledních týdnech jedním z hlavních motorů zisků středoevropských měn. Bez dalších impulsů dnes čekáme spíše klidnější obchodování. Euro včera nedokázalo výrazněji profitovat ze solidního výsledku německého Ifa a tak eurodolar setrvává na dohled úrovně 1,18 EUR/USD . Podnikatelská nálada v největší evropské ekonomice se přitom zlepšila na očekávání, a to zejména při hodnocení současné ekonomické situace. Ohledně budoucnosti pak mají německé společnosti dokonce nejvyšší očekávání od listopadu 2018, což stále uchovává naději na svižné oživení ve tvaru písmene „V“.Dnes se pozornost eurodolarového trhu přesune na druhou stranu Atlantiku, kde přijdou na řadu americká data, především zakázky na zboží dlouhodobé spotřeby. Již zítra pak bude trh s napětím sledovat vystoupení šéfa Fedu Jerome Powella na virtuální konferenci v Jackson Hole, které by mohlo napovědět, v jaké fázi je aktuálně revize americké měnové politiky.Severomořská ropa Brent pokořila hranici 46 dolarů za barel a nadále se veze na vlně obav z hurikánů v oblasti Mexického zálivu. Nejnovější data naznačují, že ve zmíněné oblasti došlo již k uzavření 84,3 % produkčních kapacit, což odpovídá těžbě v rozsahu 1,56 mil. barelů denně. Z pohledu trhu ropných produktů pak představuje býčí impuls fakt, že v přípravách na úder hurikánů došlo rovněž k uzavření rafinérských kapacit v rozsahu 3 mil. barelů denně (přibližně třetina v oblasti).Předběžná data k zásobám ve Spojených státech včera umocnila převládající býčí sentiment. V minulém týdnu totiž došlo dle API k dalšímu poklesu zásob surové ropy (-4,5 mil. barelů ), stejně jako nad očekávání silnému poklesu zásob na straně benzínu (-6,4 mil. barelů ). Dnes odpoledne bude trh sledovat oficiální statistiky od vládní EIA.Úterní obchodování se neslo v poměrně poklidném duchu bez větší volatility i bez výraznějších kurzotvorných zpráv. Nasdaq láme takřka každý den nové rekordy. Mimo technologický sektor ( Alphabet +1,3 %, Microsoft +1,3 %, AMD +4 %, Facebook +3,5 %) se včera dařilo i zdravotnímu sektoru a bankám (Bank of America +1,2 %, Citigroup +1,2 %). Naopak nejslabším článkem dne byl jednoznačně energetický sektor (Exxon Mobile -3,2 %, Chevron -1,2 %).