Znáte 3 důvody, proč přicházejí firmy o zaměstnance?

Zná to asi hodně podnikatelů. Založí s velkým elánem firmu a po 10-15 letech veškerá nadšenost vyprchá. Mají pak problém v byznysu udržet sami sebe, natož motivovat své zaměstnance. Ti pak raději odcházejí jinam.

Jedná se o častý scénář. A mají to tak i zaměstnanci. Nastoupí do nového zaměstnání a po letech zjišťují, že už to není ono. Ale nemůže za to právě přístup zaměstnavatele? Každý kdo zakládá novou firmu je zpočátku nadšenec. A to i přesto, že začátky nebývají lehké.

Autorka: Zuzana Klímová





