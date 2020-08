Prince: USA bojují s pandemií penězi, jiné země vědou a sociálním distancováním

Většina lidí se zaměřuje na trh práce, ale největší problém v americké ekonomice představuje propad příjmů a výdajů spotřebitelů. Pro Bloomberg Finance to uvedl Bob Prince, investiční ředitel společnosti Bridgewater Associates. Poukázal na to, že Spojené státy mají za sebou čtyři měsíce intenzivní fiskální podpory. Pokud by měla trvat i další čtvrtletí, odrazilo by se to i na dolar, dluhy a celé ekonomice. Jak by se podle něj měli v současném prostředí chovat investoři?



Prince poukázal na to, že pokud jsou sazby nulové nebo leží u nuly, „není čím diskontovat toky hotovosti investic, dáme-li stranou rizikovou prémii.“ Akcií se to pak dotýká třemi způsoby: Za prvé, nízké výnosy podporují ceny, a to i v prostředí klesajících zisků. Pokud ale již není kam sazby snižovat, zvyšuje se negativní riziko, protože další snižování nemůže dále eliminovat horší ziskovost. Za druhé, jestliže jsou sazby minimální, omezuje se prostor pro další stimulaci ekonomiky, což opět zvyšuje rizikovost akcií. Mimo snižování sazeb lze také poskytovat více likvidity, ale to má zase dopad na měnový kurz.



Za třetí pak Prince ohledně vztahu mezi nízkými sazbami a akciemi uvedl, že „pokud akcie padají, běžně dochází k dluhopisové rally“. Tato diverzifikace ale v prostředí nízkých sazeb také nefunguje a to zvyšuje celkové riziko investičních portfolií. Prince se pak vrátil zpět k měnovému kurzu, konkrétně k tomu, že americká vláda může používat dolar jako nástroj pro prosazování svých geopolitických cílů. To je podle investora možné, ale je pak důležité mít na paměti, že taková politika může snižovat motivaci k tomu, aby zahraniční subjekty držely dolary. Může tedy podkopávat pozici americké měny ve světové ekonomice Spojené státy bojují s pandemií masivní fiskální expanzí, zatímco jiné země používají vědu, sociální distancování a podobně. Když k tomu přidáme zmíněnou strategii, kdy americká vláda používá dolar k prosazování svých cílů, vyjde nám, že dolar bude dlouhodobě ztrácet svou sílu. I přesto, že v krátkém období současná americká ekonomická politika hospodářství prospěje, míní Prince. Časem tak podle něj bude klesat i ochota zahraničních investorů držet dolarové obligace. „Deflace je pro ekonomiku hodně škodlivá a proto se vlády budou snažit snížit hodnotu měny a obnovit inflaci Zlato je ve skutečnosti také měna, ale nabídka tradičních měn nyní roste a tak roste hodnota zlata relativně k těmto měnám,“ dodal Prince. Dluhopisy byly tradičním nástrojem pro uchování hodnoty, nyní je v tom ale nahradily akcie ,“ míní investor. V prostředí záplavy likvidity je pak z tohoto hlediska nejdůležitější to, kam přesně tato likvidita teče. Což je nyní mimo jiné i zmíněný trh se zlatem . Prince na závěr rozhovoru zdůraznil, že jeho postoj není „negativní vůči rizikovým aktivům“. Záplava likvidity totiž tyto prémie u některých aktiv snižuje a rozhodující je rozpoznat, kde k tomu dochází a kde ne. A to včetně jednotlivých zemí.Zdroj: Bloomberg TV