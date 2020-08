Školní rok 2020/2021 - na kdy vycházejí státní svátky a kdy budou prázdniny?

Prázdniny se překulily z července do srpna a jejich konec je na dohled. Všichni, školáci i rodiče, se začínají smiřovat s přicházejícím školním rokem 2020/2021. Děti, ty školní i školkové, se těší především na setkání s kamarády, které už dlouho neviděly, a také na návrat do kroužků. Pro rodiče pohled do kalendáře na blížící se konec prázdnin značí shánění pomůcek, vybavení a oblečení, které je do nové školní "sezóny" třeba. A také to znamená trochu nejistoty, protože ministr školství Plaga se 12. srpna slíbil vyjádřit k organizaci výuky v novém školním roce v současné koronavirové situaci.

Nehledě k tomu, že podzim se svými tradičnějšími respiračními chorobami od chřipky po běžnější nachlazení, které se potkají s Covid-19, sebou přinese mnohem více komplikací i ve školní docházce. Také v práci bude nutné pružně reagovat na situace, kdy dítě po prvním zakašlání či kýchnutí pošlou ze školy domů. Možná to ale přinese další posun u zaměstnavatelů - mohou přidat více tzv. sick days, umožnit napracování podobného náhlého uvolnění z práce, nebo ještě více zpřístupnit home office alespoň u těch profesí, u který je to možné. A třeba začnou spíše oceňovat než zahlížet na ty pracovníky, kteří se při počátku nachlazení rozhodnou zůstat raději hned den-dva doma, než se choroba "vyvine" a ukáže se, co se děje, než aby šířili kapénky na pracovišti.

I v novém školním roce se děti mohou těšit na volné dny, které jim nadělí kalendář, ať už jsou to prázdniny nebo státní svátky. Celkem školáky čeká kromě hlavních prázdnin 15 prázdninových dnů spolu s volnem státních svátků a ostatních svátečních dnů pracovního klidu, kterých padlo mimo víkendy 7, tedy dohromady 22 volných dnů.

Školní rok začíná v úterý 1. září a nejbližší svátek, který nás čeká, je hned pondělí 28. září Den české státnosti .

Další volno bude spojeno se státním svátkem ve středu 28. října, kdy si připomínáme Den vzniku samostatného československého státu. K tomuto svátku se připojí další dva volné dny podzimních prázdnin ve čtvrtek 29. a pátek 30. října 2020. Následující státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii, který slavíme 17. listopadu - letos připadá na úterý.

Pak přijdou vánoční prázdniny od středy 23. prosince až do neděle 3. ledna nového roku 2021, do školy děti půjdou v pondělí 4. ledna 2021. Čekají je ještě jednodenní pololetní prázdniny v pátek 29. ledna 2021 a v únoru nebo březnu týdenní jarní prázdniny v termínech podle sídla školy.

Velikonoční prázdniny potom připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021, pátek 2. dubna je Velký pátek a 5. dubna Velikonoční pondělí, kdy děti také nejdou do školy. Květnové svátky - Den práce a Den vítězství - připadnou oba na sobotu, volno navíc tedy nepřinesou. Školní rok skončí ve středu 30. června a od čtvrtka 1. července do úterý 31. srpna 2021 budou hlavní prázdniny.

Podívejte se na váš termín jarních prázdnin, nebo na přehled veškerých prázdninových termínů v kalendáři.