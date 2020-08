Centrální bankéři úrokové sazby opět neměnili (Tématické reporty)

Česká národní banka ponechala na dnešním zasedání úrokové sazby beze změny. I nadále tak zastává postoj, že současné uvolnění měnové politiky je dostatečné. To prozatím potvrzuje také dosavadní vývoj české ekonomiky, která oživuje výrazněji, než se původně čekalo. Samotné oživení však stále stojí na vratkých základech. V důsledku tohoto tak úrokové sazby zůstanou nízké po delší dobu, podle nás až do konce příštího roku. Diskuze ohledně zavedení nekonvenčních nástrojů měnové politiky teď podle guvernéra na stole není.

Další uvolnění měnové politiky už možná nebude třeba

Úrokové sazby České národní banky zůstávají i po dnešním zasedání beze změny. Pro toto rozhodnutí hlasovali všichni členové bankovní rady. Základní repo sazba tak i nadále činí 0,25 % a nezměněné zůstaly i diskontní a lombardní sazba. Překvapením dnešní rozhodnutí pro trh rozhodně není, změnu úrokových sazeb totiž podle průzkumu agentury Bloomberg nečekal ani jeden z oslovených analytiků.

To, že centrální bankéři od minulého jednání svůj postoj nezměnili, napovídaly také předchozí rozhovory s některými z nich. Česká národní banka tak i nadále vyčkává, jaký bude další vývoj českého hospodářství, signály které nyní přicházejí, vyznívají spíše optimisticky a naznačují, že by už další uvolnění měnové politiky nemuselo být potřeba. Je zde však velké „ale“, spočívající v tom, že ekonomické oživení bude pokračovat také ve zbytku roku a nedojde k opětovnému uzavření ekonomik vlivem obnoveného šíření koronaviru.

Rizikem je i aktuální posílení české koruny

Rizikem je rovněž probíhající posilování české koruny, která se už přiblížila k hranici 26 CZK/EUR a je tak zcela jistě silnější, než s jakou centrální banka ve své nové prognóze počítala. Silnější koruna sice zřejmě pomůže stlačit dolů dosud výraznou inflaci, zároveň však stíží pozici českým exportérům, které i přes mírné zlepšení stále trápí nedostatečná poptávka.

Právě na exportně orientovaný průmysl se upřou zraky tvůrců hospodářských politik ve zbytku roku nejvíce. Dnes zveřejněná čísla české průmyslové produkce a německých továrních objednávek za červen pozitivně překvapila a naznačila, že i oživení v průmyslu by mohlo být rychlejší, než se původně čekalo. I tak však průmyslová produkce zůstává oproti loňsku výrazně nižší a na předčasné optimistické závěry je tudíž brzo.

Úrokové sazby zůstanou nízké po delší dobu

Probíhající oživení české ekonomiky tak stojí prozatím na chatrných základech, a to je i důvod proč úrokové sazby zůstanou nízké po delší dobu, pravděpodobně až do konce příštího roku. Bankéři totiž nebudou chtít zpřísňování měnové politiky uspěchat, tak aby návrat ekonomiky k růstu neohrozili.

Dnes představená prognóza ČNB počítá s jedním zvýšením úrokových sazeb v posledním čtvrtletí příštího roku. Sám guvernér J. Rusnok však na dnešní tiskové konferenci přiznal, že podle něj zůstanou úrokové sazby na současné úrovni po delší dobu, než ukazuje modelová prognóza. Důvodem podle něj bude již výše uvedená zranitelnost dalšího oživení ekonomiky.

Guvernér také zmínil, že bankovní rada na dnešním zasedání nediskutovala využití nekonvenčních nástrojů v případě potřeby dalšího uvolnění měnové politiky. Naplnilo se tak to, co jsme uváděli již před samotným zasedáním, a to že aktuální vývoj ekonomiky, který vypadá prozatím optimisticky, povede k odložení této diskuze (více zde https://bit.ly/33rNG40).

ČNB vidí inflaci nad 3 % až do konce letošního roku

Prognóza hospodářského růstu centrální banky zůstala pro letošní rok téměř nezměněna, ta tak i nadále očekává celoroční pokles ekonomiky o zhruba 8 %. ČNB však zhoršila svůj výhled pro příští rok o půl procentního bodu, když očekává nárůst ekonomiky pouze o 3,5 %. K obnovení předkrizové úrovně ekonomického výkonu tak podle centrálních bankéřů dojde až na konci roku 2022. My jsme v naší prognóze mnohem optimističtější a pro letošek počítáme s poklesem ekonomiky o 5 %, v roce příštím pak s růstem o 6%. K obnovení předkrizové úrovně by tak podle nás mělo dojít o rok dříve, tedy již na konci roku 2021.

Největší přehodnocení však spočívá v očekávaném vývoji spotřebitelských cen. Centrální banka totiž v nové prognóze předpovídá, že inflace pohybující se aktuálně nad horní hranou tolerančního pásma tam zůstane až do konce letošního roku. Nová prognóza ČNB tak oproti té minulé očekává ve třetím čtvrtletí letošního roku růst spotřebitelských cen vyšší o 0,8 pb, ve čtvrtletí čtvrtém pak dokonce o celý procentní bod. To vše při silnější hladině kurzu české koruny, než s jakou počítala v minulé prognóze.

Hlavním důvodem inflace nad 3 % bude podle ČNB vyšší jádrová inflace a rychlý růst cen potravin. Podle centrální banky již nyní prodejci zvyšují své ceny v důsledku vyšších nákladů, které jim vznikly vlivem vládních opatření proti šíření koronaviru. V tom podle ČNB budou pokračovat i nadále a další vývoj ekonomiky tak bude vykazovat stagflační rysy. My naproti tomu očekáváme, že inflace ve zbytku roku zpomalí, především vlivem slabé poptávky. Ta bude souviset i s námi očekávaným nárůstem nezaměstnanosti. Dezinflační vývoj je již nyní patrný v zahraničí a část nižší inflace si tak dovezeme. Vliv na to bude mít také kurz české koruny, který oproti ČNB čekáme silnější. Rizika nové prognózy ČNB považují centrální bankéři za vyrovnaná.