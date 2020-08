Vláda Peru prodloužila nouzový stav do 31. 8.

Situace v Peru kvůli pandemii Covid-19 je nadále vážná. Ministr bydlení Carlos Lozada dne 31. 7. oznámil, že vláda prodlužuje nouzový stav v Peru a cílenou karanténu v některých regionech do 31. 8.

Platná opatření vyhlášená peruánskou vládou:

- Prodloužen nouzový stav do 31. 8.

- Cílená karanténa v oblastech: Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios, Áncash, 3 provincie v Cajamarce a 1 v Cuscu. V Limě je karanténa pro děti do 14 let a seniory nad 65 let.

- Povinné nošení roušek na veřejnosti a zachovávání sociálního odstupu na 1,5 metru.

- Celostátní zákaz vycházení denně od 22 do 04 hod.

- Nadále jsou zakázány jakékoli skupinové aktivity, návštěvy, rodinné i jiné oslavy, církevní slavnosti, společenské, kulturní či jiné akce.

- Nadále zůstává zakázán pohyb mezi provinciemi, především do nejvíce zasažených provincií.

- Školy zůstávají zavřené a studenti se učí z domova.

- Zaměstnanci veřejného sektoru se vrátili do zaměstnání, ale začátek jejich pracovní doby se liší, aby příliš nezatěžovali veřejnou dopravu.

Hranice i vzdušný prostor zůstávají uzavřeny a mezinárodní komerční lety zastaveny. Od 15. 7. jsou obnoveny vnitrostátní komerční lety.

Cestování do Peru je nadále zakázáno. Očekávalo se, že mezinárodní komerční lety budou spuštěny v srpnu či září, vláda Peru však dne 31. 7. uvedla, že předpokládá otevřít hranice a obnovit mezinárodní komerční lety v prosinci 2020 či začátkem r. 2021. Žádný termín však prozatím nebyl potvrzen.

Žádáme občany ČR na území Peru o dodržování všech uvedených opatření vyhlášených peruánskou vládou.

Děkujeme.