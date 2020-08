Tento týden bude bohatý na data z tuzemské ekonomiky (Týdenní zpráva z finančního trhu)

Česká ekonomika je již na cestě vzhůru. To dnes potvrdí index nákupních manažerů ze zpracovatelského průmyslu, který se podle našeho odhadu v červenci dostal po půl roce nad hranici 50 bodů. V dalším průběhu týdne pak na pozitivní vývoj ukáží také indikátory z reálné ekonomiky. Maloobchodní tržby by měly navázat na dobré květnové výsledky a meziročně vzrůst o 3,7 %. Domácí poptávka těží zejména ze stále příznivého vývoje na trhu práce, když nezaměstnanost vzrostla jen mírně. Na tom nic nezmění ani data za červenec. V průmyslu produkce i nadále za loňskem zaostává, známky oživení jsou však patrné i zde. Dobrou zprávou pro vývoj české ekonomiky je rovněž to, že k oživení dochází také u našich obchodních partnerů. Ve čtvrtek zasedá ČNB, úrokové sazby však podle nás nechá beze změny.

Tuzemská ekonomika již vykazuje známky oživení

Česká ekonomika nabídne v průběhu tohoto týdne velké množství indikátorů, které by měly potvrdit její pokračující oživení. Další pozitivní signál o vývoji ekonomiky by měl přijít už dnes, kdy bude zveřejněn červencový index nákupních manažerů ze zpracovatelského průmyslu. Ten by se podle nás měl po půl roce dostat na hranici 50 bodů. Zvyšující se důvěra ve výrobním sektoru odráží zlepšující se podmínky pro odbyt zboží a služeb. To potvrzují i výsledky maloobchodních prodejů. Ty podle našeho odhadu v červnu navázaly na slibná květnová čísla a meziročně vzrostly o 3,7 %. Oproti loňskému roku však i nadále zaostávají prodeje motorových vozidel. K obnovené poptávce v tuzemské ekonomice přispívá nad očekávání stále dobrá situace na trhu práce, když nezaměstnanost vzrostla v předchozích měsících jen mírně. Na tom nic nezmění pravděpodobně ani červenec. Podle naší prognózy by podíl nezaměstnaných osob měl vzrůst jen nepatrně na 3,8 %. K příznivému vývoji nezaměstnanosti významně přispívá vládní program Antivirus, který v případě nedostatku poptávky po produkci pomáhá firmám financovat část mzdových nákladů. Ve srovnání se spotřebitelským sektorem je oživení ve výrobním sektoru skromnější. Průmyslová produkce tak byla oproti loňskému roku s největší pravděpodobností nižší i v červnu. Její propad se však podle nás zmírnil na 12,2 %. K úplnému obnovení průmyslové produkce na předkrizovou úroveň brání nedostatečná poptávka po výrobních statcích, a to především ta ze zahraničí. To se týká jak zboží investiční povahy, jako jsou výrobní stroje, tak také statků dlouhodobé spotřeby, jakými jsou již zmíněné automobily. Meziměsíční nárůst produkce v průmyslu by se měl odrazit ve zlepšení obchodní bilance, jejíž přebytek se podle nás zvýší na 8,9 mld. Kč. V meziročním poklesu setrvá rovněž stavebnictví. Stejně jako v průmyslu však dojde k jeho zmírnění. Ve čtvrtek zasedá Česká národní banka, změnu úrokových sazeb nicméně neočekáváme. Dosud příznivý vývoj tuzemské ekonomiky dovoluje centrální bance vyčkávat. Nejzajímavější tak pravděpodobně bude její nová prognóza. Blíže k našim odhadům viz zde https://bit.ly/2CWoxUn.

Červencové indikátory PMI dnes přijdou také z Německa a celé eurozóny. Zde nicméně již půjde o finální čísla, která podle očekávání trhu jen potvrdí předběžné odhady. Ty v obou případech dosáhly hodnoty 50 bodů a stvrdily tak další nárůst optimismu v podnikatelském sektoru. Podobně jako v ČR, i v ostatních evropských státech je oživení ve spotřebitelském sektoru výraznější než v průmyslových odvětvích. To by měly potvrdit i červnové maloobchodní tržby za eurozónu jako celek, které podle očekávání trhu již dosáhly předkrizové úrovně. Pro další vývoj české ekonomiky je dobrou zprávou to, že známky oživení vykazuje také ekonomika našeho nejvýznamnějšího obchodního partnera. Německá průmyslová produkce podle našeho odhadu zmírnila svůj meziroční pokles z květnových 19,3 % na červnových 8,8 %. K dalšímu nárůstu produkce ve výrobním segmentu by mělo dojít také v červenci, indikací by pro to měl být červnový vývoj tamních továrních objednávek. S oživením poptávky se očekává i obnovení růstu některých cen. Ty průmyslové podle trhu vykáží v eurozóně meziměsíční nárůst o 0,6 %, vliv však bude mít hlavně vyšší cena ropy.

Známky oživení hlásí i americká ekonomika, a to i přes rychle se šířící koronavirus. Vzrůst by dnes znovu měl index ISM ze zpracovatelského průmyslu, který se už v červnu dostal nad 50 bodů. Dobrá nálada v americkém průmyslu tak pravděpodobně převládala i v červenci. Z USA tento týden dorazí také řada důležitých ukazatelů z trhu práce. Ty ukáží na obnovenou tvorbu nových pracovních míst a s tím související pokles míry nezaměstnanosti. Ta podle našich odhadů v červenci poklesla na 9,7 % z předchozích 11,1 %.

Finanční trhy rostou pandemii navzdory

Česká koruna setrvala v průběhu celého minulého týdne na silných hodnotách, když se obchodovala v rozmezí 26,20 až 26,30 CZK/EUR. Výrazné posilování z týdne před tím, které odstartovalo oznámení shody evropských lídrů nad návrhem záchranného balíčku Evropské komise, však v minulém týdnu nepokračovalo. V pátek zveřejněná čísla tuzemského HDP za druhé čtvrtletí, která příjemně překvapila, když ekonomika poklesla v uvozovkách jen o 10,7 %, zavedla korunu mírně pod 26,20 CZK/EUR. Krátce na to však došlo ke korekci. Více jsme o pátečních datech vývoje tuzemské ekonomiky psali zde https://bit.ly/3hWexJg. Předběžné odhady HDP byly však zveřejněny i v dalších evropských ekonomikách, a ty jsme pro změnu komentovali zde https://bit.ly/3fgYwvK.

Silnější koruně pomáhá i nedávný nárůst tržních úrokových sazeb. Ten souvisí s posledními daty z domácí ekonomiky, která vedou trh k očekávání, že by Česká národní banka mohla začít zpřísňovat měnovou politiku dříve. Zmiňme třeba návrat inflace nad 3 %, či optimistický vývoj měsíčních indikátorů v průběhu května a června, který v pátek stvrdil i pozitivně vyhlížející předběžný odhad HDP. My si to však nemyslíme a čekáme stabilitu dvoutýdenní repo sazby na současné úrovni až do konce roku 2021. Paradoxně jedním z důvodů je i aktuální vývoj koruny, která je výrazně silnější než ČNB ve své poslední prognóze očekávala.

Silnější byly i zbylé měny regionu, tedy polský zlotý a maďarský forint. Na celý region totiž působí i posilující euro k dolaru, které v posledních třech týdnech přidalo více než 5 %. Tak jak finanční trhy z počátku pandemie vylekaně padaly, tak dnes při obnoveném šíření nákazy a rekordním počtu nakažených na celém světě dělají jako by nic. To potvrzuje i index volatility VIX, který sestoupil na hodnoty z konce února. A obdobně jsou na tom i akciové trhy, které už také dotahují předkrizové úrovně. Příkladem je americký akciový index S&P 500, který minulý týden uzavíral poblíž 3 250 b., tedy nedaleko od únorového maxima kolem 3 400 b.