Elektřina v ČR stále zdražuje kolem deseti procent, koronavirus ji nezlevnil tak jako třeba pohonné hmoty. Navíc k mnohaletému maximu zdražují emisní povolenky EU, což výrobu elektřiny zdraží

Evropská komise navíc výhledově plánuje rozšíření systému emisních povolenek v oblastech letecké a lodní a námořní dopravy . Odhaduje, že by takový krok přinesl do rozpočtu EU zhruba deset miliard eur ročně. Tyto prostředky by Evropské komisi pomohly pokrýt finanční potřebu spojenou se vznikajícím fondem obnovy, o jehož ustavení se bude intenzivně jednat na dnes začínajícím summitu EU v Bruselu