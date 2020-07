V ulicích Zlína a Otrokovic jezdí první elektrobus

Zlín - První elektrobus v historii je od 4. července 2020 nasazován do běžného provozu s cestujícími na linkách MHD ve Zlíně a Otrokovicích. Během prvních deseti dnů už najezdil asi dva a půl tisíce kilometrů. V depu Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice ve Zlíně a na obratišti u železniční stanice v Otrokovicích byla pro elektrobus vybudována dobíjecí místa.

Vozový park Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice se rozšířil o horkou novinku. Po nákupech série hybridních bateriových trolejbusů v posledních letech byl nyní pořízen první „čistý“ elektrobus. Do pravidelného provozu bude nasazován především na autobusové lince 55 v Otrokovicích. DSZO však bude příležitostně testovat jeho vlastnosti i na ostatních linkách, aby se s možnostmi tohoto nového typu vozidla dokonale seznámila.

Trojdveřový nízkopodlažní elektrobus Škoda 34 BB s klimatizací je vybaven karoserií typu Heuliez od firmy Iveco. Je dlouhý 12,06 metru, má 26 míst k sezení, plošinu pro vozíčkáře, dětské kočárky nebo jízdní kola. Elektrickou výzbroj do vozidla instalovala firma Škoda Electric Plzeň, která je také dodavatelem celého vozu pro DSZO. Elektrobus může dosahovat mimo město maximální rychlosti 80 kilometrů v hodině a na jedno plné nabití baterií by měl ujet 100 kilometrů. V Otrokovicích se počítá s jeho dílčím dobíjením ve vyrovnávacích časech na konečné stanici u vlakového nádraží. Stojící elektrobus zde na vymezeném místě zvedne pantograf a připojí se na nabíjecí vodiče, které mají podobu běžného trolejového vedení a jsou napájeny stejnosměrným elektrickým napětím 600 voltů jako standardní trolejbusová síť. Stejné nabíjecí místo má elektrobus k dispozici v areálu vozového depa ve Zlíně na Podvesné XVII. Dobíjení elektrobusu nevyžaduje žádné zvláštní technické zařízení, stačí pouhé spojení vozu prostřednictvím pantografu s rozvodem trolejového trakčního vedení. Elektrobus má schopnost rekuperace energie, to znamená, že také při brzdění se jeho baterie dobíjejí. Stav baterií vozidla může sledovat nejen jeho řidič, ale prostřednictvím dálkového přenosu dat rovněž dispečer v sídle DSZO. Elektrobus stojí 11,579 milionu korun (bez DPH). DSZO jej pořídila tentokrát bez jakýchkoli dotací.

Elektrobus dostal v DSZO evidenční číslo 911. Jezdí s registrační značkou EL9 92AF a veřejnost na sebe upozorňuje reklamními nápisy: „Jsem ekobus, přispívám k čistotě ovzduší. Jezdím na elektřinu… jezdím bez emisí.“

Během prvních dnů provozu a najetí asi 2 500 kilometrů dosahoval elektrobus spotřeby 1,2 až 1,3 kWh elektrické energie na kilometr jízdy, což znamená výraznou úsporu proti klasickým autobusům s průměrnou spotřebou kolem 40 litrů nafty na 100 kilometrů. Ukázalo se, že při částečném dobíjení elektrobusu během provozních přestávek na konečné stanici u nádraží v Otrokovicích může tento vůz najezdit za den až 270 kilometrů, což je srovnatelné s denním výkonem běžných autobusů.

Rozdíl proti již několik let používaným bateriovým trolejbusům je u elektrobusu v tom, že se dobíjí pouze ve stojícím stavu, nikoli za jízdy se sběrači pod trolejovým vedením. Elektrobus má oproti bateriovému trolejbusu také výrazně delší dojezd na jedno plné nabití baterií.

„Nákupem elektrobusu pokračujeme v cestě ekologické elektrické dopravy ve Zlíně, kterou nastoupila už firma Baťa v roce 1944 zavedením trolejbusové dopravy. Elektrobus má nízkou hladinu hlučnosti a v místě svého provozu neprodukuje žádné emise. My se chceme s vlastnostmi elektrobusu na tomto prvním vozidle podrobně seznámit. Podle získaných zkušeností se budeme rozhodovat o případném pořizování dalších elektrobusů a jejich zařazování do provozu na autobusových linkách, u kterých by byly vhodné podmínky pro vytvoření dobíjecích stanovišť,“ uvedl ředitel DSZO Josef Kocháň.

Pořízení elektrobusu uvítala i radnice v Otrokovicích. „Město Otrokovice dlouhodobě podporuje ekologické způsoby dopravy. Jsme rádi, že právě u nás ve městě bude první elektrobus jezdit. Jsme jedním ze společníků DSZO a vítáme, že se společnost ubírá právě tímto směrem,“ uvedla starostka Otrokovic Hana Večerková.