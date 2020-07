Tento týden vítězí fiskál nad měnovou politikou (Týdenní zpráva z finančního trhu)

I když tento týden zasedají významné centrální banky (evropská, japonská, čínská či polská), žádnou akci od nich nečekáme. Měnové podmínky byly uvolněny v první fázi pandemie, pozornost nyní logicky směřuje spíše k politice fiskální. Již zítra by měl významný stimul oznámit francouzský prezident E. Macron. V pátek a v sobotu pak budou lídři EU diskutovat o Fondu obnovy, kde předpokládáme další posun. Jak současná krize ochromila veřejné finance ve Velké Británii, zítra zveřejní tamní rozpočtová rada. Záplava ekonomických dat (americká červnová průmyslová výroba a maloobchodní tržby, květnová průmyslová výroba v eurozóně či HDP Číny za Q2) potvrdí oživování ekonomik po uvolnění restriktivních opatření v boji s pandemií koronaviru.

Oživování globální ekonomiky pokračuje, do normálu je daleko

Euro se vůči dolaru drží již několik týdnů relativně silné v okolí hladiny 1,13 USD/EUR a i tento týden by měl ekonomický kalendář vytvářet společné evropské měně podporu. Publikovaná data by měla potvrzovat postupný návrat ekonomické aktivity. Červnová americká data doplní obrázek vývoje tamní ekonomiky v průběhu druhého čtvrtletí. Maloobchodní tržby pravděpodobně zaznamenají další solidní vzestup a potvrdí slušnou úroveň spotřebitelské důvěry. To oživení v průmyslovém sektoru tak výrazné není, jak ukáží statistiky průmyslové výroby. Odhady výkonnosti americké ekonomiky pro Q2 20 se pohybují mezi -30 až -40 % mezičtvrtletně anualizovaně. My se na základě již dostupných měsících ukazatelů přikláníme spíše k nižšímu propadu v rámci uvedeného pásma. Z eurozóny budeme mít teprve květnová data z průmyslu, která potvrdí odražení se od dubnového dna. Německý ZEW index nejspíše zaznamená mírnou korekci po razantním květnovém a červnovém vzestupu. Od zasedání ECB tento týden nic nečekáme. I ECB stejně jako další centrální banky razantně reagovala hlavně v první fázi koronavirové krize.

Česká koruna se již více než měsíc drží v pásmu 26,50-90 CZK/EUR a ekonomický kalendář tohoto týdne nenaznačuje, že by se na tom mělo něco zásadnějšího změnit. Ta nejdůležitější data byla publikována minulý týden. Tento týden nás již čekají pouze ceny z primárních okruhů za červen (pátek) a květnová platební bilance (úterý). Tyto statistiky nemají obvykle kurzotvorný dopad. Běžný účet platební bilance může vzhledem ke znalosti výsledků ze zahraničního obchodu trh pozitivně překvapit, našeho pesimistického odhadu tak zřejmě dosaženo nebude. Ceny průmyslových výrobců by měly ukázat, že z pohledu meziroční dynamiky je dno za námi. Obecně ale budou ceny v primárních okruzích indikovat spíše desinflační prostředí.

Tuzemská inflace zpět nad tolerančním pásmem ČNB

Uplynulý pracovní týden nebyl z pohledu kurzové aktivity na globálním ani lokálním trhu nikterak zajímavý. Euro si vůči dolaru v celotýdenním hodnocení polepšilo pouze o zhruba půl procenta; již více než měsíc se tak drží v blízkosti hladiny 1,13 USD/EUR. Německé statistiky z průmyslu a exportu potvrdily oživení ekonomiky po dubnové paralýze, k jásotu ale důvod rozhodně není. A to nejenom kvůli spíše pomalejšímu obnovování produkce a narůstající nejistotě ohledně budoucí poptávky, ale i kvůli v mnoha zemích se opětovně zhoršující epidemiologické situaci.

Zkrácený pracovní a první prázdninový týden se podepsal i na minimální kurzové volatilitě české měny. Ta z pohledu celotýdenního vývoje stagnovala kolem úrovně 26,740 CZK/EUR. Na zveřejňovaná makroekonomická data byl ale minulý týden opravdu plodný. Publikovány byly květnové statistiky z reálné ekonomiky (https://bit.ly/2VVO1Y5) a červnová data inflace (https://bit.ly/2Dm9iDM) a nezaměstnanosti. Ty ukázaly na stagflační vývoj v české ekonomice. Inflace se totiž vrátila zpět nad toleranční pásmo ČNB, když dále akcelerovala jádrová složka inflace (současný inflační vývoj je podle komentáře ČNB proinflačním rizikem pro stávající prognózu). Koneckonců trh práce zatím zůstává bez výraznějšího otřesu, pozitivním překvapením byla i silná data květnových maloobchodních tržeb (s nepřekvapivou výjimkou u prodeje automobilů). Naproti tomu ale produkční data zklamala. Květnové rozvolnění a oživení průmyslové či exportní aktivity zdaleka nedosáhlo očekávání. To, jak komentujeme výše, ale není nic specifického pro Česko, obdobný obrázek vidíme i například v Německu.