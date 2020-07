Růst na začátku a na konci týdne vymazal propad ve zbylých seancích (Komentář)

Na začátku tohoto týdne ještě akciové indexy slušně posilovaly a navázaly na pozitivní sentiment minulého týdne, který byl podpořen zejména lepšími makrodaty, objevily se také větší M&A transakce a zaznamenaly jsme progres ve vývoji vakcíny. To bylo ale na začátku týdne (pondělí), ve zbytku týdne indexy své zisky korigovaly. Zveřejněná makrodata nebyla zdaleka tak příznivá jako v předchozím týdnu. Navíc se opět zvyšuje počet nakažených nemocí covid-19. A to může znamenat opatření na zamezení šíření virové infekce. S tím spojené restriktivní kroky mohou znamenat utlumení ekonomické aktivity a s tím i poptávky. To je přímo magické slovo a na hospodaření společností má rozhodující vliv.

To se ovšem netýkalo amerického technologického indexu NASDAQ, který téměř každý den roste a vylepšuje svá historická maxima– viz níže.

Pražská burza

Tento obchodní týden byl kratší o pondělní svátek. Během týdne pražská burza rostla, což bylo v kontrastu s poklesem okolních evropských parketů. Korekce přišla až v pátek, kdy pokles vymazal téměř zisk za celý týden. V týdenním hodnocení PX index mírně vzroste asi o půl procenta (krátce před koncem obchodování). Pohled na jednotlivé tituly by mohl být i lepší. Jednoznačně vyčnívá Avast (+5 % t/t). Jeho cena vystřelila ve čtvrtek v reakci na zvýšení cílové ceny od významného analytického domu. Ostatní společnosti obchodované na BCPP buď oslabily nebo jsou jejich zisky mírné. Banky ztrácely kvůli obnovené obavě z covid-19. ČEZ (-0,7 % t/t) se obchoduje mírně níže ve srovnáním s úrovní na konci minulého týdne a nepodařilo se mu vyrovnat podividendový pokles z minulého týdne.

Objemy zobchodované tento týden jsou slabší ve srovnání s dlouhodobým průměrem, ukazuje to na začátek prázdnin a dovolenkovou náladu investorů.

V?samotný pátek spadl index PX hned na začátku obchodování asi o 1,5 % a po zbytek seance se snažil tento pokles vyrovnat. V konečném hodnocení ztratil v pátek asi půl procenta (krátce před koncem obchodování). Mírně rostl Avast (+0,6 %) stejně jako Morris ČR. Ostatní tituly skončily v?červeném pásmu. Nejhůře na tom bylo CME (-1,4 %) a ČEZ (-1,3 %). Dnes nebyly zveřejněny podstatné kurzotvorné zprávy, vyšší tuzemská inflace na trh podstatný vliv neměla.

Světové indexy

USA

Hlavní americké indexy by měla v pátek otevřít smíšeně kolem nuly. Od pondělí se pravidelně střídají růstové a slabší seance. Ze začátku byly futures kontrakty v mínusu, ale nálada se lepší a uvidíme, kterou množinu pátek rozšíří, růstové dny nebo negativní seance. Za celý týden skončí index S&P 500 asi v plusu, když rozhodující vliv měla pondělní pozitivní nálada, která se přelila z minulého týdne.

Výjimkou je technologický index NASDAQ, který během týdne posouval svá maxima téměř každý den a ke čtvrtku přidal +3,3 %. Nyní je, jak se zdá, investory považován za bezpečný přístav a nákaza na něj nemá vliv.

Příští týden začíná v USA výsledková sezonaza druhý kvartál tohoto roku. A hned na začátku představí své výsledky velké banky (např. JPM, WF, Citi, GS, Melon, BofA) a mohou tak ukázat další směr obchodování. Finanční sektor je na krizové situace velmi citlivý a bude záležet na dalším vývoji infekce covid-19.

Evropa

Pátek, ale zejména pondělí byly jediné dvě růstové seance evropského akciového indikátoru STOXX Europe 600. Za celý týden je prakticky beze změny (před koncem obchodování). Tentokrát nepotěšila makrodata. Průmyslová výroba, maloobchodní tržby a tovární objednávka zaostaly za odhadem analytiků.

V?pátek byl na STOXX Europe 600 lepší pohled. Tak, jako ostatní evropské indexy, posiloval. Všechny segmenty se zelenaly. Na čele pelotonu byly IT, základní materiály a průmyslové podniky a reality.