ČSSD svým návrhem zákona o veřejně prospěšných bytových společnostech institucionalizuje „výpalné“, oklešťuje svobodu podnikání a poškozuje střední třídu

Obce by měly mít při povolování výstavby bytů právo od developerů žádat až čtvrtinu nových bytů pro svoje účely. Počítá s tím dnes představený poslanecký návrh ČSSD o veřejně prospěšných bytových společnostech, který by měl obcím usnadnit výstavbu bydlení . Obce by developerům za byty platily pouze nákladovou cenu, zákon by měl podle ČSSD snížit ceny bytů až o třetinu.Návrh zákona však postrádá ekonomické racio a jde i proti dobrým mravům. Takový zákon by totiž dále omezoval již okleštěnou svobodu podnikání developerů a dalších podnikatelů ve stavebnictví . Svým způsobem jde o uzákonění "výpalného", jelikož kterákoli obec by developerům mohla povolit stavět jen tehdy, pokud ti čtvrtinu výstavby věnují jí, bez jakéhokoli svého zisku.