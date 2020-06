Světové trhy v červnu: Výnosy na prvním místě, strach z koronaviru ustupuje

Česká spořitelna je bankou s nejdelší tradicí na českém trhu. Téměř 200 let tvoří jeden ze základních pilířů českého bankovního systému. V současnosti poskytuje služby pro přibližně 4,7 milionu klientů. Od roku 2000 je součástí nadnárodní finanční skupiny Erste Group Bank.



Akciové trhy za posledních 30 dní pokračovaly v silném růstu, přičemž od konce května se v porovnání s USA o větší slovo začaly hlásit evropské a rozvíjející trhy, jež do té doby zaostávaly. Na špičku výkonnosti se zařadil německý DAX , jenž za měsíc přidal 13%, následován americkým Nasdaqem s 10% a indexem MSCI Emerging Markets s 9%. Zmiňovaný Nasdaq je jeden z mála, jež je pro letošní rok v plusu a to rovnou výrazných 15%. Index S&P500 se zatím drží těsně pod nulou.Lepší výkonnost evropských a rozvíjejících trhů v poslední době souvisí s rostoucím přesvědčením o zdárném ekonomickém oživení po odeznění koronaviru a tedy i větší ochotě podstupovat riziko. To podporují i přicházející ekonomická data, Citigroup Index Ekonomických Překvapení se dostal v červnu na rekordní úrovně. V USA pozitivně překvapil pokles nezaměstnanosti za květen či skokové oživení v maloobchodních prodejích.Většina rozvinutých zemí měla kulminaci šíření nákazy podle dat na začátku června již za sebou, nicméně v posledních dvou týdnech se dynamika změnila a počet nových případů roste jak v Číně , tak USA . Podle informací WHO roste nyní počet nakažených rekordním tempem. Lze tedy možná hovořit o tom, že druhá vlna je již tady. Trhy pod tíhou přicházejících zpráv o růstu nakažených zakolísaly, nicméně nákupní sentiment se vrátil relativně rychle. Z toho lze vyvozovat relativní snižování citlivosti investorů na zprávy z této fronty, patrně i díky očekávání výrazně nižších restriktivních opatření ze strany vlád (možná vyjma Číny ), které si již obdobné zastavení ekonomik jako na začátku epidemie nemohou dovolit. Trhy byly podporovány také přicházejícími zprávami o slibných výsledcích testování léků a vakcín, jež začaly přicházet, i když se zatím jednoznačný lék neobjevil. V neposlední řadě je nutné zmínit pokračující expanzivní politiku FEDU , jež oznámil, že začne nakupovat individuální firemní dluhopisy s minimálním ratingem BBB- a v celkovém objemu až 750 mld. USD Růst vedly cyklické sektory jako je finančnictví, průmysl , materiály a energie . Tedy sektory, kde má Evropa vyšší váhu, než je v případě technologií a USA a i z toho plynula lepší výkonnost evropských indexů. Výnosy na dlouhodobých amerických státních dluhopisech ukázaly jisté oživení a růst zlata se zastavil. Odliv do rizikovějších aktiv byl i patrný na oslabujícím dolaru Ocenění na akciových trzích zůstává z historického pohledu stále vysoko na úrovni21,9x násobku P/E pro očekávané zisky na dalších 12 měsíců u indexu S&P 500 . Do toho velkou měrou vstupuje nadcházející druhý kvartál, kde se očekává pokles zisků přes 43%. V případě naplnění současných odhadů by se však měl poté tento poměr začít snižovat s tím, jak se budou firemní zisky zlepšovat. Pro rok 2021 za uplynulé týdny došlo k mírnému posunu odhadů zisků firem v indexu S&P 500 směrem vzhůru k 28%. Pro letošní rok se odhady víceméně zastavily u 22%.Dalo by se říci, že na akciových trzích se za poslední měsíc začal také více vyskytovat (možná až převažovat) strach o to, aby investorům neutekly zisky, namísto strachu o tržní propad. To se týká i institucionálních investorů. Podle dat Bank ff America klesla v červnu držba hotovosti fondů nejvíce za 10 let a expozice hedgeových fondů akciích vzrostla z 35% na 52%. Na druhé straně se blíží letní období, jež je z hlediska sezónnosti a výnosů historicky slabší, uvidíme, jak to bude tentokrát. Na podzim však již číhají americké prezidentské volby , jež mohou být dalším určujícím tržním faktorem. Aktuální průzkumy favorizují demokratického kandidáta Bidena, což může být pro trhy riziko, pokud by naplnil své sliby ohledně zvýšení korporátních daní