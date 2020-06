Ministryně práce Jana Maláčová prosadila pomoc pro samoživitele a samoživitelky

Vláda dnes (15. června) schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na takzvané náhradní výživné. Díky němu samoživitelé a samoživitelky, kterým jejich partner či partnerka nepřispívá na dítě, nezůstanou bez peněz. Ve chvíli, kdy totiž selžou veškeré dostupné nástroje k vymáhání výživného, nastoupí stát. V Česku se o této formě pomoci diskutovalo 15 let. Současná vláda se k němu zavázala ve svém programovém prohlášení. Zákon nyní poputuje do Poslanecké sněmovny.



„Pro samoživitele a samoživitelky, kteří využili všech zákonných možností při vymáhání výživného a neuspěli, je situace mnohdy beznadějná. Kdo si to nezažil, tak neuvěří. Nechci, aby děti vyrůstaly s pocitem, že na ně jeden z rodičů kašle a společnost i stát tomu pouze přihlíží. Nechci se vymlouvat, proč jim nemůžeme pomoci. Chci, aby tyto děti měly dobrý start do života, stejně jako jejich kamarádi,“ vysvětluje ministryně Maláčová, proč je pro ni tak zásadní prosadit tento zákon.



Stejný postoj k takové formě podpory rodin má i společnost. Pro vyplácení náhradního (zálohovaného) výživného jsou podle průzkumu CVVM z února loňského roku tři čtvrtiny Čechů.Dosáhnou na něj ti samoživitelé a samoživitelky, kteří svou situaci aktivně řeší. To znamená, že je podán návrh na exekuci kvůli dlužnému výživnému.Pokud rodič splňuje podmínky nároku, obrátí se na úřad práce . Ten mu poskytne potřebné formuláře a informace a následně celou situaci posoudí a rozhodne nejpozději do 30 dní. Rodič následně každé 4 měsíce dokládá neplnění vyživovací povinnosti. Samoživitel či samoživitelka můžou náhradní výživné pobírat až 24 měsíců. Vyplacená částka je potom vymáhána státem skrze krajské úřady práce , které se připojí do již běžícího exekučního řízení s dlužníkem.Samoživitelé budou mít nárok na vyplacení náhradního výživného ve stejné výši, v jaké ho stanovil druhému rodiči soud. Maximální částka náhradního výživného bude zastropovaná na 3 tisíce Kč . Pokud druhý z rodičů platí výživné jen částečně, stát samoživiteli či samoživitelce doplatí soudem stanovenou částku.Tiskové oddělení MPSV