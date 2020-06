Informace k cestování Česká republika - Itálie (9.6.2020)

Do 14. června 2020 doporučuje MZV i nadále cestovat do zahraničí jen v nezbytných případech.

Cestování do Itálie – otázky a odpovědi:

Mohu do země přicestovat bez udání důvodu?

Od 3. 6. 2020 lze do Itálie přicestovat bez udání důvodu.

Potřebuji pro vstup do země negativní test na Covid-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?

Od 3. 6. 2020 test nepotřebujete. Při vstupech do uzavřených prostor nebo i na pláže vám může být měřena teplota.

Jaké jsou podmínky průjezdu zemí? Jak dlouho mohu v zemi pobývat?

Od 3.6. je volný průjezd zemí. Při pobytu nad 3 měsíce lze požádat o povolení k pobytu pro občana EU. Žádost o povolení k pobytu spolu s dalšími náležitostmi se podává na místním oddělení cizinecké policie.

Mohu do země přijet za prací? Jaké jsou podmínky?

Ano. Podmínky jsou stejné jako v jiných členských státech EU.

Na co si mám dát pozor?

Platí obecná hygienická opatření: vzájemný odstup minimálně 1 metr a více (liší se dle regionů), pravidelná hygiena rukou, povinné použití roušky v uzavřených prostorách. Porušení je pokutováno (400-500 €). Výčet opatření viz níže, kapitola 4. Některé regiony vyžadují registraci – Sardínie, Apulie. Podmínky se mohou měnit. Doporučujeme uzavřít vhodné cestovní připojištění pro pokrytí nečekaných zdravotních nákladů.

Pozor na požadavky některých regionů - Sardínie, Apůlie a další užitečné informace https://www.mzv.cz/rome/cz/viza_a_konzularni_informace/rady_pro_cesty_na_sardinii_sicilii_do.html

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

S platností od 15. června 2020 Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje dbát zvýšené opatrnosti během cest do států EU a schengenského prostoru s nízkým a středním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (označených zeleně a oranžově).

Do 14. června 2020 doporučuje MZV i nadále cestovat do zahraničí jen v nezbytných případech.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR nadále doporučuje cestovat z ČR do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a s ohledem na výrazné komplikace v dopravě. Současně důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD -> informace MZV ČR k cestám do zahraničí

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html

Cestování podle semaforu https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_06_01_cestovani_podle_tzv_semaforu.html

Doporučení cestovat jen v nezbytných případech se vzhledem k epidemiologické situaci a z důvodů rozsáhlých restriktivních opatření aplikovaných v současnosti většinou zemí, jakož i výrazných komplikací v dopravě týká až do odvolání rizikových zemí (označených červeně) a ostatních zemí světa.

MZV upozorňuje, že při cestách do zahraničí je nutno se informovat o podmínkách vstupu, restrikcích a preventivních opatřeních dané země.

Vláda na svém jednání 1. června 2020 schválila ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, na jehož základě s účinností od 15. června 2020 00:00 hod nebudou muset občané ČR a cizinci s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v ČR při návratu z členských států EU a dalších států schengenského prostoru s nízkým rizikem (zelená barva) a středním rizikem (oranžová barva) nákazy onemocnění COVID-19 absolvovat test ani karanténu. Nutnost absolvovat test nebo karanténu nebude platit při vstupu do ČR ani pro občany ČR a jejich rodinné příslušníky, kteří mají bydliště v členských státech EU a dalších státech schengenského prostoru s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19.

Při návratu ze států s vysokým rizikem (červená barva) nákazy onemocnění COVID-19 a ze zemí mimo EU a schengenský prostor (nejsou označeny žádnou barvou) platí až na výjimky stanovené v ochranném opatření při vstupu do ČR nutnost absolvování testu nebo karantény.

Ministerstvo zdravotnictví bude vyhodnocovat jednou týdně data ECDC a na jejich základě se bude zařazení zemí dle vývoje tamní epidemiologické situace měnit na webu koronavirus.mzcr.cz.

Do 14. června 2020 včetně platí ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 26.5.2020.

Formulář na lékařské potvrzení o výsledku testu PCR na SARS-CoV-2 v anglicko-české verzi: Formulář test Covid-19 (DOCX, 19 KB)

Podrobnosti ke vstupu/tranzitu na/přes území ČR najdete na stránce Ministerstva vnitra ČR .

Souhrnný přehled protiepidemických opatření platných v ČR najdete na stránce Vlády České republiky -> Vláda ČR – důležité informace o epidemii koronaviru

2. VSTUP NA ÚZEMÍ ITÁLIE A TRANSIT

Aktuální pravidla a podmínky pro cestování do Itálie po otevření hranic. Cestující musí mimo jiné počítat s nutností dodržovat sanitárně bezpečnostní opatření proti šíření viru Covid-19 či omezení, která se mohou v regionech lišit (viz kapitola Opatření níže). Může docházet ke změnám, např. v možnostech přesunu mezi regiony, v důsledku pravidelného hodnocení vlády ve věci šíření/nešíření nákazy. V případě nákazy nutno počítat s nucenou karanténou a prodloužením pobytu.

Od 3.června jsou povoleny všechny cesty do a z následujících zemí, a to z jakéhokoliv důvodu:

o členské státy EU (Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo,Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko );

o další státy Schengenské smlouvy (Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko);

o Spojené království Velké Británie a Severního Irska;

o Andorra, Monacké knížectví;

Republika San Marino a Městský stát Vatikán.

Od 3.června osoby, vstupující do Itálie z výše uvedených zemí nemusí podstupovat 14 denní karanténu, pouze ale s podmínkou, že se v období 14 dní před vstupem do Itálie nenacházeli v jiné než výše uvedené zemi. Například osoba, která 14.června vstoupí do Itálie, ale přijíždí z Francie bude muset podstoupit 14 denní karanténu, pokud do Francie vstoupila z USA 4.června, nebude však podstupovat karanténu pokud její přesun z USA do Francie byl vykonán do 30. května nebo pokud mezi 31.květnem a 13.červnem pobývala v SRN.

Co se týká přesunů z a do ostatních států, než výše uvedených, platí pro ně stejná pravidla, která platí pro veškeré přesuny z a do zahraničí do 2.června (viz odkaz: )

3. DOPRAVA

Stále není přímé letecké spojení mezi Itálií a Českou republikou.

Pro cestovatele z Itálie do ČR jsou funkční lety přes Německo prostřednictvím Lufthansy a Alitalie. Je nutno obdržet potvrzení ZU Berlín pro transit přes Frankfurt, nebo GK Mnichova pro transit přes Mnichov. Na letišti v Římě je nutno prokázat se tímto potvrzením a rovněž zakoupenou jízdenkou pro cestu z Německa do ČR. Je možné využít let Řím - Amsterdam s KLM nebo letů přes Paříž s AirFrance. Doporučujeme ověřit si možnosti transitu přes tyto země.

Veřejná doprava je funkční, je nutno dodržovat sanitárně bezpečnostní protokoly proti šíření viru, tj. nošení roušek, rukavic a dodržování vzdálenosti minimálně 1 metru, sezení pouze na vyhrazených místech.

4. OPATŘENÍ

Doporučujeme, aby turisté průběžně sledovali cestovní doporučení MZV ČR a řídili se jimi. Při plánování cesty do zahraničí je nutné si uvědomit, že stav globální pandemie nadále trvá a že pro pobyt v zahraničí je nutno počítat s možnými komplikacemi (např. nucenou dvoutýdenní karanténou v případě kontaktu s nakaženou osobou, nucenou izolací nebo i hospitalizací v případě onemocnění, která může trvat i déle, nutností zajistit dopravu do ČR v náhradním termínu) a být pro takové případy zajištěni buď ve smlouvě s cestovní kanceláří, situaci odpovídajícím cestovním pojištěním nebo vlastními finančními prostředky.

Občan, který se setká s osobou nakaženou, nebo má sám podezření na nákazu (teploty, dýchací potíže) má informovat orgány na číslech 112, 118 nebo 1500, kde obdrží další pokyny. Pravděpodobně bude muset zůstat v domácí izolaci s tím, že jeho zdravotní stav bude italskými zdravotními složkami průběženě monitorován. Pokud by se mu přitížilo a bude nutná hospitalizace, tj. nemocniční léčba, tato bude hrazena v rámci evropského pojištění. Pokud by CZ občan požadoval repatriaci do ČR, italská strana toto ve spolupráci s českou umožní (za zachování zdravotně-bezpečnostních podmínek). Pobyt v tzv. domácí izolaci v Itálii (i na hotelech) si občan hradí sám.

Evropský průkaz zdravotního pojištění by měl krýt náklady na akutní zdravotní péči, nikoliv však nutně všechny náklady s případnou léčbou spojené. Důrazně se proto českým cestovatelům doporučuje uzavření takového cestovního pojištění, které by krylo všechny případné náklady s onemocněním Covid-19 spojené (prodloužení pobytu v případě onemocnění nebo karantény, náhradní doprava do ČR, repatriace do ČR v případě vážného zdravotního stavu nebo úmrtí), a také aby byli zajištěni dostatečnými vlastními finančními prostředky.

Upozorňujeme rovněž na komplikace, které mohou vyplynout z jazykové bariéry a izolace, kterou onemocnění Covid-19 vyžaduje.

Upozorňujeme, že požadavky sanitárně bezpečnostních opatření se mohou v jednotlivých regionech Itálie lišit a mohou rovněž podléhat změnám v závislosti na vývoji šíření nákazy, jež bývá vyhodnocován každý den. Doporučujeme proto pozorně se řídit aktuálními pokyny místních úřadů a provozovatelů. Za nedodržení stanovených opatření hrozí pokuty. Bude nutno objednávat si mnohé služby předem, zejména místa na plážích a v rekreačních zařízeních.

Stručné shrnutí ochranných opatření proti šíření viru Covid 19 : nosit roušky, dodržovat stanovené vzdálenosti, počítat s měřením teploty při vstupu do podniků, počítat s evidencí příchodů po dobu 30 dnů. Nutno počítat s omezením míst na plážích, v restauracích, hotelech, rekreačních zařízeních a dalších. Mnohé služby bude nutno objednávat si předem (zejména místa na plážích a v rekreačních zařízeních).

Odkaz na výčet karanténních opatření: https://www.mzv.cz/rome/cz/viza_a_konzularni_informace/strucny_prehled_sanitarne_bezpecnostnich.html

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Ministerstvo zahraničních věcí Itálie, časté otázky, v jazyce anglickém:

https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

odkaz na Civilní ochranu - počty nakažených http://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/dae18c330e8e4093bb090ab0aa2b4892

Odkaz na ministerstvo zdravotnictví: http://www.salute.gov.it/portale/home.html