Cestování: Systém semaforu pro Čechy

Po měsících omezení spojených s pandemií se celá řada lidí těší na nadcházející letní dny a možnost užít si dovolenou v zahraničí. Zatím se zdá, že nejvyšší počet motoristů může zamířit do Chorvatska. Pro výběr tohoto cíle hovoří dvě věci: fakt, že česká vláda zařadila tuto zemi z epidemiologického hlediska mezi bezpečné, a tudíž při návratu z ní není nutné podstupovat test, ani absolvovat karanténu. Druhým důvodem je, že rovněž samotná vláda Chorvatska zařadila ČR mezi desítku států, jejichž občané mohou vstoupit do země bez omezení. Odborníci ÚAMK sestavili podle zatím posledních dostupných informací následující přehled.

Chorvatsko

Země u Jaderského moře otevírá hranice pro občany deseti zemí EU: Slovinska, Maďarska, Rakouska, Česka, Slovenska, Polska, Německa a tří pobaltských států. Seznam bude průběžně doplňován o další státy v závislosti na tamním vývoji epidemie. Občané těchto deseti zemí budou moci volně vstupovat a odjíždět z Chorvatska. Při vstupu poskytnou své údaje, aby se dal případně vysledovat jejich pohyb.

Není třeba uvádět důvod příjezdu, stačí sdělit místo pobytu, číslo mobilního telefonu a e-mail, aby turistu bylo případně možné kontaktovat z epidemiologických důvodů.

Pro urychlení vstupní procedury se návštěvníkům doporučuje předem vyplnit elektronickou registraci, která je na webové stránce entercroatia.mup.hr. Text je nyní v chorvatštině a angličtině, později bude přeložen do dalších zhruba deseti jazykových mutací. Po vyplnění formuláře dostane každý uživatel na zadaný e-mail potvrzení o registraci svých údajů, jakož i další informace o tom, jak v Chorvatsku předcházet šíření koronaviru.

Zdržení na hranici nebude v případě vyplnění formuláře nutné, protože policie bude mít údaje předem. Ti, kdo formulář online nevyplní, tak mohou učinit na hranici, musí ale počítat s delším čekáním.

Chorvatsko pro turisty neoficiálně otevřelo hranice již 9. května. Příchozí museli prokázat, že země má na jejich příjezdu „hospodářský zájem“. V praxi stačilo potvrzení o rezervovaném ubytování. Pro občany vybraných deseti zemí tato povinnost nyní již odpadá!

Česká republika

června začne platit takzvaný systém semaforu, který rozděluje státy do tří kategorií podle toho, jaká je v nich epidemiologická situace.

Zelená zóna:

Do zemí označených zelenou barvou spadají: Řecko, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Německo, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Švýcarsko, Finsko, Norsko, Kypr a Island. Češi do těchto zemí budou moci cestovat bez udání důvodu, a to bez nutnosti karantény nebo předložení negativního testu po svém návratu domů. Stejně tak ho nemusí mít ani turisté přijíždějící z těchto států do České republiky.

Oranžová zóna:

Do oranžové zóny patří: Španělsko, Francie, Itálie, Portugalsko, Irsko, Belgie, Nizozemsko, Malta a Dánsko. I do těchto států mohou Češi odjíždět bez toho, že by měli u sebe negativní test na covid-19. Turisté z těchto států, kteří budou přijíždět do Česka, ho ale u sebe musí mít, případně musí nastoupit do dvoutýdenní karantény.

Červená zóna:

Aktuálně sem patří: Velká Británie a Švédsko. Při návratu z těchto států musí mít negativní test také Češi.

Systém semaforu bude podle ministra zahraničí ČR Tomáše Petříčka flexibilní. Vyvíjet se bude podle epidemiologické situace ve světě. Před samotnou cestou do zahraničí bude tedy nutné sledovat aktualizované stránky ministerstva zahraničí www.mzv.cz.

Je na místě zdůraznit, že budou-li mít po 15. červnu konkrétní státy pro vstup na svá území nějaká omezení, cestování se bude řídit jejich podmínkami, protože český „semafor“ platí jen pro občan ČR jako „povolenka“ k vycestování ze strany českých úřadů. Stejně jako pro cizince přijíždějící naopak k nám.