Pomoc bank v době koronavirové

Celosvětově největším problémem v letošním roce je nepochybně koronavirus a opatření v boji proti němu. Proto i soutěž finančních produktů Zlatá koruna reaguje na tuto situaci. Ocenění v kategorii Cena za společenskou odpovědnost získaly letos projekty vzniklé právě na pomoc proti dopadům koronaviru. Vítězné projekty vybrali lidé v průzkumu společnosti agentury Behavio. Zlatou korunu získal projekt Vrácení peněz za neprojeté kilometry pojišťovny Pillow.

Rok 2020 bude nepochybně celou planetou vnímán jako rok koronaviru. Dnešní doba je velice příznivá, od různých odborníků slyšíme, že se máme nejlépe v historii. Vše ale má svoji cenu. S tím, jak je svět propojen a máme dostatek informací i možností, rozšířil se tento virový nepřítel bleskovou rychlostí po celém světě. Na druhé straně ještě nikdy nebyl boj tak pospolitý, celý svět má jednoho společného nepřítele. Dostali jsme tak šanci jako společnost ukázat, jak spolu dokážeme držet za jeden provaz, být ohleduplní a pomáhat si navzájem. Snaha společného boje proti následkům koronaviru spojuje jedince, firmy, ale i celé kultury.

Soutěž Zlatá koruna od roku 2016 oceňuje banky a pojišťovny za jejich aktivitu ve společenské odpovědnosti. „Vidím kolem sebe, že se každý snaží pomáhat, abychom se co nejlépe s touto situací vyrovnali. I my ve Zlaté koruně jsme vytvořili nový projekt – diskusní webový portál Peníze v roušce, kde se lidé mohou ptát na konkrétní otázky ze světa financí. Odpovídají jim členové Finanční akademie Zlaté koruny, která již 18 let hodnotí finanční produkty. Je jich téměř 400 a velmi ochotně se zapojili, aby svými radami pomohli lidem, jak zacházet se svými penězi v této komplikované době. Chtěl bych jim moc poděkovat. A také tiskovému odboru Ministerstva financí, které stejně nezištně a ochotně poskytuje odpovědi na otázky z legislativní oblasti. Velmi aktivně se do pomoci s následky koronavirové pandemie zapojily i finanční společnosti. Proto jsme se v letošním roce rozhodli zaměřit Cenu za společenskou odpovědnost právě na tyto aktivity. Děkujeme, že pomáháte,“ dodává zakladatel a ředitel soutěže Zlatá koruna, Pavel Doležal.

O výsledcích v kategorii Cena za společenskou odpovědnost rozhoduje veřejnost prostřednictvím průzkumu obyvatel. V letošním roce se Zlatá koruna spojila se společností Behavio, výzkumnou agenturou zaměřenou na podvědomé myšlení. „V posledních měsících hledalo hodně firem způsob, jak reagovat na koronavirovou krizi a ve svém oboru zákazníkům nějak usnadnit život. V poměrně krátkém čase se sešla spousta nejrůznějších nápadů. Které z nich ocenili lidi nejvíc? Bodoval u nich férový postoj ke klientům v podobě vrácení peněz za službu, kterou v době karantény nečerpají. Podpora seniorů, které nákaza ohrožuje nejvíce. Nebo šití roušek a organizace další pomoci. Všechny tři projekty spojuje solidarita a ochota obětovat svůj čas pro druhé. Neboli společenská odpovědnost par excellence,“ komentuje výsledky Vojtěch Prokeš, ředitel výzkumu a spoluzakladatel výzkumné agentury Behavio.

„Jsme rádi, že Pillow pojištění pomáhá lidem i v době, kdy kvůli karanténě, ztrátě práce nebo nemoci nepoužívají své vozidlo tak, jak plánovali. Pokud vozidlo jezdí méně a klesá tak možnost nehody, je naší povinností zohlednit tuto skutečnost a vrátit klientům část zaplaceného pojistného zpět do rodinného rozpočtu," dodal k vítěznému projektu spoluzakladatel pojišťovny Pillow Martin Podávka.

Výsledky kategorie Cena za společenskou odpovědnost:

Ocenění Projekt Společnost Zlatá koruna Vrácení peněz za neprojeté kilometry Pillow Stříbrná koruna Fond pro podporu seniorů Generali Investment CEE Bronzová koruna Balíček pomoci MONETA Money Bank

O soutěži Zlatá koruna

Od roku 2003 probíhá pod záštitou ministrů financí ČR a guvernéra ČNB soutěž Zlatá koruna, která každoročně oceňuje nejlepší finanční produkty na českém trhu. Letos se koná již 18. ročník.

V minulém roce se soutěže zúčastnilo celkem 207 produktů od 73 finančních společností. Soutěž Zlatá koruna si získala vysoké renomé zejména tím, že produkty hodnotí Finanční akademie složená z téměř 400 odborníků. Ta rozhoduje i o Novince roku. Zlatá koruna také uděluje ve spolupráci s výzkumnou agenturou Behavio Cenu za společenskou odpovědnost.

Soutěž Zlatá koruna byla v roce 2017 rozšířena o novou kategorii FinTech, jejímž cílem je sledování aktuálních trendů na poli digitalizace a inovace finančních služeb. Jednotlivé projekty hodnotí FinTech akademie, která je součástí Finanční akademie.

Hodnocení poroty doplňuje hlasování v Ceně veřejnosti, kdy nejoblíbenější finanční produkty volí veřejnost prostřednictvím webových stránek Zlaté koruny. Od roku 2008 je hlasování rozšířeno o Cenu podnikatelů, kde soutěží nejoblíbenější finanční produkty pro malé a střední podnikatele. Každoročně je v hlasování veřejnosti odevzdáno průměrně 70.000 hlasů.

Výsledky hodnocení v soutěži Zlatá koruna pomáhají veřejnosti snadněji se orientovat v nabídce finančních produktů, motivují klienty k tomu, aby se více zajímali o vlastnosti jednotlivých produktů a lépe porozuměli nabídkám finančních společností. Další informace a výsledky soutěže Zlatá koruna najdete na www.zlatakoruna.info.

Generální partner a organizátor: pdMEDIA s.r.o.

Partneři: Česká mincovna, Behavio, TOP HOTELS GROUP, Imper, JK Jitka Kudláčková, Adams Barbershop, vinařský dům Dobrá nálada, Tessuto, skupina ČEZ, Attendu, Vysoká škola ekonomie a managementu

Hlavní mediální partner: Deník, Česká televize, E15

Mediální partneři: Peníze.cz, Finmag, Czech & Slovak Leaders Magazine, Fleet, Bankovnictví, Epravo.cz, Kurzy.cz

Odborní partneři: Asociace českých pojišťovacích makléřů, Asociace hypotečních makléřů ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Asociace penzijních společností ČR, Asociace pro kapitálový trh ČŘ, Business & Professional Women ČR, Czech Fintech Associaton, Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování, European Financial Planning Association ČR, Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR