Cestování po koronaviru podle semaforu. Přehled zemí

Vláda představila rozvolnění opatření pro cestování do zahraničí. Už 15. června se otevřou hranice do většiny zemí EU i několika zemí nečlenských. Volně vycestovat bude dokonce možné i do Itálie a Španělska, hlavních původních ohnisek nákazy COVID-19 v Evropě.

Epidemiologické riziko i cestování samotné se budou řídit podle barev semaforu. Zeleně budou označené státy s malým rizikem a žádnými opatřeními při návratu do Česka, oranžově státy se středním rizikem a také žádnými opatřeními při návratu a červeně státy, kam prozatím nebude možné volně vycestovat a při návratu bude vyžadován test na koronavirus.

Zeleně označené státy s malým rizikem

Počet se ještě může mírně měnit, ale prozatím se jedná o 21 států, kam bude obyvatelům Česka povoleno volně cestovat a nepodrobit se testu na koronavirus nebo karanténě. Vždy bude ale důležité sledovat také podmínky a opatření daných států.

Jde o všechny sousedy: Německo, Polsko, Slovensko a Rakousko.

Dále jde o severské státy a Pobaltí: Island, Norsko, Finsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko.

A země střední, jižní a jihovýchodní Evropy: Švýcarsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko, Chorvatsko, Kypr, Řecko, Lucembursko, Andorra, Malta.

Dovolená u moře má tak zelenou hlavně v Řecku, Bulharsku, Chorvatsku a na Kypru.

Oranžově označené státy se středním rizikem

Zemí se středním epidemiologickým rizikem je 8. Jedná se o země, kde se nákaza COVID-19 rozšířila více agresivněji. Jmenovitě jde o Itálii, Španělsko, Portugalsko, Francii, Nizozemsko, Belgii, Irsko a Dánsko. Cizinci ze jmenovaných zemí se při vstupu do Česka budou muset podrobit testu na koronavirus. Obyvatelé Česka se mohou vrátit bez testu či karantény. Měli by být ale na pozoru během cestování a musí zohlednit podmínky protistrany.

Červeně označené státy s vysokým rizikem

Zůstávají to jen Velká Británie a Švédsko. Cestovat do těchto zemí bude možné jen za specifických podmínek a při návratu budou nutné test na COVID-19 nebo karanténa.

Jedná se jen o českou stranu opatření

Informace k dalším zemím kromě zmíněných vláda chystá. Pozor ovšem na fakt, že se jedná o mapu z české strany opatření. Například Polsko nebo Francie prozatím nedovolí cestování lidí za účelem obyčejné turistiky.