Sdílení dat kvůli kontrole pandemie může být horší než 11. září!

Sdílení dat ze strany technologických firem v zájmu pomoci vládám zvládnout lépe koronavirovou nákazu znamená nový stupeň monitoringu občanů, zda zůstávají doma a dodržují sociální odstup, případně s kým měli kontakt. To současně ale znamená, že ochrana soukromí každého z nás se dostává na hranu.

Firmy jako Facebook nebo Google vždy sbíraly ohromné objemy dat z webu a z aplikací na chytrých telefonech pro reklamní účely. Některé společnosti nyní tato data s identifikačními markery předávají analytikům a úřadům ve veřejném zdravotnictví nebo vládě. Schopnost trasovat pohyb lidí je zásadní v době snahy kontrolovat šíření nákazy, kdy vlády nařizují zůstat doma, a pokud možno pobývat v izolaci od ostatních.

Ale ochránci lidských svobod a soukromí už bijí na poplach. Obávají se, že ve jménu zdraví bude podkopána ochrana lidských práv na privátní život a porovnávají vývoj se situací po 11/9, kdy tajné služby v USA začaly shromažďovat ohromné množství údajů o vlastních občanech ve jménu boje s terorismem. „Je zde pochopitelná snaha zapojit všechny nástroje ke zvládnutí pandemie,“ řekl Michael Kleinmann, ředitel iniciativy Amnesty International v Silicon Valley. „Ale úsilí v boji proti koronaviru nesmí být využíváno jako výmluva při tvorbě přebujelého a vlezlého digitálního systému sledování.“

V USA se mezitím rozšířily nové praktiky ke sdílení dat na mnoha úrovních. Jednou z aktivit je například partnerství mezi sítí výzkumníků a technologických firem, jako je Facebook, které dodávají agregovaná geolokalizovaná data. Analytická firma Camber Systems přebírá data z mobilní aplikace digitálních společností a několikrát denně je přeposílá analytikům, kteří jsou zapojeni do sítě Covid-19 Mobility Data Network. Vědci pak studují anonymizované údaje došlé z různých zdrojů, aby rozpoznali míru mobility. Tu potom sdílejí s vládami jiných zemí, jako jsou Itálie nebo Španělsko, anebo s americkými státy a městy.

Podle Covid-19 Mobility Data Network jejich analýzy neobsahují data, která by bylo možno personálně identifikovat, a na základě smlouvy nelze využívat originální hrubé údaje k přímému zasílání vládě. Také dodávající firmy jako Facebook se dušují, že předávají data ve formě, která neumožňuje individuální identifikaci. Andrew Schroeder, koordinátor sítě Covid-19 Mobility Data Network, zcela vylučuje jakékoli „komerční použití údajů nebo policejní sledování“.

Google oznámil, že vydá data o tom, jak pandemie redukuje pohyb lidí venku v tranzitních místech, obchodních centrech a veřejných parcích ve více než 130 zemích. Společnost tak reaguje na požadavek úředníků pracujících pro veřejný sektor zdravotnictví, aby byly získány údaje o mobilitě lidí ve městech v zájmu lepšího plánování opatření pro boj s covidem-19. Google znovu zdůraznil, že jde o anonymizovaná a agregovaná data. Společnost Apple zase vyvinula ve spolupráci s Bílým domem aplikaci na diagnostiku nákazy koronavirem. Aplikace je vodítkem, kam uživatel zadá symptomy, své rizikové faktory a další informace. Podle Apple rovněž nebudou zasílány individuální relace uživatelů.

Nicméně už na půdě amerického Senátu se demokraté dotazovali, co dělá Apple pro zabezpečení soukromí, udržení důvěrnosti dat, kyberbezpečnost a jak je postavena smlouva s vládou. Obava je zřejmá: s explozí takových iniciativ se ochránci soukromí ptají, jaké informace a v jaké formě jsou sbírány, protože se obávají jejich pozdějšího použití jinou formou a za jiným účelem, než byly dnes shromážděny. Současně zdůrazňují, že nechtějí torpédovat analytickou práci v zájmu zvládnutí pandemie, chtějí však jednoznačné ujištění, že data jsou anonymizovaná, a také jasnou definici dat a jak jsou užitečná pro dané analýzy. Současně by měla tato aktivita mít své limity, zejména s ohledem na legislativu nejen daného státu, ale i v kontextu globalizovaného světa. Neméně důležitým je také požadavek na zničení dat, jakmile bude krize zvládnuta.

Podle vyjádření demokratů mohou být zdroje anonymních dat někdy být umocněny zpracováním na kombinované datové sety a ty, i když jsou nyní anonymizované, lze zpětně prolinkovat s uživatelem pomocí adresy a čísla mobilního telefonu. Podle Sary Collins ze společnosti Public Knowledge lze lokální data využít k vytipování mnoha citlivých údajů o dané osobě: „Podle mě je tato diskuse o možnosti potenciální proměny nynějších údajů v citlivá data naprosto relevantní a legitimní.“

Některé firmy dokonce sbírají data na „vlastní pěst“. Například X-Mode Social se sídlem ve Virginii, jenž prodává geolokalizovaná data z mobilních telefonů marketérům, sbírala v březnu informace o pohybu na floridských plážích během jarních prázdnin a svátků, aby ukázala, jak to může přispět k šíření koronaviru. Ukázalo se však, že X-Mode Social nesdílel tyto údaje s vládou nebo zdravotními úřady, přesto nebyl problém tato data získat a potenciálně tak zneužít. Firma Cuebiq Inc. zase informovala veřejnost o své aplikaci Mobility Insights , jež napříč USA monitorovala pohyb lidí v oblastech, kde byla vyhlášena blokáda nebo karanténa. CEO firmy Antonio Tomarchio obhajoval aktivitu slovy, že chtěli provést analýzu z velké geografické perspektivy v zájmu pomoci co nejvíc, ale současně s cílem chránit soukromí jednotlivce. Vypadá to, že „ochrana jednotlivce“ před nemocí covid bude mantrou budoucnosti.

Podle všeho se lze domnívat, že některé velké firmy pojaly pandemickou situaci jako přestávku v pravidlech pro ochranu soukromí. Desítky obchodních skupin požadovaly u nejvyššího státního zástupce v Kalifornii pozdržení nového zákona o soukromí o šest měsíců s poukazem na pandemii. Skupina zahrnovala hlavně reklamní agentury, technologické firmy, finanční instituce nebo mobilní operátory. Ten však tento tlak odmítl

Současná absence amerického federálního zákona na ochranu soukromí a potenciální hrozba pozvolné eroze burcuje také advokáty. Jessica Rich, dřívější ředitelka kanceláře na ochranu spotřebitelů při Federal Trade Commission říká: „Lidé si mohou dnes, pro tento okamžik, vybrat bezpečnost. Ale až bude krize za námi, už budou normy toho, co je soukromé a co nikoli, naleptané, rozvolněné - a tím i jejich očekávání, a dokonce i regulace. Budeme ještě schopni se vrátit zpátky k původnímu vnímání?“

Samozřejmě svět porovnává kroky v jednotlivých zemích. Některé návrhy aktivit byly v USA zastaveny v reakci na to, jakým způsobem ke sběru a využití dat přistupují jiné vlády. Čína například monitoruje každého, kdo byl v problematické provincii a epicentru nákazy. Singapur mapuje pomocí technologie Bluetooth osobní kontakty těch, kdo jsou pozitivně testováni. Má to pomoci ke zpětnému vyvolání všech sociálních kontaktu nakažené osoby. A Izrael využívá vojenské protiteroristické technologie ke sledování každého nemocného covidem-19.