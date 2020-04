Komoditní výhled: Komodity hledají podporu u fiskální artilerie

Pandemie koronaviru s sebou přinesla tři významné makroekonomické impulsy. Všechny budou mít v nadcházejících měsících velký dopad na komodity , a to zejména v energetickém sektoru. Globální ekonomika prožívá v současnosti největší poptávkový šok od globální finanční krize, globální šok nabídky a navíc i válku o cenu ropy . To vše dohromady způsobuje destrukci kapitálu.

Máme za to, že současný vývoj je dalším pádným argumentem pro dlouhodobou držbu zlata . Oficiální úrokové sazby šly dolů, výnosy firemních obligací stoupají. Rozbitý převodový mechanismus mezi akcemi centrálních bank a reálným vývojem pravděpodobně spustí výraznou fiskální odezvu vlád po celém světě, která bude mít potenciálně inflační důsledky. Reálné výnosy 10letých amerických dluhopisů , další významný faktor, na kterém zlato závisí, prudce stouply v reakci na výrazně nižší očekávanou inflaci . Jsme přesvědčeni, že tento posun nevydrží a že se reálné výnosy časem znovu propadnou hluboko do červených čísel. Agresivní výprodej ropy zlatu nijak neprospěl . Ruská centrální banka nakupovala v posledních letech zlato ve velkém. Nyní musela tyto nákupy zastavit a podle toho, jak dlouho potrvá, než se ropa zotaví, může nakonec dojít i k tomu, že se Rusko stane čistým prodejcem. Koneckonců bude muset pokrýt schodek způsobený propadem ropy a na vyrovnaný rozpočet by potřebovalo cenu zhruba 40 dolarů za barel .

O autorovi:

Ole Hansen začal pro Saxo Bank pracovat v roce 2008 a od roku 2010 pracuje jako hlavní komoditní stratég. Jeho prací je tvorba strategií a analýz globálních komoditních trhů definovaných fundamentálními ukazateli, náladou trhu a technickým vývojem.

Ole Hansen je autorem týdenních zpráv, které mapují vývoj na trzích s komoditami a současně klientům poskytují názory na obchodování v rámci značky SaxoStrats. Pravidelně přispívá do vysílání i tištěných médií jako jsou CNBC, Bloomberg, Reuters, Wall Street Journal, Financial Times a Telegraph. Před příchodem do Saxo Bank pracoval Ole Hansen 18 let v londýnské City jak v obchodě tak i v oblasti multi-asset hedgeových fondů.

Má zkušenosti s obchodováním i investicemi a je respektovaným stratégem, který se pravidelně setkává s klienty Saxo Bank po celém světě. Bankovní vzdělání získal Ole Hansen v Danske Bank.