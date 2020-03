Vláda prodloužila omezení pohybu osob až do 11.dubna. Řeší chytrou karanténu i nošení roušek.

V pondělí odpoledne kvůli koronavirové krizi znovu jedná vláda. Už kývla na prodloužení omezení volného pohybu až do 11. dubna. Ministři ale řeší i další mimořádná opatření - mimo jiné přítomnost otců u porodu či nutnost nosit roušku v autě. Tiskovou konferenci po jednání přineseme na TN.cz v přímém přenosu.

Ministři se už shodli na tom, že omezení volného pohybu, původně nařízené do prvního dubnového dne, se prodlužuje až do 11. dubna ráno. Napsal to iDnes s odkazem na premiéra Andreje Babiše (ANO).

To ovšem není zdaleka jediný bod spojený s onemocněním Covid-19. Podle informací TV Nova kabinet mimo jiné diskutuje o přítomnosti otců u porodů, povinnosti (ne)nosit roušku pro velmi malé děti či řidiče, kteří cestují sami, nebo o dalších nákupech ochranných prostředků.