Víkend bude o hodinu kratší. Čas se mění na letní, letos možná naposledy

V noci ze soboty na neděli budeme spát o hodinu méně, přichází totiž změna času na letní. Letos už možná naposledy - v roce 2021 by mělo být střídání času definitivně zrušeno. Evropská unie se však na konkrétní podobě stále neshodla. A pokud nedosáhne dohody, čas se bude prozatím střídat dál.

O víkendu nás kvůli střídání času čeká o hodinu kratší noc. V neděli ve 02:00 se hodinová ručička posune dopředu na 03:00, čímž oficiálně začne letní čas, který skončí zase až v říjnu. Podzimní změna času bude možná tou poslední. Evropský parlament minulý rok na jaře podpořil návrh na zrušení střídání času. Odhlasoval ukončení v roce 2021.

Doposud ale žádné konečné rozhodnutí přijato nebylo. Rada EU se totiž na svém postoji ke zrušení změny času nedohodla. Je potřeba, aby návrh schválila většina členských států Unie.

Jednotlivé země si samy určí, jestli chtějí zachovat letní, anebo standardní (tj. zimní) čas. Evropské komisi poté oznámí, pro jakou variantu se rozhodly. Informovat by ji měly do letošního dubna.

Na tom, jaký čas zachovat, se neshodne ani společnost. Někteří trvají na tom, abychom měli natrvalo zimní čas, který je standardní. Proti této variantě se ohrazují často například rodiče dětí, kteří argumentují, že děti by chodily do školy v zimě ve tmě. Nelíbí se to ani těm, kteří chtějí, aby v létě bylo večer co nejdéle světlo.