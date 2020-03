Premiér Babiš chce prodloužit nouzový stav o dalších 30 dnů

Podle agenturních zpráv by premiér Babiš chtěl prodloužit nouzový stav v zemi o dalších 30 dnů.Zatím platí nouzový stav do konce 11. dubna, vyhlášen byl 11, března.Podle šéfa ODS Petra Fialy se zdá prodloužení o 30 dnů minimálně diskutabilní a mělo by být náležitě a věrohodně vysvětleno. Osobně by preferoval prodloužení zhruba poloviční.