Koronavirus přináší i dobré zprávy!

Home office už mezi zaměstnanci není žádnou novinkou, ale pomalu si na něj zvykáme. Práce z domu však není vůbec snadná, zvlášť s malými dětmi za zády, viz článek „ Jak zvládnout home office s dětmi za zády? “

V posledních dnech je o dobré zprávy nouze. Koronavirus nás uvěznil v našich domovech a mnoho z nás je nuceno pracovat na dálku z domova na tzv. home office. Lidé se musí novému režimu přizpůsobit, ale je těžké neupadat do depresí. Hůře jsou na tom ti, kteří nemají možnost vyjít alespoň na zahradu. Infekční onemocnění však přináší i pozitivní zprávy nejen pro Českou republiku, ale pro celý svět.

Nacházíme se v povinné izolaci od přátel a širší rodiny. Nesmíme se s nikým dalším objímat, podávat ruce a vyjadřovat náklonost. Nejčastěji trávíme čas s našimi nejbližšími. Můžeme tak utužit vztahy v rodině a upevnit lásku s našimi dětmi. Zjistíme, že je příjemné si jako rodina častěji povídat, dělat věci společně a trávit spolu volný čas. Lidé si zase váží jídla, opět se vrací k vaření, pečení a usedají k šicím strojům.

Využijme čas navíc k tomu, abychom dohnali to, co jsme už dlouho odkládali, protřídili šatník, přečetli připravenou hromádku knih nebo vytvořili fotoalbum s fotkami z dovolené.

Před pár týdny by možná spousta lidí neřekla, že se česká společnost tak semkne a bude bojovat za společnou věc. Symbolem České republiky jsou nyní roušky. Nechrání nás samotné, ale ty ostatní. „Já chráním tebe a ty chráníš mě.“ Chráníme se navzájem. Lidé jsou ohleduplnější a myslí více na ostatní, ve většině případů nezištně.

České rodiny tak tráví svůj čas šitím roušek ve dne, v noci. Nešijí jenom pro sebe, ale i pro potřebné. Pro hasiče, zdravotníky, lékaře, pošťačky, prodavačky, seniory a nemocné. Pro každého, kdo roušku potřebuje a sám šít neumí. Klasické roušky k dostání nejsou, alespoň ne v takovém počtu, aby to stačilo pro všechny. Kromě šití pomáháme ostatním s nákupy potravin a léků. Ne všichni jsou na tom zdravotně dobře a pomoc ostatních je vítaná.

Mění se vnímání vietnamské a romské komunity

Česko vždy vylučovalo určité menší komunity. Teď však všichni táhneme za jeden provaz. Jsme na jedné lodi v boji s nemocí. Zmobilizovali jsme své síly a nejen my Češi, ale i vietnamská a romská komunita žijící v České republice nezištně pomáhají zemi, kde všichni žijeme. Roušky šijí opravdu všichni. Jsme v tom společně! Vietnamci ve svých večerkách nabízejí lékařům, zdravotním sestřičkám, vojákům a dalším lidem z první linie zdarma kávu a čaj. Zapojené prodejny jsou označeny symbolem srdce.

Výrazně ubylo aut na silnici i snížila se nehodovost

Kvůli zavedenému opatření šíření koronaviru prudce poklesl automobilový provoz. Tím pádem se snížil počet nehod. Aktuálně je oproti běžným dnům o polovinu nižší nehodovost. Hovoří tak policejní statistiky. Největší změna nastala po zákazu volného pohybu osob.

Díky koronaviru si planeta oddechne

To, co za pár týdnů dokázal koronavirus, nedokázala Greta Thunbergová za několik měsíců. Satelitní snímky NASA a ESA ukazují příznivé změny v atmosféře. Rozsáhlá karanténa, jež zasáhla celý svět, má totiž pozitivní efekt na zemskou atmosféru. Díky výraznému omezení výroby a dopravy poklesla produkce znečištění a snížilo se množství oxidu dusičitého v zemské atmosféře. Jedny z nejvíce znečištěných oblastí v Evropě, jako jsou severní Itálie, západní Německo, Madrid a Nizozemsko vypadají nyní odlišně. Naše planeta se začíná čistit, do Benátek se vrátila čistá voda a ryby.

Možná je koronavirus varováním planety, že se k ní máme chovat lépe. Co myslíte?

