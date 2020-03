Babiš promluvil o bezpečnostních opatřeních, schodku i odvolání ministra

Premiér Andrej Babiš uvedl, že schodek 200 miliard se samozřejmě může ještě navýšit, v pondělí o tom bude jednat vláda. Ukázalo se, že 46 % lidí nedodrželo karanténu, což je podle Babiše nepřijatelné. Zároveň popřel, že by se jednalo o zákazu vycházení, dojít k němu ale může. Také se zmínil o odvolání ministra zdravotnictví, podle něj na to není vůbec vhodná doba.

V současné době se velmi často hovoří o tom, že se výrazně prohloubí schodek státního rozpočtu. Premiér Andrej Babiš uvedl, že 200 miliard nemusí být definitivní. Ještě se musí upřesnit metodika, jak se budou podporovat živnostníci, podnikatelé a další. Vláda by o tom měla jednat v pondělí.

"Tu přímou pomoc, samozřejmě je to o odpuštění sociálního pojištění pro živnostníky na půl roku, jsou tam odklady daní a tak dále," sdělil Babiš s tím, že to dále nechce rozvádět, protože o tom teprve bude jednat vláda. O odpuštění zdravotního pojištění se zatím neuvažuje.

Premiér také hovořil o zavřených školách, podle něj je nejprve nutné normalizovat život a vyhrát boj s virem, v této chvíli se to zatím neřeší. Důležité je podle něj, aby všichni dodržovali nařízení vlády.

Speciální skupina Covid-19 ve spolupráci s bankami zjistila, že přibližně 46 % lidí, kteří měli být v karanténě, šlo do obchodu nakoupit. "To je samozřejmě nepřijatelné, oni musí držet tu karanténu. Na základě těch anonymizovaných dat jsme zjistili, že ještě stále zůstávají naši občané v některých státech, kde je podstatně větší nákaza než u nás," sdělil Babiš a znovu zdůraznil, aby všichni dodržovali nařízení vlády.

Babiš vyloučil, že by vláda jednala o zákazu vycházení, varoval, aby lidé nešířili poplašné zprávy, které jsou nepravdivé. Garantovat, že se zákaz nezavede, nechtěl, byla by to podle něj spekulace.