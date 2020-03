Investice do solární energetiky jsou odolné vůči panice

Trhy se otřásají pod lavinou špatných zpráv a dotýkají se i energetiky. Pod vlivem paniky i poklesu cen ropy padají akcie energetických firem. Jak se takové turbulence dotýkají sektoru obnovitelných zdrojů jsme se ptali Michala Plcha, manažera marketingu skupiny Solek, která je předním světovým dodavatelem fotovoltaických elektráren se zaměřením na chilský trh.

Tématem číslo jedna je teď koronavir, nemůžeme se tedy nezeptat. Jaký má celosvětová epidemie vliv na vaše aktivity?

Naštěstí žádný zásadní. Pokud vím, tak Chile a vlastně celá Jižní Amerika je virem zasažena ze všech ekonomicky významných regionů nejméně. Druhým pro nás šťastným faktorem je, že podnikáme v odvětví, po kterém je generována trvale rostoucí poptávka, a to kvůli opatřením proti klimatickým změnám. Ta budou muset pokračovat bez ohledu na epidemii.

Konkrétně váš byznys tedy nepociťuje útlum?

Ne, my naopak stále upíráme veškeré kapacity pro to, abychom dostáli závazkům vůči našim partnerům a investorům, kteří poptávají fotovoltaické elektrárny. Zjednodušeně řečeno, chtějí jich stále více a rychleji. V Chile máme už pět elektráren připojených do sítě a další desítky rozpracovaných. Jsme pod tlakem, abychom vše stihli v té správné kvalitě a dosáhli do dvou let na číslo 250 megawat instalovaného výkonu.

Investorům tedy zůstal akviziční apetit?

Dá se říct, že štěstí v neštěstí ekonomického útlumu je snižování úrokových sazeb americkým Fedem. Našim investorům, kteří jsou především ze Severní Ameriky a využívají bankovní financování, tak výrazně klesnou úrokové náklady investic do fotovoltaiky.

Kdo konkrétně jsou vaši investoři?

Vedle Kanaďanů z CarbonFree realizujeme i výstavbu pro americkou společnost Reden Solar nebo Rockville Capital Group. Nejméně 100 MW se Solek ovšem rozhodl alokovat ve prospěch především českých investorů, a proto tento objem ve fotovoltaických elektrárnách vložíme do fondu kvalifikovaných investorů SOLEK SICAV.

Fondu CarbonFree už jste dodali několik projektů. Jak probíhala spolupráce?

Smlouvu jsme uzavřeli ve chvíli, kdy už vše bylo připraveno ke stavbě. Dáváme investorům možnost si stavbu hlídat. Je to podobné, jako když se staví dům a máte stavební dozor.

Jaké výnosy v dané situaci mohou investoři očekávat?

Tak třeba fond SOLEK SICAV nabízí investorům od částky jednoho milionu korun s doporučeným optimálním investičním horizontem 5 let očekávaný výnos 27,6 – 31,9 %, tedy ročně 5 - 5,7 %. Navíc, do konce května fond aktuálně nabízí možnost investice bez vstupního poplatku, za který si emitenti běžně účtují až 3 %.

Proč budujete solární elektrárny zrovna v Chile?

Jsou tam optimální podmínky. Jak z hlediska slunečního svitu, tak i z pohledu legislativy. Chilská vláda významně podporuje obnovitelné zdroje. Není to ale naše první aktivita v zahraničí. Poté, co se u nás v roce 2010 výrazně změnily podmínky, nám bylo líto nevyužít nabyté zkušenosti a rozhodli se podnikat v zahraničí. Nejdříve na Slovensku, pak v Rumunsku, kde jsme realizovali patnáct projektů. Část jsme prodali, část ještě vlastníme. Od roku 2014 je však naším hlavním trhem Chile. Náš chilský country manažer měl dokonce slyšení v senátu a mluvil za celý sektor, takže Solek má v Chile rozhodně slušné jméno. Od začátku jsme tam chtěli být jedničkou.

Jaké jsou v Chile možnosti? Kolik elektráren se dá ještě postavit?

Chile nastoupilo cestu k obnovitelným zdrojům energie a má ambici stát se v tomto ohledu leaderem v oblasti Latinské Ameriky. Chilský prezident před časem prohlásil, že chce po vzoru Německa uzavřít všechny uhelné elektrárny do roku 2035. Pokud by se toho mělo dosáhnout, musí se postavit poměrně velké množství elektráren, které čerpají energii z obnovitelných zdrojů. Tzn. vodních, větrných a samozřejmě i solárních. Chile má totiž ekonomiku postavenou na energeticky náročném těžebním průmyslu. Další výzvou je skladování vyrobené energie. Bez doplnění kapacit toho není možné dosáhnout. Každopádně potenciál je tam obrovský.