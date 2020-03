EET a DPH – postup v době pandemie koronaviru

Správce daně dále bude promíjet pokutu za pozdní podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč (tj. podání kontrolního hlášení po lhůtě, ale zároveň bez předchozí výzvy správce daně ), pokud povinnost k jejich úhradě vznikne v období od 1. března do 31. července 2020 . Plátce daně nebude muset prokazovat souvislost s koronavirem . O prominutí ostatních pokut týkajících se kontrolního hlášení (pokuty ve výši od 10 000 Kč do 50 000 Kč ), lze požádat pouze, pokud plátce daně prokáže souvislost s touto mimořádnou událostí.

Za pozdní podání kontrolního hlášení, resp. za jeho nepodání, může správce daně udělit pokutu ve výši od 1 000 Kč až do 50 000 Kč , v závislosti na konkrétních skutkových okolnostech. Zde prodlení nastává hned prvním dnem po uplynutí lhůty a neuplatní se žádná toleranční, tj. ani 5-ti denní lhůta .

Plátce daně má povinnost podat daňové přiznání , souhrnné hlášení a kontrolní hlášení do 25 dnů po uplynutí zdaňovacího období. Připadne-li tento den na víkend nebo svátek, lhůta končí nejbližším následujícím pracovním dnem. Ve stejném termínu je splatná daňová povinnost.

