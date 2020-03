Stát změní zákon o ošetřovném - nový návrh zákona by měla vláda projednat již v pondělí.

Řada rodičů s menšími dětmi je kvůli uzavřeným školám nucena zůstat doma. Jenže ne každý si může v práci vyřídit home office, zůstat dlouhé týdny nebo dokonce měsíc na neplaceném volnu není řešením z finančních důvodů.

Více o ošetřovném

Stát sice v takové situaci na rodiče myslí tzv. ošetřovným, to se ale nyní vyplácí pouze po dobu devíti dní, navíc jen zaměstnancům a rodičům dětí do deseti let. To by se ovšem mohlo změnit.

Mimořádná situace si žádá mimořádná řešení, a tak vláda přišla s novým návrhem zákona, o kterém by měla jednat již v pondělí. "Mimořádné opatření o zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na všech typech škol má přímé dopady do oblasti sociálního zabezpečení, zejména dopadá na hmotné zajištění rodičů při péči o menší nezaopatřené děti. Stávající právní úprava sice pamatuje na hmotné zajištění rodičů (zaměstnanců) při péči o děti mladší 10 let v případě uzavření škol z důvodu mimořádného opatření při epidemii prostřednictvím ošetřovného jako dávky nemocenského pojištění, avšak tato dávka je časově limitovaná a z hlediska své konstrukce není určena k řešení tak závažné situace, jaká nyní v České republice nastala v souvislosti s koronavirem," odůvodňuje ve svém znění nový návrh zákona.

Vláda proto navrhuje přijmout urychleně opatření, která mají u zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných bezprostředně zmírnit negativní finanční dopady tohoto mimořádného opatření při epidemii.

* Konkrétně se v nemocenském pojištění prodlužuje podpůrčí doba pro ošetřovné, a to o dobu, po kterou trvalo uzavření příslušného zařízení nebo školy z důvodu mimořádného opatření při epidemii.

* Zároveň se po tuto dobu umožňuje poskytovat ošetřovné na děti ve věku až do 15 let.

* Dále se umožňuje poskytnout příspěvek osobám samostatně výdělečně činným vykonávajícím hlavní samostatnou výdělečnou činnost, které pečují o dítě do 15 let věku nebo o starší nezaopatřené zdravotně hendikepované dítě.

Tento příspěvek by měl představovat samostatnou dočasnou sociální dávku, kterou bude vyplácet příslušná krajská pobočka Úřadu práce.

O schválení nového opatření má zájem i premiér Andrej Babiš. A to i s vědomím, že to bude mít dopad na státní rozpočet. "Tento dopad bude záviset na počtu osob, které využijí možnosti navrhovaných úprav. Lze odhadovat, že tento dopad se bude pohybovat v rozmezí cca 1,5 až 2,5 mld. Kč," uvádí se v aplikaci ODok, ve které se jednotlivé návrhy zákonů zveřejňují.

Návrh zákona byl připraven Ministerstvem práce a sociálních věcí a krátkou cestou projednán s Českou správou sociálního zabezpečení, které se návrh zákona nejvíce dotýká. Připomínkové řízení k návrhu zákona se z časových důvodů nekonalo. Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky žádá o vyhlášení stavu legislativní nouze a o projednání návrhu zákona ve zkráceném jednání v rámci vyhlášeného stavu legislativní nouze.