Lidé, kteří se ocitnou v nenadálé finanční nouzi, mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci - Úřad práce

Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem nedostatku prostředků ve finanční nouzi, mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP). Týká se to i rodičů dětí do 10 let, jež s nimi zůstanou doma na tzv. ošetřovném kvůli současné situaci kolem koronaviru. Pro účely dávky se posuzuje mimo jiné příjem všech osob ve společné domácnosti. Žádost o dávku musí být odůvodněná.

Mimořádná okamžitá pomoc je dávkou jednorázovou a nenárokovou. Nárok na ni vzniká dle platné legislativy až tehdy, kdy Úřad práce ČR po důkladném prošetření konkrétního případu uzná žadatele, případně rodinu, za osoby v hmotné nouzi.

MOP pokrývá šest základních životních situací (podrobněji zde - https://www.uradprace.cz/web/cz/mimoradna-okamzita-pomoc). ÚP ČR může dávku poskytnout klientovi, jehož sociální a majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci.

Žádosti o dávky není nutné odevzdávat osobně. Lidé je mohou podávat i jinou cestou – přes podatelnu ÚP ČR, zaslat poštou či prostřednictvím datové schránky. Formuláře jsou dostupné na https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-omimoradnou-okamzitou-pomoc. Pokud bude třeba cokoli doplnit nebo upravit, zaměstnanci úřadu žadatele sami zkontaktují prostřednictvím písemné výzvy, telefonicky či e-mailem. V rámci přívětivého přístupu nabízí Úřad práce ČR též možnost objednat se na určitý termín. Na některých pracovištích je možné tak učinit online. Další variantou je sjednat si termín návštěvy telefonicky. Bližší informace a kontakty na příslušné zaměstnance jsou k dispozici na webových stránkách jednotlivých pracovišť ÚP ČR (https://www.uradprace.cz/web/cz/krajskepobocky).