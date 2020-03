5 důvodů, proč dát výpověď ve zkušební době

Pro mnoho firem je velmi obtížné najít schopného kvalifikovaného pracovníka s praxí, ale ještě těžší úkol je si ho udržet. Ono pozvání na pracovní pohovor, vybrání vhodného kandidáta a sepsání pracovní smlouvy už dnes samo o sobě nestačí. To, jak nový zaměstnanec zapadne do kolektivu mezi své kolegy, s jakým úsilím pronikne do filozofie společnosti a seznámí se s pracovní náplní, rozhoduje o tom, zda ve firmě zůstane nebo se naopak rozhodne dát výpověď ve zkušební době.

Chytří zaměstnavatelé už vědí, že zapadnutí do firmy je stejně důležité jako správný výběr vhodného kandidáta. Nováček by se měl stát co nejdříve pro firmu přínosem s nízkou mírou rizika, že zase půjde o dům dál. Proto vám nyní popíšu 5 důvodů, proč dávají noví zaměstnanci nejčastěji výpověď ve zkušební době.

Vězte, že když si na následujících 5 bodů dáte pozor, odcházet z nové práce po pár týdnech nebudete muset. Ne každý šéf se dokáže do svých zaměstnanců vcítit, pochopit jejich vnímání a pohled na věc, ale vy svého nadřízeného můžete nasměrovat nebo dát třeba přečíst tento článek…

1) Máte pocit, že ostatní obtěžujete

Každý nováček může mít pocit, že obtěžuje své kolegy či nadřízeného neustálými dotazy. Pokud mu to dá některý z kolegů ještě nevybíravě najevo, prvotní nadšení rychle opadne. I ten nejzkušenější člověk v oboru se musí seznámit s chodem společnosti a nějaký čas potrvá, než se zapracuje na novém postu. Ve firmě by měli počítat s tím, že je každý nový zaměstnanec většinou prací navíc. Alespoň po nezbytnou dobu. Nechcete-li o práci přijít a přemýšlíte-li o tom, zda to má cenu, požádejte vedoucího pracovníka, ať vás přiřadí k někomu, kdo vás se vším seznámí a případně poradí, když bude potřeba.

2) Nechápete, co máte dělat

Někdy je pro nové zaměstnance těžké pochopit, jaký mají vlastně přínos pro danou firmu. Začátky mohou být někdy velmi těžké, obzvlášť když se kolegové těší na posilu a sotva nastoupíte, už vás zahrnou požadavky a hromadou úkolů. Může to být pak velmi náročné, ale nevzdávejte to předčasně. Naopak se zkuste s celým týmem domluvit na systematičtějším postupu předávání práce, ať nemáte na stole desítku rozdělaných věcí. Vězte, že si časem najdete svůj systém a zaběhnete si rutinu, poté bude všechno mnohem snazší.

3) Ztrácíte se ve velkém množství zadané práce

S tím tak trochu souvisí předchozí bod. Někdy, když začínáte v nové společnosti a pořádně ještě nevíte, jak to v ní chodí a co se od vás očekává, nemusíte dobře pochopit, jak vykonat zadanou práci. Jako nováčci můžete být válcováni množstvím úkolů, u kterých si nejste jistí správným řešením. Než si určité činnosti osvojíte a zjistíte, co přesně se od vás chce, může to chvíli trvat. Nechte si tedy od nadřízeného či svých kolegů upřesnit, jaký výsledek od vás čekají.

Tip! Když si upřesníte zadání, budete moci snáze vyhodnotit, co má jakou prioritu.

4) Nerozumíte firemní komunikaci

Jako nový zaměstnanec musíte počítat s tím, že ve firmě mají pracovníci, kteří tam jsou již delší dobu svůj firemní slang a používají výrazy, kterým rozumí jen oni sami. Může se jednat o přezdívky kolegů, šéfa nebo určitých činností. Z čehož můžete být hodně zmatení. Pochytíte-li v nové práci určité spojení slov, speciální výrazy či obraty, nebojte se na ně zeptat. Největší chybou je dělat, že tomu rozumíte, i když to není pravda. A to jen proto, že toužíte zapadnout.

5) Absolvujete příliš dlouho zaškolování

Nové zaměstnance často odrazuje jejich příliš dlouhé zaškolování. Je jasné, že některé pracovní pozice si vyžadují časově náročnější školení a u jiných to zvládnete za pár hodin. U některých postů je to ale komplikovanější a může trvat dlouhé měsíce, než je nováček schopen danou práci skutečně naplno vykonávat. To vás ale může odradit! Vězte ale, že je to nepříjemné i pro vašeho zaměstnavatele, nemůže si být totiž jistý, že se mu investice do vaší osoby skutečně vyplatí. Zkuste nadřízenému navrhnout, že do doby kompletního zaškolení budete vykonávat ještě jinou činnost, kde budete moci prokázat svou užitečnost.

Slovo závěrem…

Než nastoupíte do nové práce, udělejte si malý průzkum. Taková rešerše firmy na internetu může prozradit mnohé o vašem budoucím zaměstnavateli. Existují stránky, jako např. Atmoskop a mnoho dalších, kde najdete reference od bývalých i současných zaměstnanců. To vám může pomoci se správně rozhodnout mezi více pracovními nabídkami.

A co vy, jakou máte zkušenost s nástupem do nové práce? Našli jste pro vás to nejlepší zaměstnání? Napište nám vaši zkušenost do komentáře.

Autorka: Ing. Romana Hubáčková

