Strážníci mají mít nárok na odchodné. Zákon nyní míří do Senátu

Strážníci jsou blíž nároku na odchodné. Poslanci ve středu podpořili pozměňovací návrh v rámci novely zákona o obecní policii. Dostat by mohli až šestinásobek svého platu. Zastánci návrhu si myslí, že to do řad městské policie přiláká nové lidi, naopak podle kritiků to může způsobit úbytek starších a zkušených strážníků.

Věk nad 50 let a nejméně 15 odsloužených let ve službě - takové by měly být nově podmínky pro strážníky k získání odchodného. "Město poděkuje strážníkům za jejich službu, protože dost často nasazují zdraví a mnohdy i životy," vysvětlil místopředseda lidovců Jan Bartošek.



Základní odchodné má být ve výši jednoho měsíčního platu. V závislosti na počtu odpracovaných let nad 15letou hranici by strážníci mohli získat až šestinásobek.