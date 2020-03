ČEZ elektromobilistům skokově zdražuje nabíjení

ČEZ od Evropské komise v rámci programu Connecting Europe Facility (CEF) na podporu instalace dobíjecích stanic podél hlavní silniční sítě získává v posledních letech miliony eur. Štědrá podpora tak dopomáhá firmě rozrůst její celkovou nabíjecí síť v České republice na současných více než 190 stanic. Sami majitelé elektromobilů si u nich mohli dosud užívat neomezeného „tankování“ za měsíční poplatek jen 550 korun. Tomu je však konec. ČEZ mění ceník a majitele elektromobilů čeká skokové vlastně i několikanásobné zdražení.

Při pohledu na nový ceník ČEZ a zároveň smlouvu pro služby elektromobility navíc zůstává místy až rozum stát. Nejednoho majitele elektromobilu, který dosud využíval služeb ČEZ pro dobíjení vozu, zkrátka v návaznosti čeká jistě rozhodování, jak dál. Nový přístup ČEZ, coby hlavního poskytovatele dobíjecí sítě, může přinést i změnu postoje řidičů, kteří zvažovali koupi elektromobilu. Dosavadní výrazná úspora na každý ujetý kilometr elektromobilu ve srovnání třeba s naftovým vozem se již může značně ztenčit. Cena natankované kWh se totiž může vyšplhat dokonce až na 9,50 Kč! Tolik přitom u ČEZ zdaleka nezaplatí za „kilowatu“ ani chalupáři vlastně s nejméně výhodným tarifem „Víkend“.

Nový ceník ČEZ přináší v rámci elektromobility několik tarifů. Pro řidiče, kteří jezdí hodně, bude nejvýhodnějším tarifem „TAXI“, kde každá nabitá kWh přijde na 3,50 Kč. Měsíčně TAXI vyjde na 1 750 Kč, což právě znamená, že již obsahuje předplacených 500 kWh.

Kdo bude chtít platit měsíčně stejně jako dosud 550 Kč, nedočká se již zmiňovaného neomezeného nabíjení, nýbrž jen 122 kWh. Každá další vlastně již bude stát 4,50 Kč. Pro představu u osobních elektromobilů se udávaná spotřeba pohybuje většinou zhruba okolo 20 kWh/100 km. Jinými slovy například ve vztahu k tomuto tarifu lze hovořit o nákladech necelé koruny na každý ujetý kilometr.

Nová tarifní struktura platná od 1. 4. 2020

Zdroj: ČEZ

Jak plyne z tabulky tarifů, neregistrovaný uživatel zaplatí za každou natankovanou kWh u dobíjecích stanic ČEZ dokonce 9,50 Kč. Vzhledem k tomu, že jinak každý „elektromobilní“ zákazník ČEZ musí uzavřít novou smlouvu a zaregistrovat se do nového systému, firma díky vlastně vzniklým komplikacím aplikuje za březen všem 100 % slevu z cen dobíjení.

Platit se bude nejen za kWh

Při pohledu do Smlouvy pro poskytnutí služeb elektromobility, která je dostupná na stránkách ČEZ, se jinak hovoří o ceně 6,20 Kč za každou dobitou kWh bez DPH. Tedy vlastně právě v tabulce zmiňovaných 7,50 Kč s DPH u tarifu „Pay as you go“ (pozn. k zamyšlení: jsme v Čechách, ČEZ státní firma, tak proč nepojmenovat tarif anglicky…?).

Od 1. března však smluvní zákazník zaplatí každý měsíc také 200 Kč bez DPH za příslušnou čipovou kartu a její administrativní zpracování. A to není všechno. Pomineme-li třeba poplatky za aktivaci či deaktivaci karty, dokonce 400 Kč bez DPH bude stát vystavení každé faktury. Vyúčtování se přitom bude uskutečňovat zpětně za každých 6 měsíců. Klienta tedy jen vystavení faktur, třeba i jen s nevýraznou útratou, vyjde s DPH ročně na téměř tisíc korun...

Dobíjení doma levněji

Dobíjecí stanice poskytují u nás samozřejmě i jiné energetické společnosti a také soukromí provozovatelé. Ještě lze nalézt tankování zdarma (především v nákupních centrech), u placených pak celá řada s cenou pod 4 Kč/kWh. Každopádně kdo využívá elektromobil primárně například k dojíždění do práce, bude nejspíše volit především nabíjení doma. Vzhledem k pohodlí a ceně, zvláště pokud je vybaven Wallboxem. Sám ČEZ nabízí tarif „Elektromobilita“, nicméně cena není o mnohou nižší než u obyvatel často používaného tarifu „Akumulace 8“. Jinými slovy obecně tarifu, kde dodavatelé poskytují denně v souhrnu 8 hodin elektřiny v nízkém tarifu (tzv. noční proud).

Například ČEZ po svém posledním zdražení, resp. tedy v ceníku platném od 1. března udává celkovou cenu za kWh u Elektromobility 4,30 Kč, resp. přes 2 Kč u nízkého tarifu.

Ceny elektřiny na burze mírně přívětivější

Jak známo cena silové elektřiny na burze zaznamenala výrazný nárůst především již v roce 2018. Vyšplhala se po několika letech i zpět nad hladinu 50 EUR/MWh. Loni pak okolo zmiňované hranice oscilovala. V posledních měsících lze však vysledovat spíše pokles. Například pro ČR kontrakt pro příští rok se aktuálně obchoduje pod hranicí 45 EUR/MWh. Zhruba tedy na úrovni 1 140 Kč. Pro zajímavost lze v kontextu zmínit daný aktuální ceník ČEZ, kde cena právě silové elektřiny u tarifu Elektromobilita přitom činí již 1 600 Kč, resp. 1 450 Kč u nízkého tarifu. U nejběžnějšího tarifu Standard (D01d) pak 1 889 Kč…

Každému muselo být jasné, že dosavadní „neomezený“ tarif ČEZ za 550 Kč byl mediálním lákadlem na podporu elektromobilty a že nebude trvat věčně. Nový ceník by si šlo však naopak vysvětlit, jako snahu firmy o maximalizaci zisků z elektromobility.