Koruna zůstává nadhodnocená (Ranní zpráva z finančního trhu)

Dnešní jednání Evropské rady ukáže pozice jednotlivých zemí k novém rozpočtu unie pro roky 2021-27. Největší otázky vyvolává výpadek příjmu spojený s odchodem Velké Británie z EU. Neočekáváme však, že by dnes mělo dojít k výsledné dohodě. Polský průmysl se opět vrátí k růstu a spotřebitelská důvěra v eurozóně ukáže další stagnaci. Koruna podle nás zůstává i přes nedávné oslabení stále nadhodnocená.

Lídři Evropské unie budou rozhodovat o novém rozpočtu

Dnes proběhne setkání lídrů Evropské unie, na kterém se bude projednávat následující rozpočtové období 2021-27. Rámec nového rozpočtu je přitom už delší dobu předmětem složitých vyjednávání. Aktuální návrh počítá s 1,1 % HDP celé unie. Z důvodu odchodu Velké Británie však zmizí ze společného rozpočtu příjem v objemu 10 mld. EUR ročně. Některé členské státy chtějí kompenzovat tento výpadek snížením výdajů. Předchozí komise však trvala na udržení současné výše. To by však nejvíce dopadlo na současné největší čisté plátce Německo, Nizozemsko a Rakousko. Tématem také budou zelené investice a hledání zdrojů na jejich financování. Neočekáváme, že by mělo dnes dojít k uzavření dohody. Spíše uvidíme opatrné krůčky k finální podobě, které se dočkáme až na konci roku.

Americký trh nemovitostí nadále pozitivně překvapuje

Americký trh nemovitostí nepřestává překvapovat v pozitivním slova smyslu. Za leden si připsal 1 567 tis. nově zahájených staveb, což je jen o něco méně, než jsme mohli vidět v rekordním předchozím měsíci. Ten byl zároveň podle našich očekávání revidován ještě o něco výš. Americkému stavebnictví nahrává neobvykle teplé počasí a oživení poptávky.

Mezinárodní měnový fond stále vidí ve své prognóze oživení světové ekonomiky navzdory šíření koronaviru v Číně a s tím spojeným zpomalením tamní ekonomiky. Čínská vláda ve stejný den oznámila další opatření pro podporu hospodářství v podobě finančních kompenzací pro letecké společnosti, které se potýkají se zákazem cestovat.

Regionální měny se po nedávném skokovém oslabení vrátily ke stabilitě. Koruna a polský zlotý vůči euru jen zanedbatelně oslabily. Maďarský forint ztratil 0,4 %. Z našeho pohledu zůstává koruna, i přes nedávné oslabení, stále nadhodnocena zhruba o třicet haléřů, než by odpovídalo aktuálnímu vývoji úrokového diferenciálů vůči eurovým sazbám a vývoji ostatních měn rozvíjejících se ekonomik.