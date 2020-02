Regulace nájemného: Kvůli růstu nájmů chce ministryně Jana Maláčová regulaci. Podle expertů je to krok zpět a dostupnější bydlení nezajistí.

Ceny nájemného v Česku stále stoupají a už jsou neúnosné. Tvrdí to ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a zároveň nabízí řešení - stanovení maximální výše nájemného. Je to podle ní cesta, jak zlepšit situaci na trhu s byty a zpřístupnit nájemné bydlení hlavně mladým. Koaliční hnutí ANO se diskuzi o regulaci nebrání, ale část opozice protestuje a tvrdí, že by šlo o další zbytečné zasahování státu do podnikání. Podle ekonomů by regulované nájemné bylo krokem zpátky.

Ve městech se v posledních letech zvýšily nájmy o desítky procent. V těch velkých se pohybuje v průměru kolem 200 korun za metr čtvereční a v Praze je to dokonce bez poplatků 335 korun za metr čtvereční. Podle ministryně práce a sociálních věcí je situace neudržitelná.

"My v tuhle chvíli v sociální demokracii debatujeme o tom, zda po vzoru západní Evropy nezavést opět regulaci nájemného," sdělila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Ta se chce prý inspirovat v Berlíně, kde radnice zmrazila na pět let hladinu nájmů.

"Měli bychom začít diskutovat o tom, jak v roce 2020 udělat bydlení dostupnějším, aby lidé neměli pocit, že mít střechu nad hlavou je luxus," vysvětlila Maláčová.

Diskuzi se prý nebrání ani koaliční hnutí ANO, naopak části opozice se zavedení regulace nelíbí. "Každá regulace není dobrá, protože potom je snaha to nějak obejít, takže můžeme o tom diskutovat. Už teďka máme nějaký návrh zdanění, když má někdo větší počet bytů," sdělil premiér Andrej Babiš.

"Je to další nesmyslný nápad paní ministryně, která všechno řeší buď regulací, nebo dotací, ale my přece dobře víme, že by to přivodilo další problémy, ze kterých jsme se tak tak dostali," reagoval místopředseda ODS Martin Kupka.

"Domnívám se, že budeme proti. Dlouhodobě navrhujeme třeba konkrétní opatření týkající se Airbnb. Třeba v hlavním městě zmizelo z trhu zhruba patnáct tisíc bytů," uvedla první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.

Růst nájmů patrně nepřímo ovlivní i čtvrteční zvýšení úrokových sazeb centrální bankou, což patrně povede ke zdražení hypoték.

V roce 2000 označil regulované nájemné Ústavní soud ČR za neúnosně nízké. Zrušeno bylo postupně až mezi lety 2007 a 2012, až v roce 2014 nastavil vztahy mezi nájemníkem a pronajímatelem občanský zákoník.

Vysoké nájmy a nedostupnost hypoték jsou podle odborníků obrovským problémem hlavně pro mladé lidi a rodiny. Podle ekonomů by regulované nájemné bylo krokem zpátky. Stát i města by naopak měly mladé lidi podpořit například zvýhodněnými půjčkami nebo výstavbou obecních bytů. Inspirovat bychom se mohli třeba Vídní, v centru tam město poskytlo pozemky k výstavbě nových bytů se sníženým nájmem. Více v reportáži TV Nova:

Za nájem bytu v některých částech republiky dávají lidé až 70 procent vydělaných peněz. Na hypotéky většinou nedosáhnou. A tak jim zbývá jen platit právě přemrštěné ceny. A ty u nás podle ekonomů rostou druhým nejrychlejším tempem v Evropské unii. Navíc další zdražování se prý čeká v následujících měsících. Jak je to s nájmy, mapuje reportáž TV Nova, kterou můžete shlédnout zde.

Právě vysoké nájmy spoustu mladých rodin vyhánějí z měst. Přestože pak musejí často za prací dojíždět, vyplatí se jim to, i tak totiž ušetří. Více zde: