Jedno pivo, tři různé DPH. Poslední vlna EET přináší akorát zmatek

Za pivo v hospodě daň 10 %, za natočené do kelímku u stánku 15 % a lahváč s 21% DPH. Zmatky spojené s novou daní z přidané hodnoty se na sociálních sítích vyrojily spolu s informací o poslední vlně EET. Zatímco Češi účel různé výše daně nechápou, ministerstvo financí tvrdí, že došlo jen ke snížení v souvislosti s EET. K tématu se vyjádřila i ministryně financí Alena Schillerová.

Na sociálních sítích se objevila tabulka, ve které je podrobně rozepsáno, jakým způsobem má od 1. května docházet ke zdanění piva. Různé procento daně má platit pro pivo čepované a vypité přímo v restauraci, načepované do džbánku a odnesené domů a jinak se nově mají danit i "lahváče".

Pokud je pivo načepované či nalité do sklenice, platí pro něj DPH 10 % a očekává se, že si ho strávník vypije přímo v podniku. Pokud se pivař rozhodne se zlatavým mokem opustit hospodu, bez ohledu na to, jestli si ho odnáší ve džbánu, lahvi nebo plechovce, činí daň 15 %. Pivo u stánku na festivalu už podléhá 21% dani.

Mezi pivaři různá sazba daně vyvolala bouři nevole. Vysvětlení ministerstva, které po vlně odporu a posměšků následovalo, je podle nich přinejmenším nelogické. Pobavila zejména poznámka o nereálnosti nošení si piva z hospody ve džbánu, což je podle reakcí na sociálních sítích naprosto běžným jevem. "A jak to bude, když si dá pivo do džbánu a jedno vypije na cestu u pultu? To bude mít dva doklady?" ptá se jarda 195.



"Takže když si dojdu se džbánkem do hospody pro pivo, koupím si tři velký piva najednou a sám si je do toho džbánku naleju, jakou mám sazbu? 10 % nebo 21 %? Nebo záleží na rychlosti nalití do džbánku?" zajímá se Jaromír M. na twitteru.