Strach z koronaviru nadále řídí trhy (Ranní zpráva z finančního trhu)

Trhy i nadále ovládá strach z koronaviru v kombinaci se slabšími daty z reálné ekonomiky a tento týden příliš důvodu ke zlepšení nenabídne. Německý průmysl zůstává v útlumu a regionální předstihové indikátory ukáží jen mírné zlepšení. Americký průmysl projevuje známky oživení, tamní trh práce naopak zmenšuje počty nových pracovních míst. Česká národní banka podle nás úrokové sazby nezvýší, její tón však zůstane silně jestřábí. Koruna by se tak v závěru týdne mohla dočkat nové podpory.

Další propad průmyslu napříč Evropou

Hlavním tématem tohoto týdne bude bez pochyby vývoj koronaviru v Číně a jeho dopad na trhy. Finanční trhy si připisovaly v závěru uplynulého týdne ztráty na všech frontách a neočekáváme, že by se situace měla v nejbližších dnech zlepšit. I přes to, že data v tomto prostředí ustupují spíše do pozadí, ekonomický kalendář pro tento týden nabízí bohatou nadílku. Americký ISM by si měl mírně významně polepšit, i tak ale zůstává hluboko pod hranicí padesátí bodů. Tamní trh práce by měl ukázat spíše slabší nárůst nových pracovních míst a stagnaci míry nezaměstnanosti. Demokraté budou rozhodovat v prvních primárkách o kandidátovi do blížících se prezidentských voleb. Evropská komise bude revidovat fiskální pravidla a tématem by mohly být i zelené investice. Německý průmysl ukáže další propad včetně továrních objednávek.

Koruna bude balancovat mezi jestřábí ČNB a negativním sentimentem trhu

Na domácím poli nám ekonomický kalendář nachystal bohatý týden. Dnes začneme PMI indikátory napříč regionem. Pro Českou republiku očekáváme mírné zlepšení o 1,1 b. na 44,7 b. I tak ale zůstane index hluboko pod úrovní indikující expanzi ekonomiky. To nejzajímavější nás však čeká ve čtvrtek. V ranních hodinách se dozvíme vývoj v tuzemském průmyslu, stavebnictví a zahraničním obchodě v závěru minulého roku. Odpoledne pak bude oznámen výsledek jednání centrální banky. Ta bude rozhodovat o možné změně úrokových sazeb. My předpokládáme, že k takovému kroku nedojde. Nová prognóza centrální banky však opět ukáže potřebu utahování měnových podmínek a nárůst inflace v nejbližších měsících. Detaily našich očekávání pro tento týden naleznete v Měsíčních předpovědích na http://bit.ly/2GMFfU9.

V tomto týdnu se opět dostane ke slovu čínské renminbi, které se celý minulý týden kvůli prodlouženým oslavám Nového roku neobchodovalo. To v posledních měsících silně určuje trend všem měnám rozvíjejících se ekonomik. S tím by měl přijít opětovný tlak na oslabení koruny, která je podle nás v současnosti nadhodnocena zhruba o 25 haléřů. Více v našich Ekonomických výhledech na http://bit.ly/2uMoZzN.Ochránit by ji však mohl nárůst spekulaci na zvýšení úrokových sazeb ČNB. To by koruně mohlo v závěru týdne opět pomoci k ziskům.

Růst v eurozóně zklamal, koruna ubránila své pozice

Americký Fed potvrdil svou dosavadní politiku a ani samotné prohlášení se od října příliš nezměnilo. My i nadále očekáváme, že v druhé polovině roku bude muset centrální banka své vidění přehodnotit a úrokové sazby snížit. Růst HDP v Americe v závěru minulého roku pozitivně překvapil, zároveň ale ukázal nejpomalejší tempo od roku 2016. Celkový obrázek tamní ekonomiky zůstává rozporuplný.

Páteční statistika HDP z eurozóny zklamala navzdory optimistickým očekáváním. Francouzská ekonomika místo predikovaného růstu o jednu desetinu poklesla, což lze pravděpodobně připsat tamním dlouhodobým stávkám. Itálie v závěru roku poklesla dokonce až o 0,3 % q/q. Jedinou pozitivní zprávou tak bylo Španělsko, které vzrostlo nad očekávání. Celý obrázek pak dokreslila slabší inflace oproti prognózám trhu. Euro však paradoxně vůči dolaru posílilo v závěru týdne o půl procentního bodu na 1,108 a dosáhlo tak nejsilnějších hodnoty za posledních sedm dní.

S tím se svezla i koruna, která si během pátku vůči dolaru připsala 0,25 % a posunula se tak na nejsilnější hodnoty od pondělka. Zbytek regionu však posílení eura ignoroval a spíše mírně oslaboval. Nejvíce si pohoršil polský zlotý se ztrátou 0,15 %.