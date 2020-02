Masarykova univerzita Brno: Nastartujte už při studiu kariéru na praxích

Ať už se budete jednou hlásit na jakoukoliv pozici, platí, že zaměstnavatelé dávají šanci zpravidla těm, kteří za sebou mají nějaké pracovní zkušenosti. Kde je při studiu nasbírat? Příležitostí v Brně je spousta a Masarykova univerzita vám je pomůže využít.

Ideálním scénářem je, když se vám podaří prokázat své dovednosti už během působení na škole. Proto stále častěji zařazují katedry jednotlivých fakult do studijních programů odborné praxe, kterými podmiňují úspěšné ukončení studia.

Nasbírejte zkušenosti, kde se dá

Například studenti archeologie tak po několik týdnů bádají v jihomoravských archeologických lokalitách. Budoucí novináři zase píší pro zpravodajské redakce po celé republice. „Dostala jsem možnost uplatnit znalosti, které jsem se ve škole naučila. Vyzkoušela jsem si běžnou redaktorskou práci a rozšířila síť kontaktů,“ popisuje svou tříměsíční stáž Lada Součková, která studovala mediální studia a žurnalistiku.

Kdo se chystá studovat právo, má jedinečnou příležitost využít bohaté právnické prostředí, které Brno nabízí – sídlí zde jak Ústavní, tak oba nejvyšší soudy, kancelář ombudsmana i řada advokátních kanceláří.

Budoucí ekonomové ocení platformu TopSeC, kde potkají experty z mezinárodních firem. Zapracují tam na svých měkkých dovednostech, které při pozdějším hledání práce stoprocentně využijí.

Povinnou praxi splnila i studentka sociální pedagogiky a poradenství Nikola Mytysková. „Docházela jsem do jedné brněnské školky, kde uplatňují vzdělávací principy Montessori. S dětmi jsme si hráli, chodili na procházky, používali jsme speciální učební pomůcky. Díky praxi jsem si ujasnila, kam bych ve svém pracovním životě chtěla dál směřovat,“ popisuje.

Výhody za trochu nepohodlí určitě stojí

Počítejte s tím, že některé studijní programy vyžadují, aby studenti na praxi docházeli přes léto, což by leckomu mohlo dělat problémy. Výhody, které za to získáte, však tuto drobnou nepříjemnost významně převyšují. Nejenže prakticky využijete to, co se dozvíte ve škole, ale především získáte do životopisu záznam, který každý náborář ocení.

Velký přínos a přidanou hodnotu praxe vidí i student práv Dalibor Jirda. „Na praxi v právní firmě si jako stážisté sami děláme školení formou streetlaw. Je to konkrétnější než na fakultě, kde se řeší teoretické aspekty problémů, kdežto zde řešíme praktické právní provedení možností, které má člověk k dispozici,“ říká.

Petra Hubatková, studentka psychologie a environmentálních studií, si pochvaluje štěstí na stáž v brněnské právní firmě Frank Bold. „Je super, jak si zakládá na zpětné vazbě a průběžné reflexi, takže se daří dobře vychytávat chyby, které by mohly vést k neúspěchu. Zároveň nás tu neberou jako levnou pracovní sílu, ale jako rovnocenné kolegy,“ říká Petra.

Odborné praxe bývají ovšem někdy neplacené. Těm, kteří potřebují během studia získat přivýdělek, tak přijdou vhod i běžné brigády, které se v Brně také snadno seženou, třeba jako barista v kavárně.

A co po státnicích?

Povinná praxe v sobě skrývá další přednost. Často se totiž stává, že instituce, kde během stáže studenti působí, nabízí další spolupráci. Potvrzuje to i Lada. „Po skončení novinářské praxe jsem dostala možnost s redakcí trvale spolupracovat a své znalosti tak nadále rozšiřovat,“ říká.

Portál JobCheckIN

Studentům i čerstvým absolventům pomáhá také kariérní portál JobCheckIN. Jde o unikátní projekt Masarykovy univerzity, který propojuje její studenty s téměř sto padesáti zaměstnavateli napříč obory.

Po vyplnění profilu chodí uživateli automaticky do e-mailu relevantní pracovní nabídky od brigád přes stáže až po pozice na plný úvazek. Část údajů se navíc přebírá z univerzitního informačního systému, takže člověk nemusí spoustu věcí složitě vyplňovat.

Servis kariérního centra

Portál JobCheckIN provozuje Kariérní centrum MU, které kromě toho nabízí celou řadu dalších služeb a akcí od kariérního poradenství přes praktické workshopy, jak napsat životopis nebo motivační dopis, až po veletrhy pracovních příležitostí.

Zkušenosti zkrátka můžete díky univerzitě nabírat od prvních ročníků až po první práci po absolutoriu.